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Dünyaca ünlü şefler, usta solistler ve genç yetenekler sahnede...

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#Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası#Konser#Hürriyet Cumartesi
Dünyaca ünlü şefler, usta solistler ve genç yetenekler sahnede...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 07:00

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) 10 Aralık’ta başlayacak yeni sezon konserlerinde soprano Nadine Sierra, çellist Edgar Moreau ve genç keman yıldızı Chloe Chua sahneye çıkacak isimler arasında. Borusan Contemporary’deyse fotoğraf sanatından yapay zekâya uzanan iki sergi devam ediyor.

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İstanbul’un klasik müzik sahnesine yön veren oluşumlardan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) yeni sezonunda dünyaca ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

10 Aralık Perşembe günü 20.00’de Gürer Aykal yönetimindeki orkestranın açılış konseriyle başlayacak sezonun programında Rahmaninov’dan Mozart’a uzanan bestecilerin opera aryaları, piyano ve keman konçertolarıyla senfonik eserler seslendirilecek. Konserler Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

◊ Yeni yıl konseri, 14 Ocak 2027 Perşembe 20.00

Yeni yıl konserinde BİFO’nun konuğu, dünyanın önemli opera sahnelerinde çıkan Amerikalı soprano Nadine Sierra olacak. Karel Deseure yönetimindeki orkestraya eşlik edecek.

◊ Shira Samuels-Shragg ve Edgar Moreau, 11 Şubat 2027 Perşembe 20.00

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Amerikalı şef Shira Samuels-Shragg yönetimindeki BİFO, Fransız çellist Edgar Moreau’ya eşlik edecek. Moreau, Edward Elgar’ın ‘Viyolonsel Konçertosu’nu yorumlayacak.

◊ Christian Reif ve Lea Birringer,  25 Şubat 2027 Perşembe 20.00

Alman şef Christian Reif’in yöneteceği konserin solisti kemancı Lea Birringer olacak. Birringer, Sibelius’un ‘Re minör Keman Konçertosu’nu seslendirecek.

◊ Salzburg Festivali Yıldızları-1-4 Mart 2027 Perşembe 20.00

‘Salzburg Festivali Yıldızları’ serisinin ilk konserinde 25 yaşındaki şef Jong-Jie Yin, BİFO’yu yönetecek. Hırvat piyanist Martina Filjak, Liszt’in ‘1. Piyano Konçertosu’nu yorumlayacak.

◊ Maximilian Haberstock ve Chloe Chua, 15 Nisan 2027 Perşembe 20.00

Genç Alman şef Maximilian Haberstock yönetimindeki BİFO’nun konuğu, 2018 Menuhin Yarışması’nın birincilerinden Singapurlu kemancı Chloe Chua olacak. Chua, Max Bruch’un ‘1. Keman Konçertosu’nu seslendirecek.

◊ Salzburg Festivali Yıldızları-2 13 Mayıs 2027 Perşembe 20.00

Serinin ikinci konseriyle BİFO sezonu kapatacak. Polonyalı şef Jakub Przybycień yönetimindeki orkestranın solisti, Güney Koreli kemancı Hyeyoon Park olacak. Park, Brahms’ın ‘Keman Konçertosu’nu seslendirecek.

Konser biletleri 18 Kasım’da Passo’da satışa çıkacak.

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#Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası#Konser#Hürriyet Cumartesi

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