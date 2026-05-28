Dünya starları İstanbul’da

KONSER

-Gökhan Aybulus 30 Mayıs Cumartesi 11.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de 'Piyanoda Üç Yüzyıl' başlıklı bir konser verecek. Bilet fiyatı 350 lira.

-Amerikalı rap’çi Kanye West 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Kapı açılışı 15.00. Biletleri 6.048 ila 39.200 (saha içi diamond) lira.

-Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli 30 Mayıs 20.00’de Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu’nda konser verecek. Biletleri 3.822 ila 49.980 lira.

-Çelik 30 Mayıs 21.30'da Dorock XL Kadıköy'de. Biletleri 500 ve 600 (çift bilet) lira.

-Amerikalı rap’çi Travis Scott 31 Mayıs Pazar 16.00’da Tersane İstanbul’daki Grand Factory’de olacak. Biletleri 15.000 ila 80.000 (sahne arkası) lira.

-Amerikalı şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Panda Bear 2 Haziran Salı 20.30’da Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.060 lira.

-Lübnan asıllı Fransız trompet virtüözü Ibrahim Maalouf 3 Haziran Çarşamba 21.00’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Biletleri 1.495 ile 3.495 lira arasında.

-Mustafa Sandal 4 Haziran Perşembe 21.00’de Ankara, Oran Açık Hava Sahnesi’nde sevilen şarkılarını söyleyecek. Biletleri 1.250 ila 5.000 (VIP) lira.

-Öykü Dörter 4 Haziran 21.30’da Dorock XL’ta. Bilet fiyatı 399 lira.

-Bengü 5 Haziran Cuma 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da olacak. Biletleri 1.995 ila 23.000 (4 kişilik loca) lira.

-Gökhan Tepe 5 Haziran 21.00’de Swissôtel The Bosphorus, Chalet Garden’da sahneye çıkacak. Bileti 1.500 lira.

-Derya Bedavacı 5 Haziran 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da izlenebilir. Biletleri 2.280 ila 51.000 (6 kişilik loca) lira.

-Levent Yüksel 5 Haziran 21.00’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Biletleri 2.800 ila 5.500 lira.

-Lin Pesto 5 Haziran 21.30’da Moda Kayıkhane’de sevenleriyle buluşacak. Biletleri 950 ve 1.150 lira.

-Ari Barokas 5 Haziran 22.00’de Eskişehir, F Stop Salon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 600 lira.

GECE





-Özcan Deniz seyirciyle bol bol sohbet de ettiği programıyla 30 Mayıs Cumartesi 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Cem Pilevneli 30 Mayıs 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Aybüke Albere 30 Mayıs 23.00’te Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

-Yusuf Aslan 30 Mayıs 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Güven Yüreyi 31 Mayıs Pazar 00.30’da Perde Arkası Etiler sahnesinde. (0538) 413 49 40

-Begüm Obiz 3 Haziran Çarşamba gecesi 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Murat Dalkılıç 5 Haziran Cuma 00.30’da Terzi İstanbul sahnesinde. (0531) 290 24 34

-Murat Boz 5 Haziran gecesi eğlenceli repertuvarıyla 22.30’da İstanbul Günay sahnesinde. (0212) 230 33 33

BALE





-İstanbul Devlet Opera ve Balesi 3 Haziran Çarşamba 20.00’de İbrahim Yazıcı şefliğinde Çaykovski’nin ünlü eseri ‘Kuğu Gölü’ balesini Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneleyecek. Biletleri 350 ila 1.160 lira.

DJ





-İskoçyalı techno DJ’i ve prodüktör Ben Techy 30 Mayıs Cumartesi 22.00’de 74Hall’da. Biletleri 1.140 ila 15.000 lira (Loca 4 kişilik).

-Grammy ödüllü DJ/ prodüktör Black Coffee 5 Haziran Cuma 16.00’da Ataköy Marina Açık Hava’da İstanbullularla buluşacak. Biletleri 3.500 ila 12.000 (sahne arkası) lira.

-Alman DJ Jasmin Blust 5 Haziran 23.00’te FLUX’ta sahneye çıkacak. Biletleri 1.000 ve 2.000 (VIP) lira.

SERGİ





-Beyoğlu, Çukurcuma’daki Gala Galeri, Fatih Şimşek’in ‘İnsan Atlası’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Ağaçları, hayvanları ve insanları aynı düzlemde buluşturan sanatçı resimlerinde insanın doğaya hâkim olduğu bir bakış değil, insanın doğanın içinde çözündüğü, ona teslim olduğu bir var olma hali sunuyor. 7 Haziran’a kadar açık.

-Eskişehir’deki Eldem Sanat Alanı, sanatçı ikilisi Pinprick’in ‘Yeniden Başla’ isimli sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Mitoloji, göç, hafıza ve dönüşüm eksenindeki sergi, Frigya’nın kadim anlatılarından Kibele’ye bölgenin kültürel belleğini bir araya getiren bir hikâye anlatıyor. 7 Haziran’a kadar görülebilir.

-Anna Laudel İstanbul’da ‘Concordia Rhapsody’ başlıklı karma sergi var. Sergi farklı coğrafyalardan gelen sanatçıların pratiklerini ortak bir zeminde buluşturuyor. Sergide Ardan Özmenoğlu, Beate Passow, Cem Sonel ve Thomas Werner’in çalışmaları var. 28 Haziran son ziyaret günü.,

TİYATRO

-Kendini arayanlara





Hayatın açtığı yaralardan, ergenlik çelişkilerinden ve görünmekten korktuğu hallerinden sıyrılıp kendi sesini bulmaya çalışan genç bir kadın olan Yasemin’in hikâyesini anlatan ‘Teşekkür Ederim Kızım’ 1 Haziran Pazartesi 21.00’de DasDas Sahne’de izlenebilir. Çağla Yağmur Doğan’ın tek kişilik performansıyla hayat bulan oyunun biletleri 550 ve 750 lira.

-Tek sahne beş oyun





‘Monologlar Müzesi: Kuğugölü’ beş farklı hikâyeyi tek performansla anlatıyor: ‘Solo Test’, ‘Ağrı’, ‘Ödünç Misafir’, ‘Petek Kızı Nihan’ ve ‘Gülümseyin Çekiyorum’. 4 Haziran Perşembe 20.00’de Moda Caddesi’ndeki Kuğugölü Apartmanı’nda. Bileti 1.400 lira.

-Sanki hiç tanışmamışız





Yakın arkadaşınızın aslında düşündüğünüz kişiyle alakası bile olmadığını fark etseniz ne yaparsınız? Arkadaşınız hep böyle biri miydi yoksa yeni başlayan ilişkisi onu değiştiriyor mu? Core Kolektif’in yeni oyunu ‘Müdahale’de Nazlı Bulum ve Görkem Kasal’ı izliyoruz. 5 Haziran Cuma 20.30’da Pax Sahne’de. Biletleri 450 ve 750 lira.

*ATÖLYE





-Üsküdar’daki İstanbul Workshops-Fabrika Make&Coffee 1 Haziran Pazartesi 9.00, 12.00 ve 15.00 saatlerinde vitray atölyesi düzenliyor. Uzman rehberler eşliğindeki atölyede vitray sanatını uygulamalı olarak öğrenip, kendi vitrayınızı yapıp evinize götürebileceksiniz. Bilet fiyatı 1.100 lira.

-Eataly Mutfak Atölyesi’nde 4 Haziran Perşembe 19.00’da ev yapımı burger atölyesi var. Atölye kapsamında et burger, tavuk burger, İtalyan mayonezi ve fırında patates yapımının inceliklerini öğreneceksiniz. Bilet fiyatı 3.800 lira.