‘Düğünlere davet geliyor ama gitmeye çekiniyorum’

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Birbirinden farklı karakterler, evdeki malzemelerle hazırlanan kostümler ve en küçük detayına kadar canlandırılan o mimikler... Sosyal medya fenomeni Ali Cesur (Instagram’da @alicesurtv) Türkiye’deki düğün videolarını gelininden damadına, halay çekeninden köşede oturan teyzesine kadar bütün karakterleriyle tek başına yeniden canlandırıyor. Cesur bir dakikalık görüntü için bazen bir hafta çalışıyor. Los Angeles’ta yaşayan Cesur videolarına gelen ilginç tepkileri, kamera arkasındaki maceralarını ve oyunculuk hayallerini anlattı.

◊ Düğünlerden ilginç görüntüleri canlandırma fikri nasıl ortaya çıktı?

Bir sabah kalkıp “Ben bir düğün videosu çekeyim, çok güzel olur” gibi bir şey olmadı. Bu beş yıllık bir süreç. Burada oyunculuk kariyerimin başlayamaması, bir türlü istediğim yerlere gelemememin verdiği bir iç sıkıntısı var. Bu da beni yaratmaya daha fazla yönlendirdi. Bir gün karşıma bir halay videosu çıktı. Halayın arkasındaki karakterler dikkatimi çekti. Bana kalırsa bir işi zenginleştiren tüm resimdir. Bir filmde de arka plandaki figüranlar sahneyi zenginleştiren bir unsur oluyor. Dört ay önce düğün videolarına ufak ufak başladım.

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‘VALE OLARAK ÇALIŞIYORUM’

◊ Şu an ne iş yapıyorsunuz?

Los Angeles’ta yaşıyorum. Aslında tamamen oyunculuk için buradayım. Son 8 yıldır oyunculuk dersleri alıyorum. Burada bir ajansım ve menajerim var. Oyuncu seçmelerine gitmeye çalışıyorum, filmlere kendi kayıtlarımı gönderiyorum ama çok az oyuncu seçimi geliyor. Buradaki endüstri çok sıkışmış durumda. O yüzden şansınız da çok azalıyor. Bir yandan bir restoranda yarı zamanlı vale olarak çalışıyorum. Araba park ediyorum. Çok lüks arabalar geliyor. Kazandığım bahşişlerle geçimimi sürdürüyorum açıkçası.

◊ Bir videonun hazırlanması ne kadar sürüyor?

Şu an üzerinde çalıştığım bir video var, dört gündür bitmedi. Birkaç kıyafet daha bulmam gerekiyor. Bir dakikalık video için bir hafta çalışıyorum. Çok yorucu. O yüzden haftada en fazla bir ya da iki video koyabiliyorum. Çocuğun üzerindeki tişört, kadının elbisesi, takıları derken çok uzun sürüyor. Sıradan bir düğün olmasına dikkat ediyorum. Çok öne çıkan karakterler ilgimi çekmiyor. İnsanların doğal bir şekilde eğleniyor olması lazım. Sonra insanlar kendi düğünlerini göndermeye başladı. “Benim düğünümü yapar mısın, ablamın düğünü var” diye. Arka plandaki karakterler benim için çok önemli. Bir teyzenin kös kös oturması, çocukların koşması... Orada bir hayat olması lazım ki video zenginleşsin.

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◊ Kıyafetler hazırlayıp aynı hareketleri defalarca yaparken ‘Ben ne yapıyorum ya’ dediğiniz olmuyor mu?

En başta çok oldu. İlk halay videosunu çekerken aşırı sıcaktı. Temmuzdu sanırım. Ter içindeyim, yedinci karakteri çekiyorum. Kendi kendime ‘Ne yapıyorsun sen ya, bırak’ dedim. Ama içim bırakmıyor.

‘İZİN ALMAYA BAŞLADIM’

◊ Canlandırdığınız kişilerden size ulaşanlar oldu mu?

Önce ünlü fenomenlerin düğünlerini canlandırıyordum. Sonra sıradan insanların düğünlerine geçtim, bunlar daha çok ilgimi çekmeye başladı. Tabii tepki gösterenler oldu. “Benim resmimi alıp koyamazsın” diyenler çıktı. Hatta biri “Bu iğrenç videonu kaldırmanı istiyorum” diye yazdı. Bir başkası “Sen benim olduğum videoyu alıp meşhur olamazsın. Buna izin vermeyeceğim” dedi. Hiçbirine cevap vermedim. Sonra düğün sahiplerinden izin almaya başladım.

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◊ Düğün videoları çektikten sonra hiç düğün daveti aldınız mı?

Çok fazla geldi ama hiçbirine gidemedim. Aslında gitmeye de biraz çekiniyorum (gülüyor). Nasıl tepkilerle karşılaşacağımı bilmiyorum. Çok fazla mesaj da geliyor; “Artık düğünlere gitmeye korkar olduk, bizi görüp taklidimizi yapacaksın” diyorlar.

‘TİYATRO HİÇBİR ZAMAN BİTMEYEN BİR AŞK’

◊ Küçükken de insanları taklit eden, çevresindekileri güldüren biri miydiniz?

Evet, dersleri kaynatmak için beni kaldırırlardı ‘Hadi taklit yap’ diye. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezunum. Beni oraya bağlayan şey tiyatro topluluğuydu. Tiyatro, oyunculuk benim için hiçbir zaman bitmeyen bir aşk.

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◊ Videolarda biraz da memleket hasreti mi var?

Kesinlikle! Amerika seni asimile etmeye çalışan bir ülke. O yüzden son dört-beş yıldır kimliğimi korumak benim için çok önemli hale geldi. Türklükle ilgili bir şey yapıyor olmak ve bu videoların tüm dünyada izlenmesi beni aşırı mutlu ediyor.

◊ Videolar oyunculuk kariyerinize katkı sağladı mı?

IMDb’de (sinema ve televizyon veri platformu) dünyadaki oyuncuları sıralayan bir sistem var. Sıralamam 1 milyonlardaydı. Videolar ilgi gördükçe sıralamam 25 bine yükseldi. Aklımın ucundan geçmeyecek bir başarı.