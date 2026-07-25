Dudaklarımızı canlandıran renkler

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Abartıya kaçmıyor

Charlotte Tilbury, Matte Revolution, Pillow Talk rengi

Nude-pembe tonuyla öne çıkan bu ikonik ruj, dudaklara nemli ve yumuşak bir doku kazandırıyor. Dilber Vanessa Kohen “Abartılı durmadan dudakları canlı ve dengeli gösteriyor. Günlük makyajdan özel davetlere kadar her görünüme kolayca uyum sağlıyor” diyor. Gamze Tekin Alp ve Görkem Özdemir’in de önerileri arasında. 3.000 lira.



Zamansız ton

MAC, Lustreglass Sheer-Shine Ruj, Thanks, It’s MAC rengi

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8 saate kadar kalıcılık sağlayan rujla ilgili Hamiyet Akpınar “Dudakları canlı gösterirken asla ağır durmuyor. İçindeki sıcak nude tonu sayesinde hem gündüz hem gece rahatlıkla kullanılabiliyor. Zamansız ve herkese yakışabilecek nadir renklerden biri olduğunu düşünüyorum” diyor. Cüneyt Seven’in de tavsiyesi. 1.550 lira.



Doğal şekilde bütünleşiyor

Too Faced, Cloud Crush Whipped Lip&Cheek,

Bed of Roses rengi

Dudakta ve yanakta kullanılabiliyor. Esra Er Kursan “Cilltle doğal bir şekilde bütünleşiyor. Yanaklarda sanki içeriden gelen sağlıklı bir pembelik varmış gibi duruyor; dudaklarda canlı bir görünüm bırakıyor” diyor. Damla Durak’ın da favorisi. 1.890 lira.



Kontrollü parlaklık

NARS, Afterglow Dudak Balmı, Orgasm rengi

Piyasaya çıktığı ilk günden beri birçok kişinin favorisi olan ruj için Görkem Özdemir “Dudakta pürüzsüz, parlak ve bakımlı bir etki bırakıyor. Rengi tek seferde yoğun şekilde vermek yerine kontrollü olarak artırmaya imkân tanıyor. Bu sayede uygulaması kolay” yorumunu yapıyor. Bu ruj Hamiyet Akpınar, Gamze Tekin Alp ve Pelin Hasçalık’ın da tavsiyeleri arasında. 2.390 lira.



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Tek katta kusursuz sonuç

Dior, Rouge Forever, 999 Forever Dior rengi

Gamze Tekin Alp şu yorumu yapıyor: “Kırmızı ruj denince aklıma gelen ilk ürünlerden biri. Canlı ve klasik kırmızı tonu sayesinde tek başına bile makyajı çok güçlü ve şık gösteriyor. Mat bitişli yapısı dudakta pürüzsüz duruyor, yoğun pigmenti sayesinde tek katta bile kusursuz sonuç veriyor. Kalıcılığı da başarılı.” 2.450 lira.





Cesur ve zarif görünmek için...

MAC, Macximal Silky Matte Lipstick, Ruby Woo rengi

En ünlü kırmızı rujlardan biri olan bu ürün için Cüneyt Seven “Mavi alt tonlu ikonik Ruby Woo, Cherry dudak kalemiyle buluşunca keskin ve dolgun dudaklar yaratıyor. Cherry hatları belirginleştiriyor ve Ruby Woo’nun kırmızısına derinlik katıyor. Cesur ama zarif bir görünüm isteyenler için” diyor.

Ruby Woo 1.450 lira, Cherry dudak kalemi 1.400 lira.



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Herkese yakışıyor

Rare Beauty, Soft Pinch Tinted Lip Oil, Hope rengi

Alev Karslı şunları anlatıyor: “Bir lip oil’de (dudak yağı)

bu kadar kalıcı bir renk görmek gerçekten çok zor. Hem son derece konforlu hem de gün boyunca dudaklarda çok tatlı, doğal bir renk bırakıyor. Özellikle ‘hope’ rengi, şu an çok sevilen o yumuşak ‘tavşan dili’ tonunu yakalıyor ve neredeyse herkese çok yakışıyor.” 1.890 lira.



Gün boyu nemli hissettiriyor

Chanel, Rouge Coco Baume, My Rose rengi

İlk kullanımdan itibaren uzun süreli nemlendirme ve kuruluk hissinde yüzde 41 azalma sağlıyor. Betül Avcı “Ruj konforunu dudak bakımının rahatlığıyla birleştiriyor. Doğal görünüyor. Parlak bitişli yapısını seviyorum. Dudaklarımı gün boyu nemli hissettiren yapısıyla çantamdan da hiç eksik olmuyor” yorumunu yapıyor. 2.600 lira.



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Sağlıklı parıltı

Clinique, Almost Lipstick, Black Honey rengi

Bu efsanevi ürün rujla parlatıcı arası, kolay sürülen renkli bir dudak balmı dokusunda. Yarı transparan formülü dudağın tonuyla bütünleşerek nemli bir görünüm veriyor. Dilber Vanessa Kohen şunları söylüyor: “Doğal duran, neredeyse herkese yakışan zamansız bir renk. Kendi dudak renginizin daha canlı ve sağlıklı bir versiyonu gibi duruyor.” 1.539 lira.



Tazelemeye gerek kalmıyor

Maybelline New York, Super Stay Vinyl Ink, 15 Peachy rengi

Bulaşmayan yoğun ve parlak bir renk ve 16 saate kadar kalıcılık sağlıyor. Hamiyet Akpınar “Peachy tam kararında bir şeftali-nude tonu. Kalıcılığı çok başarılı olmasına rağmen dudakta sert görünmüyor. Gün içinde sürekli rujumu tazelemek istemediğim zamanlarda güvenle tercih ettiğim renklerden” diyor. 1.800 lira.