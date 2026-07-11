‘Drama kraliçeliğini sahneye saklıyorum’

Haberin Devamı

Tuğçe Şenoğul’a elinde kalemi ve defteri Kadıköy’ün ara sokaklarında yürürken rastlayabilirsiniz. Bir kafeye oturup şarkı yazmak günlük hayatının bir parçası... Buluşma günü onu yine semtteki sevdiği kafelerden birinde bekliyorum. Sahnede onu ilk kez izlediğim gün geliyor aklıma. Küçücük bir sahnede nasıl etkileyici bir atmosfer yarattığını ve hayran hayran onu izleyişimi hatırlıyorum. Sonradan öğreniyorum ki ben de bir ‘kaptan’mışım. Nasıl mı? Yanıtı söyleşide...

◊Bağımsız müzisyen, hatta alternatif sanatçı olarak tanımlanıyorsunuz. Bağımsız kalmak baştan itibaren bir tercih miydi?

Alternatif bir sanatçı olduğumu düşünmüyorum. Bayağı pop müzik yapıyorum bence. Güncel pop sound’unda... Ama evet, bağımsız müzisyenliğin altını çiziyorum. Çünkü derin bir başlık; ben de daha fazla anlaşılmasını, görülmesini istiyorum. Elbette sanat eseri, sanat eseridir. Orada bir ayrımcılık yapmıyorum. Bağımsızlık, sanatçının koşullarına, sanatına dair bir altmetin açılması demek.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

◊Size sağladığı özgürlük nedir?

Yaratım alanı yüzde 100 size ait kalabiliyor ve bu en çok önemsediğim bir şey. Tabii ki çok iyi bir ekiple üretiyorum ama hepsi kendi kreatif dünyamda özenle seçtiğim, güvendiğim insanlar. Bir başkasının boyunduruğu altında olmamak, istediğin şekilde, kendi zamanında üretebilmek çok değerli. Diğer türlü çok fazla ses oluyor. Hiç bağımsız sanatçı olmadığım bir dönem yok hayatımda. Belki belirli açılardan romantik kalan biriyim ben.

◊Müzik kariyerinizde kaç yıl geride kaldı?

20 yıl olmuş neredeyse. Mercan Dede’nin ‘800’ (2007) albümünün vokal kaydına girdiğimde yanlış hatırlamıyorsan 21 yaşında filandım...

◊Sizi sahnede ilk kez dinlediğimde adeta hipnotize olmuştum. Sizin için sahne ne ifade ediyor?

Dinleyicilerimin, kaptan diyorum onlara, yorumlarıyla sanırım sahneye dair farkındalığım zaman içinde arttı. Galiba biraz ayin gibi geçiyor konserler. Ne ayini? Sevgi ayini. Bu sevgi bizi birbirimize kenetliyor. Konserlerde bunu sık sık hissediyoruz. Benim de en büyük enerji kaynağım.

◊Sahnedeki Tuğçe’yle gerçek hayattaki Tuğçe ne kadar aynı?

Haberin Devamı

Sahnede bir persona var ama açıkçası kurgu değil. Konser sırasında oluşan bir enerji var ve o enerji bende bir şeyleri açığa çıkarıyor. Ama o avangart, dark (karanlık) romantik estetiği günlük hayatımda kullanmıyorum. Siyah tercih ettiğim bir renk ama drama kraliçeliğini sahneye saklıyorum. Normal biriyim. Biraz komik bile olabilirim hatta.

◊Size drama kraliçesi denmesini seviyor musunuz?

Çok hoşuma gidiyor, gerçekten de böyle 1920’lerden bir film karakteriymişim gibi hissettiriyor. Gözlemimce o karakter müziğime de çok yakışıyor.

◊Konserleriniz iki bölümden oluşuyor...

İlk bölüm dramanın yaşandığı bölüm. O tavırlar vs... İkinci bölümde Zafer Sernikli’yle iki kişi oluyoruz. Techno’ya varan bir elektronik müzik performansına dönüşüyor konser. Hande Yener’den ‘Romeo’nun cover’ını yapıyoruz mesela. Tarkan’dan ‘Kır Zincirleri’...

Haberin Devamı

◊Müzisyen Seda Erciyes’le birlikte bir de DJ’lik yaptığınız 2MUCH! projesi var...

Orada da içimde bir parti kızı uyanıyor. Dans etmeyi çok seven, çok eğlenen ve çok eğlenceli olan bir tarafım var.

◊Yeni albümünüz ‘Atlas’ın oluşması uzunca bir süreci kapsıyor...

İçinde 2018’de yazılmış bir şarkı var ama ben bu albüm için çalışmaya 2021 sonu başladım.

◊Nasıl bir döneminize denk geldi o beş yıl?

Kişisel olarak çok yoğun ve zorlu bir dönemdi. Hayatımdaki, ben diye tanımladığım şeyler çok fazla değişti. Evler, manzaralar, yerler, kişiler... Zaten iki yılı pandemiyle geçti. İçinde çok fazla da mucize barındıran bir süreçti.

◊Ne gibi mucizeler?

Tsar B (Belçikalı müzisyen) ile ‘Atlas’ şarkısında çalıştık. Kendisine “Ben senin hayranınım” diye mesaj gönderdim. O da “Ben de senin hayranınım” yazdı. Tabii aşırı tatlı bir insan olduğu için böyle bir şey söyledi. Sonra kendisine iki şarkımı gönderdim. ‘Atlas’ı seçti. Lella Fadda (Mısırlı müzisyen) da dinleyicimdi. ‘Atlas’a o da dahil oldu. Sınırların anlamsızlığı, müziğin insanları birleştirmesi, yakınlaştırması albümün içinde de gizli...

Haberin Devamı

◊Kendinizi şanslı biri olarak hissediyor musunuz?

Çok şanslı hissediyorum. Sanat yapmaya karşı bir çağrı hissetmek bence en büyük hediye.

◊Son dönemde müzik sektörü bir güç gösterisine dönüştü sanki... Stadyumlar, ‘sold out’ geceler...

Sanatçılık çok delulu (sanrılı) bir şey aslında. Bir yaratım içerdiği için, ister istemez olmayan bir şeyi var etmek konusunda bizim pratiklerimiz var. Bu yaşananlar da bahsettiğim delulu halinin bir gölgesi olsa gerek. Sadece müzik piyasası değil, insanlar çıkıp neler diyor, nasıl atıp tutuyor... Beni çok etkilemiyor açıkçası. Daha doğrusu çok bakmamaya çalışıyorum.

◊Bağımsız kalmak belki de müzisyenin kendini korumasının da bir yolu...

Haberin Devamı

Belki bir konfor alanıdır bu. Belki kendini korumadır. Benim için çok şükür güzel gitti her şey. Buna rağmen inanın çok çirkin şeyler gördüm. Ben kendimi koruduğum halde bunun olmasından yola çıkarak söyleyebilirim ki; kimseden o kadar normal olmasını beklemesinler. Öyle şeyler yaşamıştır ki o insanlar; böyle güç gösterisi yapmak onlar için normal bir şey haline gelmiştir. Bunu kimseyi haklı çıkarmak açısından söylemiyorum.

◊“Beni çok etkilemiyor” dediniz. Siz kimlere bakıyorsunuz o zaman?

Ben kreatif olarak kendi dünyasını yaratan ve onu sahnede paylaşan insanlara bakıyorum ve onlardan çok etkileniyorum. Birlik hissi oluşturan insanlara bakmayı seviyorum.

◊Geçiminizi sadece müzikle mi karşılıyorsunuz?

Evet, başka desteğim yok. Bugün DasDas’ta bir konserim var, sonrakini bilmiyorum. Bazen beş konser üst üste oluyor. Dengesiz bir sektör. Bunun üzerine bir hayat kurmak çok yıpratıcı olabiliyor. Diğer yandan müziğimin diziler ve film müzikleri için tercih edilen bir sound olması bana bir gelir kapısı yarattı. Bir de 2MUCH! projesinin varlığı, bizi kirasını da ödeyebilen bağımsız kadın sanatçılara dönüştürdü.

‘Herkes kendi hayatına çekildi sanki’

◊Kadıköy’de yaşıyorsunuz. Birçok müzisyen var semtte yaşayan. Birbirinize destek veriyor musunuz?

Vermiyoruz. Yani şöyle; 2010’larda öyleydi. Gerçekten bütün gruplar, işte Toz ve Toz, Seni Görmem İmkânsız, Halimden Konan Anlar, hep yan yanaydık. Sabahlara kadar birlikte Moda sahilinde müzik yapardık. Ama çok koptuk. Teknolojinin ilerlemesiyle, ülkedeki birtakım konularla birlikte bir yalnızlaşma, bireyselleşme süreci yaşanmış olabilir hakikaten. Biraz daha böyle herkes kendi hayatına çekildi sanki.