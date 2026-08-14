Dört bir yanımızı caz saracak

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Datça bu yıl ilk kez uluslararası caz festivaline ev sahipliği yapıyor, Bozcaada Caz Festivali’yse 10’uncu yılını kutluyor. Kaş Caz Festivali gündoğumu etkinlikleri, Eskişehir Caz Festivali’yse atölyelerle programını zenginleştirmiş. Cazın evrensel diliyle unutulmaz hatıralar yazmaya hazır mısınız?

DatJazz Festivali, 19-23 Ağustos

Yepyeni, üstelik uluslararası bir caz festivali DatJazz. İsviçre cazının büyüleyici sesi Elina Duni ya da Kuzey Balkanlar’ın enerjik grubu NAKED gibi isimleri bir araya getiriyor programında. Festival kapsamında ayrıca söyleşi ve kolektif buluşmalar da gerçekleşecek. Kahvaltıda Caz serisini özellikle merak ediyoruz. DatJazz Festivali program direktörü Ülker Uncu festivalde bölgede yetişen genç cazcılar için de özellikle alan açıldığını söylüyor. Aralarında Flow Datça, Mayan, ve Promil Beach’in de olduğu festival mekânlarında sürprizlere hazır olalım. Konser biletleri 1.250 ile 3.500 lira arasında. @datjazzfestival



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Kaş Caz Festivali, 28-30 Ağustos

8’inci yılında festival ‘Kökler ve Göçler’ temasıyla gerçekleşiyor. Setur Marina Kaş’taki festivalde konserlerin yanı sıra söyleşiler, gündoğumu dinletileri, after party’ler de olacak. Barış Demirel, Julie Biel ve Homeland festivalde çıkacak yerli ve yabancı isimlerden. Konser biletleri 2.400 ile 6.000 lira arasında.

kascazfestivali.com

Bozcaada Caz Festivali, 4-6 Eylül

Sadece cazla sınırlı değil, elektronikten doğaçlamaya farklı müzik türlerine de yer veriyor. Festival 10’uncu yılında Çağıl Kaya, Danae Plaka, Mackwood’un da aralarında olduğu onlarca müzisyene sahnelerini açıyor. Söyleşiler, atölyeler, kuş gözlem etkinlikleri de olacak. Kombine biletler 4.250 (öğrenci) ila 12.250 lira. bozcaadacazfestivali.com



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Eskişehir Caz Festivali, 26-27 Eylül

Fatih Erkoç, Gaye Su Akyol, Birsen Tezer ve dahası... Eskişehir Caz Festivali ‘Lületaşı’nı şehrin hafızasının ve zanaat geleneğinin güçlü bir simgesi olduğu için tema olarak seçmiş. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda yapılacak festivalde dans ve çocuk atölyeleri de olacak. Konser biletleri 700 ile 1.700 lira arasında. eskisehircazfestivali.com



36. Akbank Caz Festivali, 26 Eylül-11 Ekim

30’dan fazla konserle zengin bir programı var. Bu yılın gelecek isimler arasında 10 Grammy ödüllü Arturo Sandoval, çokyönlü besteci ve kornetçi Ben LaMar Gay ve yine Grammy ödüllü besteci ve piyanist Nicole Zuraitis de var. Bilet fiyatı her konser için farklı. akbanksanat.com/caz/36-akbank-caz-festivali