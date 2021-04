Dört bir yanımız bahar bahçe

Baharın gelişiyle birlikte doğa yeniden çiçek açıp canlanırken, mağazaları da rengârenk çiçekli elbiseler, etekler, pantolonlar, bluzlar, gömlekler basıyor. Bu klasik ama zamansız desenin ilkbaharla özdeşleştiğini ve her baharda ortaya çıktığını bilmek içinse moda uzmanı olmaya gerek yok. Zira çiçekler, her baharda şekil değiştirerek yeniden birçok markanın koleksiyonunda kendine gözlerden kaçamayacak kadar geniş bir yer buluyor.



2021 İlkbahar-Yaz podyumlarının belirgin ve iri çiçek desenleri bu sezon bize adeta “Abartmaktan çekinmeyin” diyor. Örneğin Rodarte, İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonunda bu deseni, neredeyse her parçada, oldukça yüksek dozda kullanıyor. Markanın özellikle beyaz üzerine iri kırmızı çiçeklerle donattığı elbisesi maksimalist tavrıyla direkt göze çarpıyor. Bu elbisede yalnızca desenlerle yetinmiyor ve yaka kısmına üç boyutlu bir çiçek daha ekliyor. Ayrıca aynı desen ve renkte bir saç aksesuarıyla tamamlayarak abartı seviyesini yükseltiyor.

Çiçekleri seven bir başka tasarımcı Erdem ise İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonunda bu klasik desenle bizi romantik ve nostaljik bir gezintiye çıkarıyor. Uzun elbise, alt-üst takım veya aksesuar formuna bürünmüş çiçekler, bu desenin baştan aşağı kullanımı hakkında da ipuçları veriyor.

HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR





Spor ayakkabı, beyaz tişört ve denim ceketle kombinleyebilirsiniz. Beymen, 269 lira

Kırmızı ve iri formdaki çiçek desenleriyle sezon trendlerine göz kırpıyor. H&M, 149 lira





Papatyalarla bezenmiş bu bel çantası hem şık hem kullanışlı. Herschel, 399 lira



Sezonun popüler parçalarından olan bu şapkaya denim ürünler yakışır. Pull & Bear, 139.95 lira



Şortlarla, açık renkteki kumaş ya da denim pantolonlarla tamamlayın. Benetton, 229.99 lira



Papatyalı bu eteğe, mevsimlik trikolar ve siyah balerin babetleri eşlik edebilir. Mudo, 179.99 lira



Siyah deri ceket ve botlarla maskülen bir tavra sokabilirsiniz. The Latest Thing, 219 lira



Çiçekleri ayaklarına taşımak isteyenler için... Vans, 909 lira





Ayçiçekleriyle bezenmiş bu takımla baharı cıvıl cıvıl karşılayabilirsiniz. Raisa Vanessa for Trendyol, etek 199, ceket 499 lira

STİL TÜYOLARI...

* Çiçekli parçalar farklı mevsimlere kolayca adapte etmek için ideal. Tiril tiril çiçekli elbiseleri, bahar aylarında denim ya da deri ceketler ve postal botlarla sportif bir havaya sokabilirsiniz. Yazın da sandalet ve terliklerle giyebilirsiniz.

* Bu desen sizin için başlı başına fazla çarpıcısıysa, canlı renktekiler yerine siyah ya da beyaz gibi nötr tonlara yönelebilirsiniz.

* Çiçek desenlerini birbiriyle karıştırmak biraz uzmanlık gerektirebilir. Bunun yerine tek bir parçada kullanmanızı öneririz.

* Bu sezonun en popüler çiçek desenlerinden biri olan papatyalar, denim pantolonlardan elbiselere, şapkalardan çantalara kadar birçok parçayı süslüyor. Hoşunuza giden papatyalı bir parçayla bu trende uyum sağlayabilirsiniz.

İSRAFI AZALTAN BİR MODA HAFTASI

30 farklı tasarımcının katıldığı İstanbul Moda Haftası geçen hafta dijital olarak gerçekleşti. Tasarımcılar için mekân ve zaman kısıtlaması kalkınca ortaya birbirinden yaratıcı şovlar çıkmış, kısa filmlerle seyir zevki bir üst seviyeye taşınmış. Dice Kayek markasının Pera Palace’ta Agatha Christie romanlarını anımsatan kısa filmi eşliğinde sunduğu koleksiyon çok etkileyiciydi. Tasarımcı

Ceren Ocak, koleksiyonunu Binbirdirek Sarnıcı’nda çektiği kısa filmle sergileyerek bizi mistik bir dünyaya götürdü.

Lug Von Siga markasıysa havuz kenarında çektiği eğlenceli videoyla sıcak yazı çağrıştırdı.

Dijitalde sergilenen şovlar geniş kitleler için daha ulaşılabilir olsa da canlı izlemenin keyfi bir başka oluyor. Bu yıl yakından inceleyebildiğim tek koleksiyon Sudi Etuz’a aitti. Markanın tasarımcısı Şansım Adalı koleksiyonu yaratırken Uzakdoğu’dan ilham aldığını ve kendi kültürümüzle harmanlayarak hayata geçirdiğini anlattı. Koleksiyonu sergilemek için bizi dijital bir oyun dünyasının içine çeken Adalı, moda haftalarının dijitale taşınma konusunu israfı azalttığı için ‘sürdürülebilirliğin devamı’ olarak yorumluyor.

