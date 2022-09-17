Dopdolu günler bizi bekliyor

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KONSER

* Elektronik müziğin maskeli DJ’lerinden Boris Brejcha bugün KüçükÇiftlik Park’ta setin başına geçecek. Kapı açılışı 17.00. Bilet fiyatı 350-775 lira.

* Artz&Bugy, Babylon’un açılış programı kapsamında bu akşam 21.00’de sahnede olacak. Bilet fiyatı 200 lira.

* Zakkum bu akşam 21.00’de Milyon Performance Hall İstanbul’da. Bilet fiyatı 99 lira.

* Köfn, 22 Eylül Perşembe 19.30’da KüçükÇiftlik Park’ta. Bilet fiyatı 125 lira.

* Mabel Matiz, 22 Eylül Perşembe 21.00’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 200-400 lira.

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* Pinhâni, 23 Eylül Cuma 21.00’de KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla hasret giderecek. Bilet fiyatı 134 lira.

* Sena Şener, 23 Eylül Cuma Milyon Performance Hall Eskişehir’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 99 lira.

* Salon İKSV, 23 Eylül’den itibaren yeni sezon konserlerine başlıyor. Salon’un ilk konuğu 23-24 Eylül’de iki gün üst üste konser verecek olan Fransız grup Agar Agar olacak. Konserlerin başlangıç saati 20.00. Bilet fiyatı 330 lira.

FESTİVAL

* Türkiye’nin en uzun soluklu müzik festivallerinden Akbank Caz Festivali, 24 Eylül-9 Ekim tarihlerinde 32’nci kez İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Festival boyunca 22 farklı mekânda 120’nin üzerinde sanatçıyla 32 konser düzenlenecek.

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Programdaki isimlerden bazıları şöyle: Abdullah Ibrahim, Gonzalo Rubalcaba&Aymee Nuviola, Ravi Coltrane, Portico Quartet, Oded Tzur Quartet, HÜM, İmer&Ayşe Demirer, Sibel Köse, Volkan Öktem ve Fatih Erkoç... Festivalde 7-9 yaş arası çocuklara yönelik ‘Şehir Bize Ne Söyler?’ isimli bir atölye de düzenleniyor. 24 Eylül saat 11.00’deki atölyeye katılım ücreti 50 lira. Festivalin biletleri satışa çıktı.

SERGİ

* Büyükada’daki Adalar Müzesi bisikletle gezmeyi sevenleri mutlu edecek bir sergiye ev sahipliği yapıyor. ‘Bisiklet Sergisi’ Adalar’ın yıllar içinde alameti farikasına dönüşmüş olanbisikletin tarihine ışık tutuyor.

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Ünlü yazarlardan sporculara, tarihi figürlerden ada sakinlerine pek çok kişinin bisikletleri, aksesuarları ve hatıraları sergide ziyaretçilerle buluşuyor. Thomas Stevens’ın 1885’te bisikletle Osmanlı topraklarına girmesiyle başlayan sergi, bisikletin İstanbul’a, Adalar’a gelerek yaygınlaşmasına odaklanıyor. Müzenin sergiye ayrılan bölümünden içeri girer girmez sizi dünden bugüne birçok farklı model ve renkte bisiklet karşılıyor.

Yaklaşık 40 model arasında ünlü futbolcu Lefter’in, İnönü ailesinin, Mehmet Ali Aybar’ın, Büyükada’nın ünlü bisiklet yarışçısı Garbis Bora’nın bisikletleri de var. Türkçe yazılmış ilk bisiklet seyahatnamesini de sergide görebilirsiniz. Şubat ayına kadar sürecek sergiye giriş 20 lira, öğrencilere ve Müze Kart’ı olanlaraysa 10 lira.

DANS

* Modern Dans Topluluğu İstanbul 20 Eylül Salı 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda ‘Güldestan’ isimli temsili sahneye koyacak. Bilet fiyatı 70-110 lira.

TUR

* İzmir’den başlayıp yaklaşık 200 şehre yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 10’uncu yılını kutluyor. Yarın İzmir Karşıyaka Anıt’ta 17.00’de başlayacak etkinlik, yurtiçi ve yurtdışındaki şehirlerde aynı anda gerçekleşecek.

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ATÖLYE

* EKS Mutfak Atölyesi’nde 22 Eylül 19.00’da ‘Vegan Lezzetler’ etkinliği var. Vegan burger, kabak spagetti, mantar dolması ve vegan brownie yapmayı öğrenmek istiyorsanız ücreti 500 lira.