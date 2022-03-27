Dopdolu bir hafta başlıyor

Haberin Devamı

DANS

* Pisa Operası ve Balesi’ne bağlı İtalyan dans topluluğu imPerfect Dancers Company 30 Mart Çarşamba 20.00’de ‘Romeo ve Juliet’ gösterisiyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda olacak. Bilet fiyatı 55-143 lira.

* Ankara Devlet Opera ve Balesi

1 Nisan Cuma, Çaykovski’nin ünlü eseri ‘Kuğu Gölü’ balesini sahneleyecek. Ankara Congresium Sahnesi’nde 20.00’de gerçekleşecek temsilin biletleri 50-200 lira aralığında.

KONSER

* İstanbul Filarmoni Derneği’nin ‘Ensemble Unique Klasikten Günümüze-Bahar Konseri’ bugün 18.00’de All Saints Moda Kilisesi’nde. Dvorak, Chopin gibi bestecilerin eserlerinin çalınacağı konserin biletleri 60-80 lira.

Haberin Devamı

* Hande Yener 28 Mart Pazartesi 20.30’da Trump Sahne’de sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 132-330 lira aralığında...

* Teoman 28 Mart Pazartesi 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde unutulmaz şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 200-350 lira.

* Kanadalı Margaux Sauvé’nin müzik projesi ‘Ghostly Kisses’ 31 Mart (21.30) ve 1 Nisan (22.00) tarihlerinde Salon İKSV’de İstanbullularla buluşacak. Bilet 200 lira.

* Yerli caz sahnesinin güzel seslerinden Ece Göksu, 1 Nisan Cuma 20.00’de Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası’yla

bir konser verecek. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki etkinliğin bilet fiyatı 23-33 lira.

* Fransız prodüktör Arnaud Rebotini 1 Nisan Cuma 21.00’de Suma Han’da DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 200 lira, sahne arkası 500 lira.

Haberin Devamı

* The Ringo Jets 1 Nisan’da Babylon sahnesinde. 21.30’daki konserin biletlerinin fiyatı 50-150 lira.

SERGİ

* Arter’in Bill Fontana’ya özel olarak sipariş ettiği ‘İo’nun Yeni Sesi’ başlıklı yerleştirmesi Arter Karbon’da izleyiciye kapılarını açtı. Fontana’nın dijital kayıt cihazı, akustik mikrofonlar, hidrofonlar ve ivmeölçerlerden oluşan taşınabilir kayıt stüdyosu aracılığıyla İstanbul’un çeşitli noktalarından kayıt aldığı video ve seslerden oluşan sergi 4 Aralık’a kadar görülebilir.

* Mixer, ‘İşler Değişti-Change of Plans’ isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 12 genç sanatçının postpandemi hüznü bağlamındaki işlerini bir araya getiriyor. 9 Nisan’a kadar görülebilir.

Haberin Devamı

* Contemporary Istanbul Vakfı, Canan Tolon’un ‘Limbo’ isimli yerleştirmesini sanatseverlerle buluşturuyor. Tolon’un 1997’de yayımladığı kitabıyla aynı adı taşıyan enstalasyon izleyiciyi yaşam ve ölüm gibi zıtlıkların içinde bir yolculuğa çıkarıyor. 5 Mayıs’a kadar Fişekhane Cocoon’da…

ATÖLYE

* Müze Gazhane’de her cumartesi 14.00’te ‘Çocuklar İçin Müzik ve Origami Atölyesi’ başlıyor. Çocukların müzik yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedefleyen ücretsiz atölyede şarkılarla eğlenceli bir gün geçiriliyor. 30 Mart itibariyle kayıt yaptırabilirsiniz: muzegazhane.istanbul

Haberin Devamı

* Tiyatro ve sinema oyuncusu Eylem Yıldız’ın düzenlediği ‘Oyunculuk Atölyesi’ 28 Mart Pazartesi 14.00’te AKM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşecek. Katılım ücreti 30 lira.