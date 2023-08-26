‘Domates kızlar’ın mevsimi...

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Son zamanlarda trendlerin birçoğu TikTok’ta doğuyor. Ömrü bir kelebeğinki kadar kısa olsa da bu akımlar çok hızlı yükseliyor. Yüksek modaysa bu trendleri başlatan değil, takip eden taraf oluyor. Bu durum moda dünyasında bazı tartışmalar yaratıyor; ‘Acaba moda akımlarının ortaya çıkması hep Z Kuşağı’nın etkisiyle mi’ olacak sorusu soruluyor. Bu soruya
yüzde 100 ‘evet’ demek zor, ancak sosyal medya mecralarının etkisinin çok daha yüksek olacağını söylemek mümkün. Örneğin, dünyaca ünlü e-ticaret platformu Net-a-Porter’ın güzellik direktörü Newby Hands’in açıklaması bunun kanıtı gibi. Hands podyumlardan ziyade sosyal medyada doğan ve paylaşılan trendlerin satışlara etkisinin çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu da yeni yeni TikTok’ta etkilerini arttıran lüks moda markalarının hızlanması gerektiğini gösteriyor.
ÇİÇEKLİ ELBİSE, DAĞINIK SAÇ
Hailey Bieber ağustos başında Instagram hesabında ‘strawberry girl (çilek kız) altyazısıyla güneşten yanmış gibi görünen pembe yanaklarıyla bir fotoğraf paylaştı. Bieber bu tabirin daha ne demek olduğunu bile açıklamadan, TikTok bu etiket altındaki videolarla dolmuştu bile. Ancak Bieber’ın temmuz başından beri sosyal medyayı ve trendleri ele geçiren ‘domates kız’ akımından ilham aldığını söylemek mümkün. Peki ‘domates kız’ tanımı neyi ifade ediyor? Akdeniz’in sahil bölgelerinde yaşayan, buram buram yaz kokan, güzel sofralar kuran, hafif güneşten yanmış yanakları, dağınık doğal bırakılmış saçları, çiçekli elbiseleri, keten pantolonları, bandanası ve hasır çantalarıyla çabasız şık ama bir o kadar da dikkat çekici bir kadın portresi hayal edin. Zihninizde vintage Pinterest görselleri ya da İtalyan modaevi Dolce&Gabbana’nın kampanya fotoğrafları canlandıysa doğru anladınız. Çünkü bu kareler bu estetik anlayışıyla neredeyse bire bir örtüşüyor.
HER TARZA UYGUN
‘domates kız’ ayakkabısı. Yargıcı, 2.199,99 lira
Denim şortla ve dolgu topuklarla tamamlayın. Zara, 859,95 lira
Hasır çantalar gözde. Marks&Spencer, 799,99 lira
Sonbaharda denim ceketlerle kullanmaya devam edin. Koton, 539,99 lira
Bandana olarak saçınızda kullanın. Vakko, 699 lira
Hasır parçalar Akdenizli stiline eşlik ediyor. Mikita, 1.250 lira