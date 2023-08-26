‘Domates kızlar’ın mevsimi...

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Son zamanlarda trendlerin birçoğu TikTok’ta doğuyor. Ömrü bir kelebeğinki kadar kısa olsa da bu akımlar çok hızlı yükseliyor. Yüksek modaysa bu trendleri başlatan değil, takip eden taraf oluyor. Bu durum moda dünyasında bazı tartışmalar yaratıyor; ‘Acaba moda akımlarının ortaya çıkması hep Z Kuşağı’nın etkisiyle mi’ olacak sorusu soruluyor. Bu soruya

yüzde 100 ‘evet’ demek zor, ancak sosyal medya mecralarının etkisinin çok daha yüksek olacağını söylemek mümkün. Örneğin, dünyaca ünlü e-ticaret platformu Net-a-Porter’ın güzellik direktörü Newby Hands’in açıklaması bunun kanıtı gibi. Hands podyumlardan ziyade sosyal medyada doğan ve paylaşılan trendlerin satışlara etkisinin çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu da yeni yeni TikTok’ta etkilerini arttıran lüks moda markalarının hızlanması gerektiğini gösteriyor.



ÇİÇEKLİ ELBİSE, DAĞINIK SAÇ



Hailey Bieber ağustos başında Instagram hesabında ‘strawberry girl (çilek kız) altyazısıyla güneşten yanmış gibi görünen pembe yanaklarıyla bir fotoğraf paylaştı. Bieber bu tabirin daha ne demek olduğunu bile açıklamadan, TikTok bu etiket altındaki videolarla dolmuştu bile. Ancak Bieber’ın temmuz başından beri sosyal medyayı ve trendleri ele geçiren ‘domates kız’ akımından ilham aldığını söylemek mümkün. Peki ‘domates kız’ tanımı neyi ifade ediyor? Akdeniz’in sahil bölgelerinde yaşayan, buram buram yaz kokan, güzel sofralar kuran, hafif güneşten yanmış yanakları, dağınık doğal bırakılmış saçları, çiçekli elbiseleri, keten pantolonları, bandanası ve hasır çantalarıyla çabasız şık ama bir o kadar da dikkat çekici bir kadın portresi hayal edin. Zihninizde vintage Pinterest görselleri ya da İtalyan modaevi Dolce&Gabbana’nın kampanya fotoğrafları canlandıysa doğru anladınız. Çünkü bu kareler bu estetik anlayışıyla neredeyse bire bir örtüşüyor.

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Hailey Bieber güneşten yanmış cildini ‘çilek kız’ olarak tarif etti.Çiçek ve meyve desenli midi boy elbiselerin, büyük baskıların, fırfırların ve omzu düşük modellerin etkisinde olan ‘domates kız’ modası romantik stili ön planda tutuyor. Tıpkı stile adını veren domates gibi, kırmızı ve tonları bu akımın gözde renkleri olsa da beyaz, siyah ve nötr tonlar da göze çarpıyor.Bu tarz giyimine ve makyajına çok kafa yormak istemeyen kadınların da gözdesi olacak çünkü uygulaması çok kolay. Mümkünse kırmızı tonlardaki en sevdiğiniz çiçekli elbisenizi ve sandaletlerinizi giyin, hasır şapkanızı takın. Makyajınızdaysa hafif bir bronzlaştırıcı, pembe bir allık ve dudak parlatıcısı yeterli. Tatilde vereceğiniz havalı pozlara ‘domates kız’ etiketini eklemeyi de unutmayın.Sonbahara girişte de etkisini sürdürecek olan bu trendi, eylül ayında birtakım ekleme çıkarmalarla uygulamaya devam edebilirsiniz. Örneğin desenli bluzlarınızı uzun kollu keten gömleklerle değiştirin ve yazın severek giydiğiniz elbiseleri bu defa denim ceketlerle bir araya getirin. Saçlarınızı doğal ve dağınık bırakmaya ve yazı anımsatacak, güneşten yanmış görüntüsü veren pembe yanaklı makyajınızı uygulamaya devam edin.

HER TARZA UYGUN

‘domates kız’ ayakkabısı. Yargıcı, 2.199,99 lira





Denim şortla ve dolgu topuklarla tamamlayın. Zara, 859,95 lira





Hasır çantalar gözde. Marks&Spencer, 799,99 lira





Sonbaharda denim ceketlerle kullanmaya devam edin. Koton, 539,99 lira

Bandana olarak saçınızda kullanın. Vakko, 699 lira







Hasır parçalar Akdenizli stiline eşlik ediyor. Mikita, 1.250 lira