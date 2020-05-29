Dolabınızdaki parçaları sezona uydurun

NOSTALJİK PUANTİYE

Sezonun olmazsa olmaz desenlerinden biri, nostaljik tavrıyla bizi geçmişe götüren puantiye. Dolabınızda uzun süredir giyilmeyi bekleyen puantiyeli parçalarınız varsa, değerlendirmenin tam zamanı! Desene dinamizm katmak için jean pantolonlar ve neon renklerde aksesuarlar kullanmanızı öneririm.

ALTIN TONLARDAKİ TAKILAR BAŞROLDE

Altın bir zincir kolye ya da kocaman küpeler günün her saati farklı tarzları hareketlendiriyor. Bu parçaları ister dümdüz bir beyaz tişörtle, ister gömlek veya elbiselerle birleştirin, şıklığınız garanti!

ŞEHİRLİ ŞORTLAR

Dizin az üstünde biten bermuda şortlar bu yazın en popüler parçaları arasında. Evdeki eski pantolonları keserek beğendiğiniz modeli yaratabilirsiniz. Şortunuzu, bol kesimdeki gömlekleriniz ve topuklu sandaletlerinizle tamamlayarak stilinizde kısa yoldan bir güncelleme yapın.

ÇİÇEKLİ ELBİSELER, TROPİKAL DESENLER

Bu yaz maksimalist, tropikal desenler ve kocaman çiçek baskıları her zamanki gibi gündemde. Dolabınızdaki çiçekli elbiseleri farklı aksesuarlarla birleştirerek gündüzden geceye taşımayı deneyin. Çiçek desenli parçaları büyük aksesuarlarla birlikte kullanın.

KURTARICI BEYAZ GÖMLEK

Modası hiçbir zaman geçmeyecek olan beyaz gömleği yalnızca ofis için düşünmeyin, günlük hayatınıza da adapte etmeyi deneyin. Örneğin, bol kesimli bir beyaz gömlek, plajda mayo ve bikini üstünde mükemmel bir tamamlayıcı olabilir. Klasiğin dışına çıkmak isterseniz içine bir büstiyer giyip düğmelerini iliklemeden yüksek belli jean pantolonlarla da tamamlayabilirsiniz. Bu rahat görünümü topuklu ayakkabılarla hareketlendirmeniz mümkün.

RENKLİ TOKALAR Kıyafetlerde kullanmak sizin için fazla iddialıysa, canlı renkleri yalnızca aksesuarlarda da tercih edebilirsiniz. Baştan aşağı siyah giyindiğiniz bir görünümde, rengârenk bir eşarp, toka ya da küpeler enerjinizi yükseltecek.



70’LERE IŞINLANIN!

Bohem ve rengârenk yılları özleyenlere bir müjdemiz var: 70’ler modası tekrar yükselişte. Dolabınızdaki bol paça jean pantolonları crop bluzlarla, çiçekli pantolon ve etekleri de gömleklerle tamamlayarak, dönemin stiline göndermeler yapabilirsiniz.

BODRUM’DA YAZLIK SÜRPRİZ

Dior, Dioriviera isimli yaz mağazası 1 Temmuz’da, Bodrum’da açılacak. Yalıkavak Marina’da hizmet verecek mağazada, özel olarak seçilmiş modellerin yanı sıra Bodrum baskılı çanta ve mayo gibi yerele gönderme yapan ürünler de yer alacak. Deniz tatili için dünyadaki en özel noktalarda açılan Dior’un yazlık mağazaları arasında yerini alacak olan Dioriviere Bodrum mağazası, ilhamını bol güneşli destinasyonlardan alıyor. Özellikle detaylarıyla öne çıkıyor.