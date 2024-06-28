Doğayı evinize taşıyın

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Ansiklopedi gibi bir hesap

@evyesili

Bitki bakımı konusunda ilham veren, bilgilendirici içerikleriyle dikkat çekiyor. Instagram’da günlük paylaşımlar, YouTube’da da ansiklopedi gibi bir video serisiyle kapsamlı bilgi veriyor. Bitki bakımını öğrenmek isteyenler için ideal kaynak. Jüri üyelerimizin gözdesi.

Kaliteli çekimler

@labofem

Bitki bakımını dizi tadında, eğlenceli içeriklerle sunan, kaliteli çekimleriyle dikkat çeken bir Instagram ve YouTube hesabı. Bitki bakımını keyifli hale getiriyor. Aslı Hızar Derici, Gözde Çetinkaya, Gözde Özuğur, Naz Irmak Saf ve Nihan Sevinç Mundal öneriyor.

Yeni başlayanlar için

@bitkilievim

Gözde Çetinkaya “Evde bitki yetiştirmeye başlayanlar kesinlikle Naz Irmak Saf’ın hem YouTube hem Instagram hesabına bakmalı. Kolay ve anlaşılabilir içerikler hazırlıyor. Sıcak tavrıyla sorulara da içtenlikle cevap veriyor.

Bu hesap benim favorim” diyor.

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Görsel olarak ilham veriyor

@greensquaremeter

Peyzaj sohbetleri ve bitki bakımı üzerine odaklanarak bitkiseverlere rehberlik ediyor. Fem Güçlütürk “Görsel açıdan ilham vermesiyle ön planda” diyor. Gözde Özuğur ve Nihan Sevinç Mundal’ın da listesinde.

İpuçları çok güzel

@bitkikocu

Bitki yetiştirenler için bilgilendirici içerikler hazırlıyor. Çok işe yarayan ipuçları veriyor. Her gönderide özenle seçilmiş bitki fotoğrafları ve bakım ipuçlarıyla yeşil bir yaşamı destekliyor. Belce Aydal ve Gözde Özuğur’un tavsiyesi.

Uygulanabilir ve anlaşılır

@nevvahaistanbul

Paylaşımları bitki bakımından bahçe dönüştürme fikirlerine kadar tavsiyelerle dolu. Sultan Buda “Hem bilgi veriyor hem de nasıl yapacağınızı anlatıyor. Anlattıkları uygulanabilir ve anlaşılır” diyor. Belce Aydal’ın da önerisi.

Akıcı üslubu var

@aydinbulgurcuoglu

Bergen Sert “Gereksiz laf kalabalığına kaçmadan, bilgileri sıkıcı olmadan akıcı bir üslup sunuyor”; Ece Aslanyer ise “Kendi yeşilliklerinizi yetiştirmeye başlayacaksanız bu kanal tam da aradığınız yer, ideal bir kaynak” diyor.

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Vintage tarz

@thepottedjungle

Aslı Hızar Derici ve Fem Güçlütürk’ün listesinde olan bu hesap, bitki tasarımı ve vintage tarzıyla dikkat çekiyor. Estetiği ve yeşilin uyumunu bir araya getirerek takipçilerine izlemesi keyifli bir profil sunuyor.

Bitki dekorasyonu

@plantloversofturkey

Bergen Sert “Hem satış yapıyor hem bilgi veriyor. Topluluk oluşturma çabası desteklenmeli” diyor. Gözde Çetinkaya da öneriyor: “Bitki bakımı ve dekorasyonu hakkında bilgi edinmek isteyenler profilini ziyaret etmeli.”

Yeşillik dolu bir yaşam

@urbanjungleblog

Tam bir bitki sayfası olarak, farklı türlerde bitkileri ve yeşilliklerle dolu bir yaşamı paylaşıyor. Sultan Budak’ın favorilerinden olan bu hesap, bitki meraklılarına güzel fotoğraflar ve bakım ipuçları sunuyor.