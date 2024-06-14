Doğayı evimize taşıyor, bohem yaşıyoruz

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İş stresinden uzaklaşmanın ve tatilin tadını çıkarmanın zamanı geldi. Ama önce yazı geçirmeyi planladığımız evlerimizle ilgilenmek isteyebiliriz. Duvarları boyayarak veya eski eşyayı yenileyerek işe başlayabiliriz. Yaşam alanımızda ferahlığı yakalamak ve tarzımıza göre yenilikler yapmak için içmimar Belce Aydal, ileri dönüşüm tasarımcısı Ece Arslanyer ve mimar Özen Özgen Umancan’dan öneriler aldık.

SICAKLIK VEREN TONLARI SEÇİN

◊ Cesur renkleri tercih edin: Bu yaz yoğun yeşiller, güneş sarıları ve kobalt mavi, turkuvaz, mercan gibi canlı, tropikal renkler ön planda. Eviniz yaz aylarının sıcak geçtiği bir bölgedeyse etrafınızdaki her şeyi ferah görmek isteyebilirsiniz. Önerim iç mekânı kışlık, koyu renklere boğmayın. Beyaz, bej ve kum rengini genele yayın. Bunları tropikal tonlar gibi ortama sıcaklık verecek renklerle destekleyin. (Ece Arslanyer)

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◊ Evinizi ferahlatın: Yazlık evinizde mekânı ferahlatmak ve doğal ışığı maksimum seviyede kullanmak için aynaları, soft renkleri, minimal mobilyaları, az bakım ve ışık gerektiren bitkileri, keten dokulu perdeleri kullanabilirsiniz. Doğal malzemeler oldukça önemli çünkü iç mekâna sıcaklık ve sakinlik katar. Ahşap, taş, keten ve tik ağacından yapılan ürünler doğal bir estetik sunar, çevreyle uyumlu görünür. Ayrıca bu malzemeler uzun ömürlü olduğu için de yazlık evlere daha uygun. (Belce Aydal)

◊ Dış mekânlar önemli: Balkon duvarlarınızı evin dış cephesine uygun şekilde, taş duvarlar, bambu çubuklar ya da hasır örtülerle daha dekoratif yapabilirsiniz. Duvar apliği ya da loş bir ışık sağlayacak sarkıt LED’ler kullanabilirsiniz. Bambu ya da ahşap sandalye ve masa takımıyla balkonunuz daha şık olabilir. Yeşil bitkiler ve renkli çiçekler için minik bir köşe yapabilirsiniz. Duvarlarınızı dekoratif çerçevelerle süsleyebilirsiniz. Balkon veya terasınıza bir kahve köşesi yaparak orada geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale getirebilirsiniz. (Özen Özgen Umancan)

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RAHATLIK VE KONFOR ÖN PLANDA

◊ Bu sezon yazlık evlerde, hem iç hem de dış mekânlarda daha çok yeşillik görüyoruz. Ayrıca bol miktarda yastık ve minder kullanmak trend. Objelerdeki seramik dokular ve taş yüzeylerle doğayı eve taşımak mümkün. Rahatlık ve konfor da ön planda olacak. (Ece Arslanyer)





◊ Bohem tarzı dekorasyonlar geri döndü. Minimalist ve doğal ürünlerle daha huzur veren ve şık bir tarz elde edebiliriz. Özellikle yazlık evler eşya kalabalığından uzak olmalı. İnce detaylı mobilyalar, ferahlık veren renkler tercih edilmeli. Bu sene çok popüler olan açık renk taş duvarlar, bambu avizeler, sandalyeler, masalarda da doğal ahşaplarla yazlık evimizin daha iç açıcı görünmesini sağlayabiliriz. (Özen Özgen Umancan)