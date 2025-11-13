Divalar sahnede

Haberin Devamı

KONSER



-Levent Yüksel 15 Kasım Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema’da. Biletleri 1.995 ila 18.000 (4 kişi VIP) lira.

-Simge 15 Kasım 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde. Biletleri 1.368 ile 20.500 (4 kişilik loca) lira arasında.

-Mabel Matiz 15 Kasım 21.00’de Antalya Açıkhava’da konser verecek. Biletleri 900 ila 4.750 lira.

-Duman 15 Kasım 21.00’de JJ Arena Ataşehir’de hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 2.850 lira.

-Norveçli rock grubu Bushman’s Revenge 15 Kasım 21.30’da Paribu Art’ta olacak. Biletleri 550 ve 750 lira.

-Onur Özdemir 15 Kasım 22.00’de Babylon’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 600 lira.

-Londralı ikili Mermaid Chunky 16 Kasım Pazar 22.00’de Paribu Art’ta konser verecek. Biletleri 550 ve 750 lira.

-Lara Fabian 18 Kasım Salı 19.30’da Tersane İstanbul’daki Mondaine de Pariso’da sahneye çıkacak. Biletleri 33.506 ila 59.177 lira.

-Tuğçe Şenoğul 19 Kasım Çarşamba 20.00’de Paribu Art’ta olacak. Biletleri 550 ve 750 lira.

-Fatih Erkoç 19 Kasım 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi, Büyük Salon’da konser verecek. Biletleri 1.717 ve 2.289 lira.

-Baran Mengüç 19 Kasım 22.00’de Kadıköy’deki Dorock XL’ta. Bilet fiyatı 400 lira.

-İlhan Erşahin’s Istanbul Sessions 19 Kasım 21.00’de Blind sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 750 lira.

-Dilhan Şeşen 20 Kasım Perşembe 21.30’da Babylon’da. Bilet fiyatı 300 lira.

-Palmiyeler 20 Kasım 22.00’de 6:45 KK Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatı 450 lira.

-Candan Erçetin 21 Kasım Cuma 21.00’de ‘30. Yıl Konseri’ için Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Biletleri 1.100 ila 4.500 (protokol) lira.

-Berkay 21 Kasım 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sahneye çıkacak. Biletleri 2.290 ile 18.500 lira arasında.

-Birsen Tezer 21 Kasım 21.45’te Kadıköy Sahne’de konser verecek. Bilet fiyatı 1.000 lira.

GECE



-Özcan Deniz 15 Kasım Cumartesi 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Aybüke Albere 15 Kasım 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

-Burçin Birben 15 Kasım 23.00’te My Cabaret’de. (0532) 174 75 75

-Melsum 15 Kasım 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

-Baran Bayraktar 15 Kasım 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Yusuf Aslan 15 Kasım 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Okan Albayrak 16 Kasım Pazar 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Güven Yüreyi 16 Kasım 00.30’da The Room Live’da. Rezervasyon: @the.roomlive

-Alya 20 Kasım Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Funda Arar ve Kubat 21 Kasım Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

*OPERA

-İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından dünya prömiyerini geçen sezon AKM’de yapan, Ahmed Adnan Saygun’un yazdığı, Caner Akın’ın çağdaş bir yorumla sahneye koyduğu ve orkestra şefi İbrahim Yazıcı’nın yönettiği ‘Gilgameş’ operası 15 Kasım Cumartesi 15.00’te AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyiciyle buluşacak. Eser, bilgisizlikten bilgiye geçişi tasavvufi bir şekilde ele alıyor. Biletleri 240 ila 890 lira.

*DJ

-Alman DJ Jan Blomqvist 15 Kasım Cumartesi 21.00’de Tersane İstanbul Grand Factory’de kabinin başına geçecek. Biletleri 2.950 ila 8.500 (sahne arkası) lira.

-Adana Twins 21 Kasım Cuma 21.00’de Klein Phönix’te sahneye çıkacak. Biletleri 600 ile 4.000 (sahne arkası) lira arasında.

-Hollandalı DJ Novak 21 Kasım 23.00’te Boaz Middle’da çalacak. Biletleri 2.000 ila 10.000 lira (VIP).

*SERGİ



-Haliç Sanat 1, 2 ve 3 adıyla restore edilen Balat’taki Fener Evleri üç yeni sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Tansu Kırcı’nın ‘Taşın Belleği’, Özge Kahraman’ın ‘Karanlığın Hafızası’ ve Mine Kemertaş’ın ‘Boş Ev’ sergileri 15 Şubat 2026’ya kadar görülebilir.

-Galataport’taki Elevnty galeri Tuğçe Çalımbay’ın ‘Salina’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Çalımbay’ın tuz ve taş dokularıyla oluşturduğu kompozisyonları, maddeyle ruhun, ağırlıkla hafifliğin buluştuğu bir düşünce alanı oluşturuyor. 7 Aralık’a kadar görülebilir.

*TİYATRO



-Nobel ödüllü yazardan

Arzu Gamze Kılınç’ın yönettiği ‘Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!’ Nobel edebiyat ödüllü İtalyan tiyatro yazarı Dario Fo’nun en çok tanınan oyunlarından biri. Başrollerini Berfin Karatay, Alper İrvan, Kıvanç Kılınç ve Osman Nur Can’ın paylaştığı oyun, sürekli orantısız zamlarla boğuşan işçi sınıfının günlük yaşamını konu alıyor. 18 Kasım Salı 20.00’de Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde izlenebilir. Biletleri 450 ila 900 lira.

-Üç kuzenin yüzleşmesi

‘Canavar’da yıllar sonra habersiz bir ziyaret sonucu bir araya gelen üç kuzenin yüzleşmesini izliyoruz. İki Tiyatro tarafından sahnelenen oyunda Tülin Özen’e, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal eşlik ediyor. 21 Kasım Cuma 20.30’da DasDas Sahne’de. Biletleri 550 ile 935 lira arasında.

*ATÖLYE



-Ataşehir’deki Harmony Gastronomi 15 Kasım Cumartesi ve 16 Kasım Pazar saat 10.00’da ‘İki Günlük Ekmek Atölyesi’ düzenliyor. Katılımcılar uzman eğitmenler eşliğinde ilk gün mayalı ekmekler, ikinci günse artizan ekmekler, açma ve poğaça çeşitleri hakkında eğitim alacak. Biletleri 8.900 lira.

-Masterpiece Galata 20 Kasım Perşembe 19.00’da ‘Cats’ (Kediler) resim atölyesi düzenliyor. Katılımcılar uzman ressamların eşlik ettiği atölyede kendi yağlıboya tablosunu oluşturabilecek. Biletleri 750 lira.