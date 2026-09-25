Dişi kurt sahnede! Auuuu...

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Kolombiyalı yıldız Shakira 2022’de 11 yıldır birlikte olduğu, iki çocuğunun babası İspanyol futbolcu Gerard Piqué’den ayrıldığında herkes çok şaşırmıştı. Üstelik ayrılığın nedeni futbolcunun kendisini aldatmasıydı. Shakira bir yıl sonra 8 ve 10 yaşındaki oğulları Sasha ve Milan’ı da yanına alarak Miami’ye taşındı. Orada kendine yeni bir hayat kurdu. Ve üç yıl sonra Madrid’de 12 konser vermek üzere kalbinin kırıldığı ülkeye, İspanya’ya geri döndü.

2025 yılında ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ (Kadınlar Artık Ağlamıyor) adlı dünya turnesine çıkan şarkıcı, turnenin Avrupa’daki tek durağı olarak Madrid’i belirledi. Ve burada 12 konser vereceğini açıkladı. İkinci gününü bizim de izlediğimiz konser serisi için şehrin güneyindeki Villaverde’ye içinde Shakira Stadyumu’nun olduğu dev bir park inşa edildi. Ve parka, büyülü gerçekçilik akımının önde gelen yazarlarından Kolombiyalı Gabriel García Márquez’in ‘Yüzyıllık Yalnızlık’ romanının geçtiği Macondo köyünün adı verildi. Shakira’nın hayali Macondo Parkı, yazara bir saygı duruşu olmanın yanında Latin kültürünün bir kutlama alanı olarak tasarlanmıştı.

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Konserden birkaç saat önce Macondo Parkı’ndan içeri girdiğimizde kendimizi bir anda rengârenk bir festival alanında bulduk. Farklı renklerdeki dev çadırlar, zemini kaplayan yine capcanlı renklerdeki halılar... Alternatif sahne Latin müzisyenleri ağırlarken meşhur Barranquilla Karnavalı’nın (Shakira’nın doğduğu şehirdeki karnaval) ruhu da farklı yerlerden gelen müzisyenler ve sanatçıların katılımıyla alana taşınmıştı. Dünyaca ünlü İspanyol şef Rafa Zafra’nın danışmanlığındaki yemek alanındaysa uzun kuyruklar oluşmuştu. Parkta Shakira’nın fotoğraflarının ve sahne kostümlerinin olduğu bir sergi bölümü bile oluşturulmuştu. Her yaştan Shakira hayranları bellerinde şıkırtılı kemerleriyle alandaydı.

49 yaşındaki Shakira 13 yaşındayken ilk albümünü çıkardı ama onu dünya çapında üne kavuşturan ‘Laundry Service’ adlı, İngilizce şarkıların olduğu albümüydü. 30 yılı aşkın kariyeri boyunca çok sayıda hit şarkı yaptı, Latin müziğin etkisini dünyanın dört bir yanına taşıdı. Son dönemde özel hayatındaki büyük sarsıntıya rağmen kendini kısa sürede toparlayıp kariyerine bütün ihtişamıyla devam etmeyi başardı. Bu yıl Rio de Janerio’daki Copacabana plajında 2 milyon kişiye konser verdi. 2010’daki ‘Waka Waka’nın ardından ikinci kez Dünya Kupası’nın resmi şarkısını, ‘Dai Dai’yı seslendirdi. Madrid’de 50 bin kişiyle birlikte izlediğimiz konserinde de pop rock’tan Latin ve Arap müziğine (Babası Lübnanlı) farklı türleri içeren müziğinden örnekler sundu. Kimi yerde baterinin başına geçti, birçok kez gitarını eline aldı. Robot dansıyla başladığı geceye oryantalle devam etti. Salsa da yaptı, meşhur iki bıçaklı dansını da. ‘Onun gibi dans eden’in olmadığını bir kez daha kanıtladı. İki saat boyunca ‘Hips Don’t Lie’, ‘La tortura’ ve ‘Suerte’nin de aralarında olduğu 27 şarkı söyledi.

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Shakira konserin başında sahnenin arkasındaki dev ekranda yaralı bir dişi kurt olarak karşımıza çıktı. Ama konseri iki çocuğuna kol kanat geren, onlarla birlikte zorlukları aşıp hayatına devam eden güçlü bir kurt olarak tamamladı. ‘Loba’ (Dişi Kurt) şarkısını söylediği sırada stadyumdaki hayranları kurt uluması sesi çıkarıp ‘Auuu’ diyerek kendisine eşlik etti.

Marquez ‘Yüzyıllık Yalnızlık’ta “Sonra kalbinde sevgisinin çürüdüğü yeri aramak için son bir çaba gösterdi, ama bulamadı” der... Shakira kalbindeki o çürüyen yeri İspanya’da tekrar hissetti mi bilemiyoruz ama bizim kalbimizdeki özel yerini bu konserle güçlendirmeyi başardı.

‘İyileşmek için dans edecek ve şarkı söyleyeceksin’

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Shakira’nın kadın dayanışmasını ve kadının gücünü merkezine alan ‘Loba’ (Dişi Kurt) personasının kuralları da konserde dev ekrandan yayımlandı.

◊ Her şeyden önce sürünü (aileni, arkadaşlarını, çevreni) kollayacaksın.

◊ Kendin olmak için izin istemeyeceksin.

◊ İyileşmek için dans edecek ve şarkı söyleyeceksin.

◊ Uluyacaksın (sesini çıkaracaksın), çünkü kimse seni susturamaz.

◊ Bir dişi kurt saldırmaz, kendini savunur.

◊ Bir dişi kurt kendi türündekilerle rekabet etmez. Dişi kurtlar birbirlerine yardım eder ve birbirlerini korur.

◊ Vahşi/özgür ruhundan vazgeçmeyeceksin.

◊ Kimsenin sana dayatmasına izin vermeden kendi yolunu seçeceksin.

◊ Bir dişi kurt başkasının malına göz dikmez.

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◊ Bir dişi kurt sonsuza dek dişi kurttur.