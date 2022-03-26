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Dilinize dolanacak

#KÖFN#Murat Dalkılıç#Kaan Boşnak
Dilinize dolanacak

Enteresan ikili KÖFN yeni şarkısı ‘Bi’ Tek Ben Anlarım’la dillere dolanıyor. Murat Dalkılıç ‘Che’ ile şaşırtıyor. Kaan Boşnak ve Anıl Piyancı ise ‘Taksim’de şehrin sokaklarını birlikte arşınlıyor.

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alman Tin ve Bilge Kağan Etil’den kurulu KÖFN enteresan bir oluşum. Müziklerinde 80’ler arabeskinin etkisi de var, modern dokunuşlar da... İkilinin ‘Bi’ Tek Ben Anlarım’ adlı son single’ı başarılı bir elektro-pop şarkısı. Üstelik hemen dile dolanan türden. Şarkının geri vokalinde de
Zeynep Bastık’ın sesi duyuluyor.

Dilinize dolanacak

‘Bi’ Tek Ben Anlarım’ (Tekli)
KÖFN
Hype Music

İnsan hep eskiyi mi özler?

Alternatif müziğin sevilen ismi Kaan Boşnak’la rap’çi Anıl Piyancı’nın yeni şarkısı, adı her ne kadar ‘Taksim’ olsa da aslında baş döndürücü hızla değişen İstanbul’u anlatıyor. ‘Taksim’le kimyalarının tuttuğunu bir kez daha kanıtlayan iki müzisyenin ortak üretimleri önümüzdeki aylarda devam edecek.

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Dilinize dolanacak

‘Taksim’ (Tekli)
Anıl Piyancı Kaan Boşnak
Sony Music Türkiye

Dalkılıç’ın yolu

Murat Dalkılıç’ın yeni şarkısı sözleriyle dikkat çekici mi? Evet. Ama asıl soru ‘müzisyenin diskografisinde fark yaratır mı’ olmalı.
Şarkı, sanatçının pop müzikte anayoldan, yani konfor alanından sapıp patikada yola devam etmesinin yeni bir adımı olarak görülebilir.

Dilinize dolanacak

‘Che’ (Tekli)
Murat Dalkılıç
Gig Music

TikTok keşfi

Bir zamanlar MySpace vardı. Yeni yetenekler oradan keşfedilirdi. Sonra yerini YouTube aldı. Son yıllarda da TikTok keşifleri karşımıza çıkıyor. Tıpkı Beyza Doğuç gibi. İyi ki o videoları çekmiş, bu sayede bugün ‘Sürgün’ü dinleyebiliyoruz. Şarkının söz ve müziği Doğuç’a ait.

Dilinize dolanacak

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#KÖFN#Murat Dalkılıç#Kaan Boşnak

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