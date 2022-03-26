Dilinize dolanacak

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alman Tin ve Bilge Kağan Etil’den kurulu KÖFN enteresan bir oluşum. Müziklerinde 80’ler arabeskinin etkisi de var, modern dokunuşlar da... İkilinin ‘Bi’ Tek Ben Anlarım’ adlı son single’ı başarılı bir elektro-pop şarkısı. Üstelik hemen dile dolanan türden. Şarkının geri vokalinde de

Zeynep Bastık’ın sesi duyuluyor.

‘Bi’ Tek Ben Anlarım’ (Tekli)

KÖFN

Hype Music

İnsan hep eskiyi mi özler?

Alternatif müziğin sevilen ismi Kaan Boşnak’la rap’çi Anıl Piyancı’nın yeni şarkısı, adı her ne kadar ‘Taksim’ olsa da aslında baş döndürücü hızla değişen İstanbul’u anlatıyor. ‘Taksim’le kimyalarının tuttuğunu bir kez daha kanıtlayan iki müzisyenin ortak üretimleri önümüzdeki aylarda devam edecek.

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‘Taksim’ (Tekli)

Anıl Piyancı Kaan Boşnak

Sony Music Türkiye

Dalkılıç’ın yolu

Murat Dalkılıç’ın yeni şarkısı sözleriyle dikkat çekici mi? Evet. Ama asıl soru ‘müzisyenin diskografisinde fark yaratır mı’ olmalı.

Şarkı, sanatçının pop müzikte anayoldan, yani konfor alanından sapıp patikada yola devam etmesinin yeni bir adımı olarak görülebilir.

‘Che’ (Tekli)

Murat Dalkılıç

Gig Music

TikTok keşfi

Bir zamanlar MySpace vardı. Yeni yetenekler oradan keşfedilirdi. Sonra yerini YouTube aldı. Son yıllarda da TikTok keşifleri karşımıza çıkıyor. Tıpkı Beyza Doğuç gibi. İyi ki o videoları çekmiş, bu sayede bugün ‘Sürgün’ü dinleyebiliyoruz. Şarkının söz ve müziği Doğuç’a ait.