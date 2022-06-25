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Dikkat! Yüksek dozda aşk içerir

#Zen-G#Müzik#Buse Ayla
Dikkat Yüksek dozda aşk içerir

Zen-G, sevgilisiyle stüdyoya girdi, şarkı kaydetti. Nükhet Duru cover serisine ‘Değmesin Ellerimiz’i ekledi. Damla Durakçay’a bu kez toksik ilişkiler ilham verdi. Haftanın yeni teklileri...

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‘Hakkında’ (Tekli)
Zen-G, Buse Ayla
Sony Music Türkiye

Dikkat Yüksek dozda aşk içerir

Başarılı rap’çi Zen-G yeni teklisi ‘Hakkında’yı yayımladı. Şarkıda bahsi geçen ‘kanatsız yer meleği’ kim diye soracak olursanız, hemen yanıtı verelim: Ünlü rap’çinin sevgilisi Buse Ayla. Zaten şarkıyı da stüdyoya birlikte girip kaydetmişler. Zen-G kız arkadaşına yazdığı şarkının kendisine yüksek dozda aşk ve tutkuyu hissettirdiğini söylerken “Hayatımdaki en gerçek şarkı” diye de ekliyor.

‘Değmesin Ellerimiz’ (Tekli)
Nükhet Duru
Sony Music Türkiye

Dikkat Yüksek dozda aşk içerir

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Yorum farkı
Nükhet Duru, geçen yıl Evdeki Saat’in ‘Uzunlar’ şarkısını cover’lamıştı. Bu kez dağılan Model grubunun klasiklerinden ‘Değmesin Ellerimiz’i söyledi. Söz ve müziği Can Temiz’e ait şarkının düzenlemesi gitarist Cenk Erdoğan imzalı.

‘Keyfin Bilir’ (Tekli)
Damla Durakçay
GTR Müzik

Dikkat Yüksek dozda aşk içerir

Disko ölmedi
Damla Durakçay’ın söz ve müziği kendine ait son şarkısı ‘Keyfin Bilir’ pop-elektronik ritimlerin kullanıldığı bir dans parçası ve 70’lerin disko müziğini anımsatıyor. Kadın hikâyelerini seven sanatçı bu kez toksik bir aşkı anlatıyor.

‘The Cosmos’ (Tekli)
Ceaus
Purified Records

Dikkat Yüksek dozda aşk içerir

Yeni keşif
18 yaşındaki DJ/prodüktör Ceaus’un (Demir Yurdabayrak) geçen yıl Kapadokya’da sergilediği performansı dikkatimi çekmişti.
Şimdi de İsveçli DJ Nora En Pure’un plak şirketinden ‘The Cosmos’ adlı yeni parçasını çıkardı.

 

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#Zen-G#Müzik#Buse Ayla

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