Dikkat, gözünüz kamaşabilir!

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Bir yanda uzun tüylü elbisesi, upuzun saçları ve ışıltılı makyajıyla efsanevi gece kulübü Studio 54’ten çıkan Cher, diğer yanda pullu kırmızı elbisesi ve aynı kumaştan tasarlanmış şapkasıyla hafızalara kazınan Bianca Jagger... Sadece bu iki isim de değil, aynı gece kulübünde doğum gününü kutlayan dönemin bir başka stil ikonu Elizabeth Taylor’ın göz alıcı elbisesi ve aksesuarlarını nasıl unutabiliriz? Dönemin en popüler dizisi ‘Charlie’nin Melekleri’nin ışıltılı tarzı da hafızamıza kazındı.





1970’lerin sonlarında disko stilleri denince en çok bu isimlerin kıyafetleri aklımıza gelse de İspanyol paça parıltılı pantolonlar, saten uzun elbiseler ve tulumlar her yere yayılmıştı. Gösterişli saçlarla birleşen bu stil, havalı ve bir o kadar da çekici görünümlerin ortaya çıkmasını sağlıyordu. Müziğin yüksek ve sohbetin az olduğu diskolarda kıyafetiniz sizin adınıza konuşmalıydı.

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Dönemin disko modası kadın ve erkek stillerindeki farkları ortadan kaldırmasıyla da geleneksel dünyaya bir başkaldırı niteliğindeydi. Zira erkekler de gece hayatında parıltılı saten gömlekler ve İspanyol paça pantolonlarla boy gösteriyordu.

Diskolardan şehrin sokaklarına, hatta ofislere yayılan bu gösterişli stil, 1980’lerin sokak stillerinin ve disko tarzının da önünü açtı. Bu kez renkli, parlak tayt ve pantolonlar, vatkalı, ışıltılı bluzlar, abartılı makyajlar ve kabarık perma saçlar 80’ler disko modasının olmazsa olmazları haline geldi. Bolca renk cümbüşünün karşımıza çıktığı 80’ler disko stilinin yıldızları deyince de zihnimizde Madonna, Grace Jones, Goldie Hawn, Jane Fonda gibi ikonlar canlanıyor.

Günümüze bakarsak; Gigi Hadid, Kaia Gerber, Kendall Jenner ve Dua Lipa gibi yıldızlar da stillerinde 80’lerin ışıltısını tercih ediyor.

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Gösterişli saçlarla birleşen disko stili, havalı görünümlerin ortaya çıkmasını sağlıyordu. Müziğin yüksek, sohbetin az olduğu diskolarda kıyafetiniz sizin adınıza konuşmalıydı.

Işıltıyı tek bir yerde kullanın

Son yıllarda modada 70’li ve 80’li yıllara dönüşün etkisiyle disko stilinden ilham alan parçalar hayatımıza girdi. Saten uzun elbiseler, tüy detaylar, parıltılı ve pullu crop bluzlar, pantolon ve taytlar birçok markada karşımıza çıkıyor. Yalnız bu modayı uygularken kostüm giymiş gibi görünme riski büyük. Bu yüzden disko stilini günümüze uyarlarken dikkat etmeniz gereken detaylar şöyle:

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* Elbise ya da etek tercih etmediğiniz sürece, ışıltılı ya da pullu giysiyi tek bir yerde kullanın. Yani pullu bir bluz giydiyseniz, pantolonunuz sade olsun.* Alt parça vücuda oturuyorsa, üstünüzde daha bol stiller kullanın.* Biraz ten göstermekten çekinmeyin. Crop ya da kolsuz bluzlar olmazsa olmaz.* Saten uzun elbiseleri, gösterişli saç aksesuarlarıyla tamamlayarak döneme vurgu yapabilirsiniz.* Jean tercih edecekseniz, skinny modeller yerine İspanyol ya da flare paçalı olanlara yönelin.