Dikkat, gözünüz dönebilir...

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Türk mutfağı dendiğinde akla ilk gelen şeflerden biri Ömür Akkor; aynı zamanda mutfak kültürümüzün bilinirliğinin artmasında da katkısı büyük. Ataköy’deki Havuş’ta memleketi Kilis’in yanı sıra Halep mutfağından yemekler servis ediyor. Geçen günlerde Akkor’un TikTok’ta ramazan boyunca yaptığı yayınların tanıtımı için verilen yemeğe gittim, böylece uzun süredir görmek istediğim Havuş’u da görmüş oldum. Ünlü şefin TikTok hesabı @omurakkor, her cumartesi ve pazar saat 16.30’da TikTok LIVE üzerinden canlı yayın yapıyor, geleneksel iftar sofralarına özel, pratik tarifler paylaşıyor, yemek kültürü üzerine konuşuyor ve mutfağımızın tarihine dair bilgileri izleyicilerle buluşturuyor. Kaçıranlar

için programın tekrarı her çarşamba

saat 15.00’te yayımlanıyor.

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Havuş’tan içeri girer girmez mekânın dekorasyonundan etkileniyorsunuz. Duvarda asılı (şefin belirttiğine göre nadir) el dokuması ipek halıları incelerken bir yandan da açık mutfaktan sofranıza gelecek lezzetleri iştahla bekliyorsunuz. Menüdeki ikramlıklar Kilis turşusu ve ramazan pidesi restoranın ön kısmındaki market bölümünde de satılıyor.

Ömür Şef’in iftar menüsünde yok yok. Sofraya bakınca gözünüz dönüyor! İftariyelikler, şerbetler, salatalar, resmen ziyafet ortamı. Ekmeklerden saymaya başlayayım: Ramazan pidesi, Kilis kahkesi, Halep kahkesi, arpa ekmeği... 9 çeşit iftariyelik arasından benim favorim sahineydi; bal, tahin ve tereyağıyla hazırlanan bu kahvaltılık özellikle ramazan ayında tüketilirmiş. Pideyi banmalara doyamadım. Salatalardansa sadece zahterli-zeytinli humus için bile tekrar Havuş’a giderim. Başlangıç, ara yemek, ana yemek ve tatlılılar derken masada ne yiyeceğinizi şaşırıyorsunuz. Zeytinyağında kızarmış içliköfte ve fıstıklı pilava bayıldım. Bol şerbetli, çaylı, kahveli bu ziyafetin bedeliyse 2.950 lira... Rezervasyon yapmakta fayda var çünkü yer bulmak kolay değil, özellikle hafta sonu çok yoğunmuş. Ayrıca söylemeden edemeyeceğim, kahvaltısı da pek meşhur. Ramazandan sonra gidip deneyeceğim. Bu arada belirteyim, mekânın otoparkı ücretsiz.

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‘12 bin bitkiyle yaşıyoruz’

Ömür Akkor pişirdiği lezzetli yemeklerin yanı sıra bir yemek araştırmacısı. Çok hareketli ve konuşkan. İftar masasındaki yaptığımız sohbet sırasında konu Anadolu topraklarının zenginliğine geldi. Akkor şu önemli bilgileri verdi: “Türkiye’de aşağı yukarı 12 bin bitkiyle yaşıyoruz, bu muazzam bir çeşitlilik. Ama daha da önemlisi bunun 3 bin 600’ü sadece bize ait. Yeni bir araştırma raporundan bahsedeyim. Rapora göre dünyanın yüzde 75’i 12 bitkiyle besleniyor, bizse 1.200 bitkiyle besleniyoruz. Endemikliğe örnek verecek olursak; Almanya’daki endemik bitki sayısı 5, İsviçre’de 8, Belçika’da 1, bizdeyse 3.600... Restoranlarımda Anadolu bitki çeşitliliğine önem veriyorum ve bu ürünleri kullanmaya gayret gösteriyorum.”

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Bu defa taksi var, yolcu karaborsa

İstanbul’daki ulaşım meselesi her zaman gündemde ama son birkaç yıldır başrolde taksiler var. Evimin yakınında üç farklı taksi durağı var, yılbaşından önce ne zaman arasam “Şu anda aracım kalmadı” yanıtını alıyordum. Hele ki yoldan bir taksi durduracaksan yandın, tam binmeye yeltenecekken şoför nereye gideceğini soruyor, eğer beğenmezse türlü bahanelerle arabaya kabul etmiyordu. Gün geldi devran döndü, taksimetrelere gelen yüzde 40’lık zam sonrası artık anında taksi bulabiliyor, binince de kraliçeler gibi ağırlanıyorum. Ama şehir içinde bir yerden bir yere gitmek gidiş-dönüş 2.000 lirayı bulabiliyor. Fiyatlar öyle böyle değil! Şöyle karşılaştırayım; İstanbul’dan Ankara’ya 1.750 liraya uçak bileti var. Yani diyeceğim şu ki; eskiden yolcu beğenmeyen taksiler için şimdi yolcular karaborsa...

Ah geceler

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◊ Anıl Durmuş bu gece 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

◊ Berkan Yeniçeri bu gece 23.45’te İzmir Om Mistral’de. (0541) 269 60 66

◊ Okan Albayrak bu gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ Muhsin Akgün ve Kerem Ayan 19 Mart Çarşamba 23.30’da Upstairs Emirgân’da ‘Türkçe Müzik Gecesi’nde setin başında olacak.

◊ Berk Sunal 19 Mart 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. Rezervasyon için:

@boopkurucesme

◊ Coşkun Sabah 21 Mart Cuma 23.00’te

La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 35

◊ Aybüke Albere 21 Mart 23.00’te Oda by Venge’de. (0554) 198 05 12

bu gece 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93Tarihi Kuzguncuk evleri

7/24 yetmez

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◊ Son yıllarda Ataşehir hem gece hayatı hem de yeme-içme konusunda iddialı. Bağdat Caddesi’nin popülerlerinden Donkey Sahne de artık Ataşehir’de. Yıllarca Uraz Kaygılaroğlu, Sarp Apak, Yaşar, Müjde Kızılkan gibi ünlü isimleri sahnesinde ağırladı. Donkey Pub Ataşehir’de canlı müzik performansları ve stand-up gösterileri gerçekleşiyor. (0554) 136 36 59

◊ Maslak 1453’ün içindeki Kavuştay Maslak’ta ramazan boyunca semazen gösterileri eşliğinde iftar programları düzenleniyor. İftariyelikler, başlangıç, mezeler, ara sıcak, ana yemek, tatlı

ve içeceğin dahil olduğu fiks menü

1.450 lira. (0530) 034 30 30

◊ Antonina Turizm 6 Nisan Pazar günü ‘Sinagogda Kahvaltı Ayrıcalığı ile Kuzguncuk’ turu düzenliyor. 10.30’da Bet Yaakov Sinagogu’nda kahvaltıyla başlayacak etkinlik rehberlik hizmeti dahil 3.950 lira. antoninaturizm.com