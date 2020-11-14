Dikkat, bu ÅŸeker aÄŸzÄ±nÄ±zÄ±n tadÄ±nÄ± bozmasÄ±n!

Diyaliz, kÃ¶rlÃ¼k, organ kaybÄ±... Bunlar son yÄ±llarda obezitenin artmasÄ±yla toplumda daha sÄ±k duymaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z diyabet hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vahim sonuÃ§larÄ±ndan bazÄ±larÄ±. Peki diyabet nedir, nasÄ±l Ã¶nlenir ve nasÄ±l tedavi edilir? Liv Hospitalâ€™dan endokrinoloji ve metabolizma hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ± DoÃ§. Dr. Demet Ã–zgil Yetkin, bu sinsi hastalÄ±kla ilgili hepimizin bilmesi ve dikkat etmesi gerekenleri anlattÄ±.

â—Š Diyabet hastalÄ±ÄŸÄ± nedir?

YediÄŸimiz besinlerin Ã§oÄŸu vÃ¼cutta enerji iÃ§in kullanÄ±lmak Ã¼zere ÅŸekere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼r. Bu ÅŸeker kan dolaÅŸÄ±mÄ±nda bulunur ve vÃ¼cut enerji olarak onu kullanÄ±r. Ä°nsÃ¼lin, ÅŸekerin hÃ¼crelerin iÃ§ine girmesini saÄŸlayan hormondur ve pankreastan salgÄ±lanÄ±r. HÃ¼creler ÅŸekeri yakÄ±t olarak kullanÄ±r. Diyabet, pankreastan yeterli miktarda insÃ¼lin hormonu salgÄ±lanamamasÄ± ya da Ã¼retilen insÃ¼linin etkili ÅŸekilde kullanÄ±lamamasÄ± durumunda oluÅŸan ve yaÅŸam boyu sÃ¼ren bir hastalÄ±k.

â—Š Belirtileri neler?

Diyabetli hastalarda sÄ±klÄ±kla aÅŸÄ±rÄ± susama ve aÄŸÄ±z kuruluÄŸu, Ã§ok su iÃ§me, Ã§ok idrara Ã§Ä±kma, kilo kaybÄ±, aÅŸÄ±rÄ± iÅŸtah, bulanÄ±k gÃ¶rme, halsizlik, yorgunluk, sinirlilik, cilt enfeksiyonlarÄ± ve iyileÅŸmeyen yaralar gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bu belirtilerin hepsinin aynÄ± anda gÃ¶rÃ¼lmesi gerekmez, bazen daha az belirtiyle daha sinsi seyreden ÅŸeker durumlarÄ± da olabilir.

â—Š Kimler risk grubunda?

Diyabet herkeste olabilir ancak bazÄ± kiÅŸiler daha fazla risk altÄ±ndadÄ±r. Bunlar ailede diyabet Ã¶ykÃ¼sÃ¼ olanlar (ebeveyn veya Ã§ocuklarda), obezite sorunu, daimi fiziksel aktivite azlÄ±ÄŸÄ±, Ã¶ncesinde â€˜bozulmuÅŸ glikoz toleransÄ±â€™ tanÄ±sÄ± olanlar, gebelik ÅŸekeri Ã¶ykÃ¼sÃ¼ olan veya 4 kilodan bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuk doÄŸuran kadÄ±nlar, hipertansiyonu olanlar ve polikistik over sendromu olanlar diye sÄ±ralanabilir.

â—Š Ã‡eÅŸitleri nelerdir?

Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iki tipi vardÄ±r. Biri, Tip 1 diyabet. Bu hastalarda pankreastan insÃ¼lin yapÄ±mÄ± Ã§ok azalmÄ±ÅŸ veya durmuÅŸtur. Bu durumda kanda insÃ¼lin yoktur. Kan ÅŸekeri dÃ¼zeyini dengelemek iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ±dan insÃ¼lin vermek zorunludur. Genellikle Ã§ocuklarda ve genÃ§ eriÅŸkinlerde, yaÅŸamÄ±n erken dÃ¶nemlerinde ortaya Ã§Ä±kar. Tip 2 diyabet hastalarÄ±ndaysa pankreasta ileri yaÅŸlara kadar normale yakÄ±n dÃ¼zeyde insÃ¼lin yapÄ±mÄ± vardÄ±r. Ancak insÃ¼lin yeterli etkiyi saÄŸlayamaz. ÅžiÅŸmanlÄ±k ve yanlÄ±ÅŸ beslenme insÃ¼linin istenen etkiyi gÃ¶stermesini engeller, kan ÅŸekeri yÃ¼kselir. HastalarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu 40 yaÅŸÄ±n Ã¼zerinde ve ÅŸiÅŸmandÄ±r, diyabetli akrabalarÄ± vardÄ±r.

â—Š Gizli ÅŸeker (Pre-diyabet) nedir? Belirtileri neler?

HenÃ¼z diyabet geliÅŸmeden Ã¶nce oluÅŸan, ÅŸekerin tokluk deÄŸerlerinde yÃ¼kselmesiyle giden bir sÃ¼reÃ§. Uzun aÃ§lÄ±k periyotlarÄ±na tahamÃ¼lsÃ¼zlÃ¼k, tatlÄ± veya basit karbonhidrat iÃ§eriÄŸi yÃ¼ksek gÄ±da tÃ¼kettikten sonra uyku artÄ±ÅŸÄ±, yorgunluk, sinirlilik gibi yakÄ±nmalar gÃ¶rÃ¼lebilir.

Ã–nerilere uyulursa saÄŸlÄ±klÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir

â—Š NasÄ±l tanÄ± konur?

En sÄ±k kullanÄ±lan Ã¶lÃ§Ã¼m aÃ§lÄ±k kan ÅŸekeridir. En az sekiz saatlik aÃ§lÄ±ktan sonra sabah bakÄ±lan kan ÅŸekerine aÃ§lÄ±k kan ÅŸekeri diyoruz. FarklÄ± gÃ¼nlerde en az iki kez bakÄ±lan deÄŸerin 126 mg/dl Ã¼zerinde olmasÄ± veya diyabet yakÄ±nmalarÄ± olan birinin herhangi bir zamanda bakÄ±lan kan ÅŸekeri deÄŸerinin 200 mg/dl Ã¼zerinde olmasÄ± ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± tanÄ±sÄ± koydurur.

â—Š Bunun bir tedavisi var mÄ±?

Bir tedavi yÃ¶ntemi yok. EÄŸer doktor, diyetisyen ve diyabet hemÅŸiresinden oluÅŸan diyabet ekibinden iyi bir destek alÄ±nabilir ve Ã¶nerilere uyulursa saÄŸlÄ±klÄ± ve aktif bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir. Tedavide amaÃ§ kan ÅŸekerini normale yakÄ±n sÄ±nÄ±rlarda tutmaya Ã§alÄ±ÅŸmak ve aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼kseklikleri ve dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼kleri Ã¶nlemek. Diyabet tedavisinin Ã¼Ã§ ana bileÅŸeni var; beslenme tedavisi, egzersiz ve ilaÃ§.

â—Š Bu hastalÄ±k genetik midir?Â

Ã–zellikle Tip 2 diyabetli hastalarÄ±n ailelerinde daha sÄ±k ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±na rastlanÄ±yor olsa da hayat tarzÄ±, kilo, beslenme ÅŸekli ve egzersiz azlÄ±ÄŸÄ±, diyabet geliÅŸimi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli risk faktÃ¶rleri.

Taze sebze-meyve tÃ¼ketmek ÅŸart





â—Š Diyabetten kurtulmak iÃ§in ne yapÄ±lmalÄ±?Â

Diyabette iyi bir tedavi ve tedaviye uyum Ã§ok iyi sonuÃ§lar verir. Diyabet tanÄ±sÄ± konulduktan sonra komplikasyonlarÄ±nÄ±n geliÅŸmesini Ã¶nlemek Ã¶nemli. Daha da Ã¶nemlisi, riskli kiÅŸilerin saptanmasÄ± ve yaÅŸam tarzÄ± deÄŸiÅŸiklikleriyle diyabetin geliÅŸiminin Ã¶nlenebilmesi.

â—Š Diyabet hastalarÄ± iÃ§in beslenme Ã¶nerileriniz neler?

Dengeli beslenme Ã¶nemli. Rafine ÅŸeker iÃ§eren tÃ¼m gÄ±dalardan Ã¶zellikle kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±. Diyabet hastalarÄ±nÄ±n her Ã¶ÄŸÃ¼nde dÃ¶rt ana besin grubundan (et-kurubaklagil, sÃ¼t-yoÄŸurt, sebze, ekmek) uygun miktarda tÃ¼ketmesi Ã¶nerilir. Ã–ÄŸÃ¼nlerini aksatmamak, mevsimine uygun taze sebze-meyve tÃ¼ketmek, katÄ± yaÄŸ kullanmamak ve yeterli su iÃ§mek gerekli.Â

â—Š Diyabet neden Ã¶nemlidir?

Diyabet, tedavi edilmediÄŸi takdirde uzun dÃ¶nem yan etkileri Ã§ok sÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼r ve birÃ§ok soruna yol aÃ§ar. BugÃ¼n geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde en sÄ±k gÃ¶rme kaybÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. AyrÄ±ca bÃ¶brek yetmezliÄŸi nedeniyle diyalize giren hastalarÄ±n yarÄ±sÄ± diyabetiktir. Trafik kazalarÄ±ndan sonra en Ã§ok el-ayak kaybÄ± yine diyabet nedeniyle olur. SaÄŸlÄ±klÄ± beslenme, hareketli yaÅŸam tarzÄ± ve ilaÃ§larÄ±n dÃ¼zenli alÄ±nmasÄ±, kan ÅŸekerlerinin istenen dÃ¼zeyde tutulmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Bu da diyabete baÄŸlÄ± gÃ¶rÃ¼lebilecek organ hasarlarÄ±nÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azaltÄ±r.

â€˜Hayat ve iÅŸteki stres de nedenler arasÄ±nda benceâ€™

Muzaffer ÃœnlÃ¼, diyabet hastasÄ±, mali mÃ¼ÅŸavir, 56

Bir yÄ±l Ã¶nce diÅŸlerimle ilgili bir sorun iÃ§in hastaneye gittim. Ä°mplant tedavisi iÃ§in yapÄ±lan tetkikler sonucunda ÅŸekerim 270 Ã§Ä±ktÄ±. Bu operasyonu geÃ§irebilmem iÃ§in cerrah ÅŸekerimi kontrol altÄ±na almam gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Ä°ki ay boyunca, gÃ¼nde dÃ¶rt doz insÃ¼lin kullandÄ±m. Kontrole gittiÄŸimde Ã¶lÃ§Ã¼mler yapÄ±ldÄ±, doktorum her ÅŸeyin normale dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, insÃ¼line gerek kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tedaviye ilaÃ§la devam edeceÄŸimi sÃ¶yledi. Åžekerimi kontrol altÄ±nda tutmak iÃ§in dÃ¼zenli ilaÃ§ kullanmaya baÅŸladÄ±m. YaklaÅŸÄ±k altÄ± ayda bir kontrole gidiyorum. Diyabet gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±mÄ± Ã§ok fazla etkilemiyor. Sadece Ã§ok net gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m yazÄ±larÄ± bazen gÃ¶rmekte zorluk Ã§ekiyorum. Bu durum yarÄ±m, en fazla bir saat sÃ¼rÃ¼yor. HastalÄ±ÄŸÄ±n hayatÄ±mÄ±n sonuna kadar benimle olacaÄŸÄ±nÄ± bilmek bazen psikolojimi etkiliyor. Ailemde bu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸa sahip kimse yok. Ben de teÅŸhis konmadan Ã¶nce Ã§ok fazla ÅŸeker kullanan biri deÄŸildim. Sadece Ã¶zel gÃ¼nlerde, bayramlarda tatlÄ± yiyen biriydim. Fazla makarna, pilav da yemem, karbonhidratla aram Ã§ok yoktur. Beslenmeme dikkat ederim. Buna raÄŸmen neden ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±m, ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yorum. Ben bu durumu hayat ve iÅŸ stresine baÄŸlÄ±yorum. Bu hastalÄ±ÄŸÄ±n en iyi iki tedavi yÃ¶ntemi, beslenmeye dikkat etmek ve dÃ¼zenli kontrol... Ve tabii ki hastalÄ±ÄŸÄ± kabullenip sorun etmeden, hayatÄ± severek yaÅŸamak en Ã¶nemlisi.