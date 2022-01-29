Dijital sanatın yeni ev sahibi

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Dijital sanat müzesi X Media Art Museum (XMAM) kapılarını dün “Leonardo Da Vinci: Yapay Zekâ Işığın Bilgeliği-CERN’den NASA’ya İnsanlık ve Metaverse” sergisiyle açtı. DasDas işbirliğiyle hayata geçirilen Metropol İstanbul’daki XMAM’de interaktif ve disiplinlerarası sanat üretimleri, seyirciyi eserin bir parçası yapan deneyimler sunulacak. Tarihteki önemli eserlerin teknolojiyle harmanlanmasıyla oluşturulan dijital sanat ve yeni medya üretimleri sergilenecek. Ziyaretçiler kimi zaman sergi salonunda yapay zekâ algoritmalarının ürettiği görseller arasında dolanacak, kimi zaman VR (sanal gerçeklik) gözlüklerini takıp metaverse dünyasında bir sergide kendini bulacak.

Bu hafta sonu ziyarete açılan, Ouchhh stüdyonun düzenlediği Leonardo Da Vinci sergisindeyse Michelangelo, Raphael, Botticelli gibi ustaların ünlü eserleri, Da Vinci’den ilham alan yapay zekâ algoritmalarıyla yepyeni bir sanat eserine dönüştürülüyor.

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Mert Fırat, Muzaffer Yıldırım, Ferdi Alıcı ve Eylül Duranağaç Alıcı’nın kurucularından olduğu dijital sanat müzesinin direktörlüğünü Esra Özkan yapıyor. DasDas kurucuları Didem Balçın, Harun Tekin ve Koray Candemir’in de destek verdiği XMAM, bugün ücretsiz gezilebilecek. Gitmeden rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Biletler yarından itibaren Mobilet’te...

‘Leonardo Da Vinci: Yapay Zekâ Işığın Bilgeliği’ sergisi 25 dakikalık seanslar şeklinde görülebiliyor. Bilet ücreti kişi başı 99 lira.