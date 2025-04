Dijital kahramanlar beyazperdede de yıldız

Haberin Devamı

Video oyunları artık sadece konsollar ve bilgisayarlarla sınırlı kalmıyor, sinema izleyicisini de kendine hayran bırakıyor. ‘The Last of Us’ gibi dizilerin zirveye oturması veya ‘Pokémon: Dedektif Pikachu’ (2019), ‘Uncharted’ (2022) ve en son geçen hafta vizyona giren ‘Bir Minecraft Filmi’ gibi yapımların gişe rekorları kırması oyun uyarlamalarının artık beyazperdede de güçlü olduğunu gösteriyor. Hangilerinin gerçekten sinema kalitesinde iş çıkardığınıysa Hürriyet sinema yazarı Uğur Vardan ve gazeteci, sinema yazarı Olkan Özyurt anlatıyor...

Uğur Vardan öneriyor

Kötücül lider ve orklar

Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Warcraft, 2016)

Kendilerine yeni bir yaşam alanı arayan orklar başlarındaki kötücül lider Gul’dan’ın metafizik güçlerinin yardımıyla Dünya’ya gelir. Hedef yeni bir koloni kurmaktır. Bunun yoluysa paralel geçiş yapabilecekleri geçidi işler hale getirmektir. Duncan Jones’un yönettiği filmin sunduğu evren ‘The Lord of the Rings’ ile ‘Game of Thrones’ arası bir yeri tarif ediyor.

Biraz da eğlence

Pers Prensi: Zamanın Kumları (Prince of Persia: The Sands of Time, 2010)

Prens Dastan’ın gizemli bir prensesle yaptığı işbirliğini ve zamanı geri çevirebilen ‘Zamanın Kumları’nı açığı çıkarma mücadelesini anlatan bu uyarlama eğlenceli anlara sahip. Mike Newell imzalı yapımda Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton ve Ben Kingsley rol alıyor.

Tekinsiz atmosfer

Sessiz Tepe (Silent Hill, 2006)

Sürekli kâbuslar gören ve adres olarak ‘Silent Hill’ adlı bir kasabayı gösteren kızının derdine derman olmak için söz konusu yere evladıyla giden bir anne ve yaşadıkları... Filmin tekinsiz atmosferi başarılı.

Tarihin gölgesinde

Assassin’s Creed (2016)

İdam mahkûmu Callum Lynch gözlerini hapishaneyle bilimsel klinik arası bir merkezde açar. Sistemin yöneticisi olan Dr. Rikkin’le kızı Sofia, Lynch’i ‘Animus’ adlı ‘sanal gerçeklik’ projesiyle zaman yolculuğuna çıkarır. Söz konusu mahkûmun atalarından Aguilar de Nerha, 15’inci yüzyılda Katolik Kilisesi’nin ve iktidarın uygulamalarına karşı savaşan gizli bir suikastçı örgütün en önemli üyesidir.

Fütüristik zaman dilimi

Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV (Kingsglaive: Final Fantasy XV, 2016)

‘Final Fantasy’ adlı bilgisayar oyunu serisinin ‘Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV’ hamlesi özellikle ‘hareket yakalama tekniği’yle çekilmiş bir animasyon olması nedeniyle ilgi çekici. Fütüristik bir zaman diliminde Kutsal Kristal’in evi olan ve etrafındaki sihirli duvar sayesinde güvenliği sağlanan Lucis Krallığı, Niflhelm İmparatorluğu’nca sürekli tehdit edilir. Nihayetinde imparatorluğun barış elini bir izdivaç dolayısıyla uzatmasıyla dengeler değişecektir.

Olkan Özyurt öneriyor

Bu kez beklentileri karşıladı

Süper Mario Kardeşler Filmi

(The Super Mario Bros. Movie, 2023)

Oyunun 1986 ve 1993’teki uyarlamaları çok tatmin edici değildi. Ama 2023’te gelen uyarlama oyunu sevenlerin beklentilerini karşıladığı gibi oyunla pek ilgisi olmayanların da hoşuna gidecek türden bir yapımdı. Bunun da sebebi oyun ve sinema dengesinin senaryoda iyi kurulmasıydı. Ayrıca bir emekçinin hikâyesinin de hâlâ gözde olduğunu kanıtladı.

Her yaşa göre

Bir Minecraft Filmi

(A Minecraft Movie, 2025)

Yaratıcılığı önemseyen bir oyun olarak zaten her kuşaktan insana seslenen ‘Minecraft’ oyununun filmi de büyük küçük demeden herkese hitap ediyor. Gerçek hayatta değersiz görülen insanların aslında nasıl da değerli olduğunu anlatması açısından gayet başarılı.

Ekrana taşınan bir efsane

Ölümcül Deney serisi

(Resident Evil, 2002)

Oyunu da filmi de seri haline gelen popüler bir uyarlama. 29 yıllık oyun macerasında 30’a yakın oyun çıktı. Bu evrenden de

7 filmlik seri var elimizde. Milla Jovovich’i sinemada bir yıldız haline getiren yapım oyundan bağımsız olarak da belli bir hayran kitlesine sahip.

Angelina’nın Lara’sı

Tomb Raider serisi

(Lara Croft: Tomb Raider, 2001)

Oyunu pek eğlenceliydi. Yapımcıları bu eğlenceli oyundan üç film çıkardı. İlk

iki film Angelina Jolie sayesinde izlendi ve Lara Croft karakteri neredeyse oyuncuyla özdeşleşti. Belki de Jolie’nin popülerliği sayesinde oyun uyarlamaları söz konusu olunca ilk akla gelen film serilerindendir.