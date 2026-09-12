Dijital dünyada analoğa kaçış

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Arşiv niteliğinde

Kontra Plak, İstanbul

Taner Turna, Beyoğlu’ndaki dükkân için “Rock, caz ve elektronik müziğin yanında yerli plaklar, klasik müzik ve farklı dönemlerin kayıtlarından oluşan bir arşiv sunuyor” diyor. Uygar Taylan, Murat Meriç, Murat Uncuoğlu, Görgün Taner ve Kaan Düzarat’ın da önerisi. (0212) 243 86 80



Kozmopolit bir karakter

Deform Müzik, İstanbul

Şefik Yunus Özcan’ın deyişiyle Beyoğlu’ndaki Deform Müzik’in kitlesinin önemli bir bölümünün yabancılardan oluşması dükkânın müzik seçkisine farklı ve kozmopolit bir karakter katıyor. Burası Uygar Taylan, Görgün Taner, Kaan Düzarat ve Ant Arın Şermet’in de listesinde. (0212) 245 33 37



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Güncelin peşinde

Moda216 Kitap Plak Kafe, İstanbul

Taner Turna dükkânı şöyle anlatıyor: “Çağdaş caz, funk/soul, hip-hop, elektronik ve alternatif müzikte günceli yakından takip ediyor. Türkiye’de her yerde karşılaşmadığımız baskıları keşfetmek için düzenli takip edilmeli.” Uygar Taylan ve Şefik Yunus Özcan da öneriyor. @moda216kitaplak



Orada yoksa yok

Opus 3A, İstanbul

Şehrin en zengin plak arşivlerinden birine sahip. “Aradığım bir plak olduğunda ilk başvurduğum adreslerden biri. Müdavimlerinin sıkça söylediği gibi ‘Orada yoksa o plağı bulmanız zordur” diyor Uygar Taylan. Görgün Taner ve Ant Arın Şermet’in de

favorileri arasında. (0212) 251 84 05

Sürpriz çıkabilir

Zihni Müzik Merkezi, İstanbul

Murat Meriç’in Zihni Müzik’e gidenlere önerisi rafları ve kutuları dikkatle karıştırmaları: “Her an bir sürpriz çıkabilir.” Murat Uncuoğlu’ysa plak dışında kaset, CD ve kitapları da kapsayan geniş arşivine dikkat çekiyor. Görgün Taner de Zihni Müzik’i öneren isimlerden. (0216) 336 50 09

Av zamanı

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Analog Kültür, İstanbul

Taner Turna “Seçkisi güçlü bir kürasyon hissi taşıyor. İkinci el arşivinin ağırlığı ve elektronik müzik kültürüyle kurduğu uzun soluklu ilişki plak seçkisine de yansıyor. Bu da her ziyareti bir plak avına dönüştürüyor” değerlendirmesini yapıyor. Görgün

Taner’in de listesinde. (0212) 287 10 84

45’lik cenneti

Vintage Records, İstanbul

Vural Özkan “Radyocu Mete Avunduk’un kurduğu Vintage Records, özellikle 45’likler konusunda güçlü bir adres. Sürpriz keşifler yapabileceğiniz bir dükkân” diyerek anlatıyor. Kaan Düzarat’sa Vintage Records’u “Gerçek müzik muhabbetinin adresi” olarak tanımlıyor. (0535) 235 74 60

Ekipman da var

Pikap Kadıköy, İstanbul

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Dönem baskılarına ve 45’liklere uzanan geniş bir seçkisi var. Pikap, amfi, hoparlör ve Hi-Fi ekipmanı da bulabilirsiniz. Fatih Uslu’ysa özellikle eski ve farklı baskıların peşinde: “Rafları karıştırırken hiç planlamadığım eski bir plakla karşılaşmak beni çok heyecanlandırıyor.” (0539) 829 52 10

Zamanda yolculuk

Gramofhan, Gaziantep

Vural Özkan dükkânı şöyle anlatıyor: “Sadece plak alınan bir yer değil. Gramofondan fonografa, pikaptan taş plağa, eski radyolardan birbirinden farklı koleksiyon parçalarına kadar geçmişin müzik dünyasını bir araya getiren nostaljik bir mekân.”

(0505) 678 67 51

Metal damarı

Rainbow45 Records, İstanbul

Görgün Taner burayı zengin seçkisi, özel plak basımları ve ilgili dükkân sahibi Salih’le öne çıkan adreslerden biri görüyor. Ant Arın Şermet “Ana odağı metal olmayan plakçılar arasında İstanbul’un en kapsamlı metal müzik seçkilerinden biri burada” diyor. (0216) 405 23 30

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Kadıköy’ün ritmi

Kadıköy Plak Günleri bu yıl 10’uncu kez düzenleniyor. Bugün ve yarın Kadıköy Belediyesi Bahçesi’nde gerçekleşecek etkinlik 11.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Plak dükkânları, koleksiyonerler ve müzikseverleri bir araya getiren organizasyonda yeni ve ikinci el plakların yanı sıra farklı dönem ve türlerden kayıtlar da olacak. Etkinlik bu yıl müzisyen ve yorumcu Esin Afşar’ın anısına düzenleniyor.