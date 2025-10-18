Dijital çağda sanat deneyimi

Haberin Devamı

İlk kez 1979’da Avusturya’nın Linz kentinde düzenlenen ve oradan dünyaya yayılan Ars Electronica festivali şimdi de Zorlu PSM’nin farklı sahnelerini ve alanlarını dönüştürerek dijital sanatın sınırlarını zorlayacak. Ziyaretçileri 21-28 Ekim’de yapay zekâ destekli işler, ışık ve ses performansları, etkileyici enstalasyonlar ve interaktif deneyimler içeren sekiz günlük bir program bekliyor. Festival kapsamındaki eserler Zorlu PSM’nin %100 Studio, Sky Lounge, Meydan Fuaye ve Galeri Alanı’nda sanatseverlerle buluşacak.

Titreşen heykel

Festivalin ilgi çekici örneklerinden biri Cod.Act’in titreşen heykeli. İsviçreli kardeşler Michel ve André Décosterd, 20 yılı aşkın süredir Cod.Act adıyla sanat, müzik ve teknolojiyi buluşturan işler üretiyor. André Décosterd festivaldeki ‘πTon/2’ (Piton bölü iki) isimli işlerini şu sözlerle anlatıyor: “Bu çalışma, kendi üzerine kapanan esnek bir halka biçiminde, iç yapısına yerleştirilmiş birkaç motorun oluşturduğu burulma kuvvetleriyle harekete geçiyor. Yavaş dalgalanmalar, derin nefesleri andıran, bedensel bir yoğunluk hissi veren sesler üretirken, ani hareketler, cismin içinde dolaşan sinirsel uyarılar gibi keskin tınılar yayıyor.”

Haberin Devamı

Uçan balık sürüsü

Bangkoklu mühendislik ve tasarım ekibi bit.studio’nun eseriyse ‘FLOCK OF’. Ekip eserin üretim sürecini şöyle özetliyor: “Amacımız, bir balığın yüzme hareketini yerçekimine meydan okuyan, zarif bir uçuşa dönüştürmekti. Özel elektronik parçalar, konum sensörleri ve ağ sistemleriyle helyum dolgulu folyo balonları hayata geçirdik. Eser, izleyiciye birlik, şaşkınlık ve hayranlık duygusu yaşatacak.”

Yurtdışından isimlerin yanı sıra Türkiye’den de İmelda Kuyumcu&Gözde Betülay Yorulmaz, Özcan Ertek ve Ceren Su Çelik bu uluslararası seçkide eserleriyle ülkemizi temsil edecek.

Haberin Devamı

Medya sanatı nedir?

Teknolojiyle sanatı buluşturan çağdaş bir anlatım türü. Video, ses, ışık, yapay zekâ ya da dijital verilerle üretilen işler sayesinde sanat artık sadece izlenen değil, deneyimlenen bir şeye dönüşüyor.