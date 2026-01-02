Devam filmleri, uyarlamalar ve yeni evrenler...

Haberin Devamı

‘28 Yıl Sonra İkinci Bölüm:

Kemik Tapınağı’

(28 Years Later: The Bone Temple)

16 Ocak

Serinin ikinci adımında Kemik Tapınağı’nı inşa eden Dr. Kelson’ın yanı sıra sadece zombilerin değil, hayatta kalan insanların da korktuğu Jimmy Crystal’ın öyküsü önplanda. Nia DaCosta imzalı filmde Ralph Fiennes, Jack O’Connell ve Emma Laird başrolde.

‘Bacaklarım Olsaydı Seni Teklemelerdim’

(If I Had Legs I’d Kick You)

13 Şubat

Çocuğunun zorlu hastalığının yanı sıra görevi dolayısıyla uzakta olan eşinin yokluğunda ayakta durmaya çabalayan Linda’nın hikâyesini anlatan yapımı Mary Bronstein yönetmiş. Ana karakteri Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı alan Rose Byrne canlandırıyor.

‘Uğultulu Tepeler

(Wuthering Heights)

13 Şubat

Emily Brontë’nin eserinin bu son uyarlamasında yine Catherine ve Heathcliff’in arasındaki, romantik başlayıp tutkuya dönüşen ve deliliğin sınırlarında gezinen ilişkisini izleyeceğiz. Margot Robbie ve Jacob Elordi’nin sürükledikleri, Emerald Fennell’ın yönettiği film, Sevgililer Günü’nün sinema salonlarındaki en güçlü seçeneği olacak.

Drama (The Drama)

3 Nisan

Nişanlı mutlu bir çift... Düğünlerine çok az bir süre kala beklenmedik bir olay nedeniyle zorlu bir sınavdan geçmek durumunda kalırlar... ‘İlgi Manyağı’ ve ‘Rüya Senaryo’ gibi yapıtlarıyla tanıdığımız Kristoffer Borgli’nin yönettiği yapımda Zendaya, Robert Pattinson ve Alana Haim oynuyor.

‘Şeytan Marka Giyer 2’

(The Devil Wears Prada 2)

1 Mayıs

Bu devam filminde Miranda Priestly’nin geleneksel dergi yayıncılığının eski günlerin uzağında seyrettiği bir dönemde geçmişteki asistanı Emily Charlton’la giriştiği rekabet anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda David Frankel’in oturduğu yapımın kadrosunda ilk filmin yıldızları Meryl Streep, Anne Hatha-

way, Emily Blunt ve Stanley Tucci’nin yanı sıra Kenneth Branagh, Lady Gaga, Sydney Sweeney ve Lucy Liu da var.

‘Star Wars: Mandalorian

ve Grogu (Star Wars:

The Mandalorian and Grogu)

22 Mayıs

Jon Favreau imzalı yapımda bir zamanların yalnız ödül avcısı olan Mandalorian ve çırağı Grogu’nun ‘Star Wars’ evrenindeki yeni serüvenine şahit olacağız. Yapımda Pedro Pascal’ın yanı sıra Sigourney Weaver, Steve Blum, Hemky Madera, Jonny Coyne’i izleyeceğiz.

‘İfşa Günü’ (Disclosure Day)

12 Haziran

Konusuna ilişkin “Eğer yalnız olmadığınızı öğrenseydiniz, biri bunu size gösterseydi, kanıtlasaydı, bu sizi korkutur muydu” cümlesinden başka bilginin olmadığı son Steven Spielberg filminde başrolleri Emily Blunt, Josh O’Connor, Eve Hewson, Colin Firth ve Colman Domingo paylaşıyor.

‘The Odyssey’

17 Temmuz

Yılın birçoklarınca en merakla beklenen yapımı olan bu son Christopher Nolan filminde Homeros’un ünlü destanının kahramanı Odysseus’un eve dönüş hikâyesinin sinemadaki son yorumunu izleyeceğiz. Kadro ünlü isimlerden; Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Mia Goth, Ryan Hurst ve Benny Safdie’den oluşuyor.

‘Digger’

2 Ekim

Dünyanın en güçlü adamı, başlattığı felaket her şeyi yok etmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu göstermek için harekete geçerse... Alejandro G. Iñárritu imzalı yapımda Tom Cruise, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, John Goodman ve Emma D’Arcy var.

‘Avengers: Doomsday’

18 Aralık

Marvel Sinematik Evreni’nin yeni adımında Dr. Doom’a karşı verilen mücadele anlatılıyor. Anthony ve Joe Russo kardeşlerin yönettiği yapımda Dr. Doom’u Robert Downey Jr. canlandıracak. Kadrodaki isimlerden bazıları şöyle: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Florence Pugh, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Chris Evans, Alan Cumming, David Harbour, Simu Liu, Letitia Wright, Ian McKellen...