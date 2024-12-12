Dev seslerin İstanbul çıkarması

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*KONSER



-Pera Müzesi 14 Aralık Cumartesi 19.30’da ‘Pera Klasikleri’ programı kapsamında Nox Ensemble oda müziği topluluğunu sahnesinde ağırlıyor. Bilet fiyatı 313 ve 392 lira.

-Dünyaca ünlü tenor Mario Frangoulis 14 Aralık 20.30’da senfoni orkestrası eşliğinde Volkswagen Arena’da konser verecek. Bilet fiyatı 995 ila 5.000 (loca) lira.

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-Hande Yener 14 Aralık 21.00’de JJ Arena’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 1.710 ila 12.500 (4 kişilik sahne önü VIP) lira.

-The Ringo Jets 14 Aralık 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da konser verecek. Bilet fiyatı 600 lira.

-Yıldız Tilbe 14 Aralık 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da olacak. Bilet fiyatı 1.596 ila 30.500 (4 kişilik loca) lira.

-Son Feci Bisiklet 15 Aralık Pazar 14.00’te Winterland-Best Christmas Market in Town etkinliğinde sahneye çıkmak için Avcılar, Dream Park’ta olacak. Bilet fiyatı 385 ve 448 lira.

-Kalben 15 Aralık 15.30’da yaş alt sınırı olmayan konser vermek üzere Dorock XL Kadıköy’de. Bilet fiyatı 550 ve 1.000 lira.

-Başak Doğan şefliğindeki koro topluluğu Chromas 15 Aralık 16.00 ve 20.00 saatlerinde Kadıköy Surp Levon Ermeni Kilisesi’nde sahnede. Bilet fiyatı 520 lira.

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-Kebyart Saksofon Dörtlüsü, Pablo Barragan (klarinet) ve Amadeus Wiesensee (piyano) 15 Aralık 20.00’de CRR Konser Salonu’nda dinleyicinin karşısına çıkacak. Bilet fiyatı 44 ila 165 lira.

-Dünyaca ünlü İtalyan tenor Alessandro Safina 15 Aralık 21.00’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 3.630 ila 4.070 lira.

-Borusan Quartet 17 Aralık Salı 20.30’da Yeni Yıl Konseri için ENKA Oditoryumu’nda sahneye çıkacak. Konuk sanatçı Galip Uzun’un (vurmalı sazlar) eşlik edeceği konserin bilet fiyatı 224 ve 555 lira.

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-Nazan Öncel 18 Aralık Çarşamba 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 1.026 ila 16.000 (4 kişilik loca) lira.

-Barış Demirel 18 Aralık 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da. Bilet fiyatı 400 lira.

-Gaye Su Akyol 19 Aralık Perşembe 22.00’de 6:45 KK Ankara’da hayranlarıyla hasret giderecek. Bilet fiyatı 700 lira.

-Hollandalı şarkıcı Kovacs 20 Aralık Cuma 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Bilet fiyatı 1.760 ve 2.090 lira.

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GECE



-Cafer Palamut 14 Aralık Cumartesi 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de çalacak. (0530) 251 92 50

-Özcan Deniz 14 Aralık 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Alya 14 Aralık 23.45’te İzmir Om Mistral’de. (0541) 269 60 66

-Bengü Beker 14 Aralık 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Anıl Durmuş 14 Aralık 00.30’da Ara Kat Suadiye sahnesinde. (0533) 604 71 74

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-Özgür Cankardeş 17 Aralık Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

-Fatih Ürek 18 Aralık Çarşamba 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

-Kaan Yorulmaz 18 Aralık 23.30’da Aztek’te çalacak. (0212) 247 59 01

*MÜZİKAL



-Shakespeare’in ölümsüz oyunu ‘Hamlet’, mor ve ötesi’nin şarkılarıyla birleşti. ‘Bir Mor ve Ötesi Müzikali: ARAF’ BKM prodüksiyonuyla Zorlu PSM’de. Oyunda Baran Bölükbaşı, Şifanur Gül, Reha Özcan, Canan Ergüder, Beyti Engin ve Cem Güler gibi isimlerden oluşan oyuncu kadrosu canlı orkestrayla birlikte mor ve ötesi’nin şarkılarını sahneye taşıyor. 20 Aralık Cuma 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 1.000 ila 2.750 (VIP) lira.

*SEMİNER



-Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez 15 Aralık Pazar 14.00’te İstiklal Caddesi’ndeki İş Sanat Resim Heykel Müzesi, BlackBox salonunda 1930’lu yılların sanat anlayışına odaklanacağı bir seminer verecek. Bilet fiyatı 25 ila 55 lira.

*SERGİ



-Suadiye’deki Decollage Art Space sanat yolculuğunun başındaki isimlere alan tanıyan ‘ODAK’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. 17 Aralık Salı günü ziyarete açılacak sergide farklı disiplinlerden 31 sanatçının ürettiği işler olacak. 23 Ocak 2025’e kadar görülebilir.

-Barın Han, Alican Şahiner’in ‘Yerçekimsiz’ ve Somon’un ‘Blood Semt Magik’ isimli sergilerini sanatseverlerle buluşturuyor. ’Yerçekimsiz’, makine ve insan ilişkisini derinlemesine inceleyerek ‘Elle mi boyanmış yoksa yazıcıdan mı çıkmış’ sorularıyla resmin üretim ve inşa metotlarını inceliyor. 1 Şubat 2025’e kadar ziyaret edilebilir. Somon’un ‘Blood Semt Magik’ sergisiyse hem toplumsal hem de spiritüel olarak yasa, kanun ve düzen gibi konuları ele alan sanatçının işlerini izleyiciyle buluşturuyor. 14 Ocak 2025’e kadar açık.

*DJ



-Hey! Douglas 14 Aralık Cumartesi 20.30’da Blind’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 650 lira.

-Alman elektronik müzik ikilisi Teenage Mutants 20 Aralık Cuma 21.00’de Beyoğlu’ndaki Kastel’de çalacak. Bilet fiyatı 340 ve 900 (sahne arkası) lira.

-İspanyol DJ Marino Canal 20 Aralık 22.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 600 ve 1.400 (sahne arkası) lira.

*TİYATRO



-Aşk ve adaletin peşinde

Sam Holocroft’un yazıp İlham Yazar’ın yönettiği ‘Ayna’ DasDas yapımı olarak izleyiciyle buluşuyor. Oyunlarını sahnelemek için kendilerine yeni bir yol bulmak durumunda kalan bir tiyatro ekibinin hikâyesini anlatıyor. Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya, Serhat Barış ve Uğur Uzunel sahnedeki isimler. 14 Aralık Cumartesi 16.00 ve 20.30’da DasDas Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 400 ila 605 lira.

-Ufak bir evin hikâyesi

Artur Palyga’nın ‘TATO’ isimli oyunundan Türkiye’ye uyarlanan ‘BABA’da rejiyi Uğur Uzunel üstleniyor. Ara Sahne yapımı oyunda Aslı Menaz, Beyza Elçin Işığan, Mert Güngör, Serhat Barış, Sinem Koşar ve Taha Tegin Özdemir sahneyi paylaşıyor. Oyun, Anadolu’da bir polis lojmanından İstanbul’un küçük bir mahallesine, memur maaşıyla geçinen ufak bir evin hikâyesini anlatıyor. 20 Aralık Cuma 20.30’da İstinye Park İstinye Saloon Amfi Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 350 ve 500 lira.

-Yenilikçi yorum

Cemre Su Salur’un yönettiği ‘Kendi Var Adı Yok’ Shakespeare’in ünlü eseri ‘Macbeth’in yorumu. Beyoğlu’ndaki Endless Art Taksim’in iki katı ve dört farklı alanında gerçekleşen oyunda izleyiciler Cadılar ve Macbeth’in peşinde interaktif bir oyun deneyimleme şansı elde ediyor. 20 Aralık 21.30’da izlenebilir. Bilet fiyatı 1.500 ve 1.850 lira.

*ATÖLYE



-Ümraniye, Finanskent’teki Harmony Gastronomi’de 14 Aralık Cumartesi 11.00’de ‘Kore Mutfağı Atölyesi’ var. Atölye kapsamında kimchi, bibimbap, fishcake yapımı, eşlikçi sos ve garnitür hazırlama teknikleri anlatılacak. Bilet fiyatı 2.400 lira.

-Beyoğlu’ndaki Pera Müzesi 15 Aralık Pazar 14.30’da ‘Sır Altı Boyama ile Geometrik Formlar’ başlıklı bir atölye düzenleyecek. Seramik sanatçısı Damla Yeşiloğlu’nun atölyesinde katılımcılar geometrik formları birleştirip seramik tabak ve bardaklar üzerinde kendi yaratıcılıklarını ortaya koyacaklar. Ve fırınlanmaya gönderilen seramik tabaklarını daha sonra müzeden teslim alabilecekler. Bilet fiyatı 500 lira.