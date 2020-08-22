Detoks yapmalı mı yapmamalı mı? Nasıl yapmalı?

Detoks, sebze suları ve hafif yemeklerle birlikte temel egzersiz ve meditasyon çalışmaları içeren yenilenme programlarına deniyor. Kimileri bu uygulamaları bilinçli şekilde hayatınıza geçirirseniz uykunuzun düzene gireceğini, bağışıklığınızın güçleneceğini, cildinizin sağlıklı bir görünüme kavuşacağını, vücudunuzun şekilleneceğini ve enerjinizin artacağını iddia ediyor. Kimileri de böyle hızlı ve büyük müdahalelerdense vücudu toksiklerden temizleyen, organları koruyan bir yaşam tarzı benimsemenin daha önemli olduğunu savunuyor. Hem uzmanlarla hem de detoks hizmeti verenlerle konuştuk.

ÇOK CİDDİ YAN ETKİLERİ ORTAYA ÇIKABİLİR

Dr. Ayça Kaya (İç hastalıkları uzmanı)

- Yediğimiz besinlerden, kullanılan sigara ve alkolden, çevredeki zehirli gazlardan günlük yaşamın stresine, vücut toksik maddeleri tutar. Bu maddelerin birikmesiyle obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi birçok sorun meydana gelebilir.

- Vücuttan toksik maddeleri temizlemek adı altında önerilen tek yönlü beslenme biçimleri, bağırsak boşaltıcı lavmanlar, lenf damarlarını ve kılcal damar hareketliliğini arttırarak yapılan egzersizler, sindirim enzim hapları sağlığınız için son derece zararlı. Bağırsak tıkanması, bağırsak delinmesi, kalpte ritm problemi, kabızlık ya da aşırı ishalle başta B12 ve demir olmak üzere birçok vitamin ve mineralin eksikliği nedeniyle halsizlik, saç dökülmesi, tırnak kırılması, ciltte solgunluk, bayılma gibi çok ciddi yan etkileri ortaya çıkabilir.

- Vücudun toksik maddeleri temizleyen başta karaciğer olmak üzere birçok organı ve sistemi var. Önemli olan bu organlarımızı koruyan bir yaşam tarzını benimsemek. Bunun için; tahıl, et, süt, meyve, sebze ve yağ gruplarını yeterli ve dengeli bir şekilde tüketin. Haftada 150 dakika orta tempolu egzersiz yapın. Sağlığınızla ilgili engelleyen bir durum yoksa her gün 10 bin adımı tamamlayın. Günde en az 8-10 bardak su için. Sigara içiyorsanız, bırakın. Aşırı kafein tüketiminden kaçının. Alkollü içkilerden uzak durun. Katkı maddeli, işlenmiş yiyecek ve içecekleri (çikolata, bisküvi, gazlı ve şekerli içecekler gibi) tüketmeyin. Psikolojiniz için klasik müzik dinleyin. Günde sekiz saat uygun bir yatakta, sessiz ve ışıksız bir ortamda kesintisiz uyuyun. Uyumadan en az dört saat önce yemeyi kesin, yatağa aç gidin. Bilgisayar ve cep telefonu kullanımınızı en aza indirin. Stresten ve sizi üzen insanlardan ve olaylardan uzak durun.

KESİNLİKLE DOKTOR KONTROLÜNDE YAPILMALI

Taylan Kümeli (Diyetisyen)



- Detoks vücudumuzdaki toksik ve zararlı maddelerden arınmak amacıyla uygulanan kısa süreli müdahalelerdir.

- Detoks bilinçli ve doktor kontrolünde yapılmalı. Sadece moda diye tercih edilmemeli. Dönemsel olarak bu kamplara gidenler var. Geçici mutluluk yaşadıklarını söylüyorlar. Bir grup metabolik sisteminin bozulduğundan şikâyetçi. Bir başka grupsa temiz beslenmeye geçmenin ilk adımı olarak görüyor bu kampları. Bu işin en önemli kısmı kesinlikle doktor kontrolünde yapılması.

ÜÇ GÜN, GÜNDE İKİ SAAT ARAYLA

Selen Nilgün Sonar (Juice Up, kurucu ortak)

Ürünlerimizi ev tipi bir katı meyve ve sebze sıkacağı makinesinde hazırlayabilirsiniz. Detoks kamp programı için gün içinde iki saat arayla sıktığınız suları içmeniz ve başka katı bir gıda tüketmemeniz gerekir. Bu içecekler günde altı defa alınıyor, son karışım en geç 20.00’de tüketilmeli. Hiç denememiş olanlara bir gün denemeyle başlamasını öneriyorum. Üç gün, detoks sürecinin tamamlanması için yeterlidir.

Deneyim cleanse set: Şeker alımını azaltacak altı içeceği içeriyor. Bir günlük set 110 lira.

Bikini cleanse set: Yağ yakıcı öğünlerden oluşan bu pakette altı içecek var. Bir günlük set 110 lira.

Kendiniz de hazırlayabilirsiniz

Yeşil smoothie

Ne lazım?

1 fincan karalahana (küçük parçalar halinde)

1 fincan ananas (küçük parçalar halinde)

1 muz

1 avuç badem

2 fincan su

Nasıl yaparım?

Tüm malzemeyi blender’da yoğun kıvama gelene kadar karıştırın.

Tarçınlı badem sütü

Ne lazım?

2 fincan çiğ badem (yıkanmış ve geceden ıslatılmış)

1 litre içme suyu

1 çay kaşığı toz tarçın

Nasıl yaparım?

Su ve bademleri blender’da karıştırın. Karışımı süzün. Buzdolabında saklayın ve servis etmeden önce iyice çalkalayın.

Muz ve mango smoothie

Ne lazım?

1 muz

1/2 fincan mango

1 avuç badem

2 fincan içme suyu

Nasıl yaparım?

Tüm malzemeyi blender’da yoğun kıvama gelene kadar karıştırın.

AYLIK KİLO TAKİBİNİZ RAPORLANIYO

Gamze Bereketoğlu (Hafifol Diyet yemek servisi kurucusu)



‘Hafifol’ eve servis yapan bir diyet yemek beslenme merkezi. Detoks paketlerimizde kişiye özel hazırlanmış katı ve sıvı yiyecekler, içecekler var. Aylık olarak kilo takibiniz yapılıp raporlanıyor. Herhangi bir rahatsızlığınız ya da kullandığınız bir ilaç varsa sizden biyokimya ve hormon tahlilleri isteniyor. Bir sağlık probleminiz varsa mutlaka hekim gözetimi altında yapılmalı. ‘Vegan detoks paketi’nin beş günlük fiyatı 500 lira.

‘Detoks arınma paketi’nin beş günlük fiyatı 500 lira.

STRESTEN UZAK BİR MEKÂNDA...

Mirey Yuhay (The LifeCo, wellness program koordinatörü)



Kampımız şehirden uzakta, doğada, stressiz bir mekânda, yoga ve meditasyon eşliğinde verilen bağışıklığı güçlendirici terapiler şeklinde gerçekleşiyor. Merkezimizde sekiz farklı detoks çeşidi ve üç farklı kategoride (SPA, ‘well being’ ve ‘antiaging’/güzellik bakım) terapilerimiz var. Program koordinatörlerimiz kişinin kendisi için en uygun olanı seçmesine yardımcı oluyor.

Standart detoks paketi:

Yoga/meditasyon, doktor konsültasyonu, beslenme ve diyet danışmanlığı ile atölyeleri, SPA, fitness ve yüzme havuzu, ‘biophoton terapisi’ (ışık terapisi), ‘turbosonic vibrasyon terapisi’ (titreşim terapisi), ‘infrared sauna’ (sauna terapisi), oksijen terapisi, kolon temizliği. Bir günlük fiyatı 2.100 lira (konaklamasız 1.000 lira). “Katılımcılarımızın merkezimize geldikten sonra alkol ve sigara alışkanlıklarını bıraktıklarını gözlemledik.”