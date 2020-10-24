Derya kuzusu buralarda yenir... En iyi 10 balık lokantası
Soğukta yağlandıkça lezzetlenen balıklar, deniz mahsullü mezeler... Birbirinden güzel balıkçıları jürimize sorduk. Bazısı manzarasıyla, bazısı fiyat-lezzet dengesiyle, bazısı da kendine özgü pişirme teknikleriyle öne çıkıyor...
1) KLASİKLEŞMİŞ BİR MEKAN
Kıyı Balık, İstanbul
1966’dan beri Tarabya’da hizmet veren restoran tam bir İstanbul klasiği… Teoman Hünal “Canım başta lakerda, tarama, o eşsiz ılık bombay fasulye pilakisi ve iyi meze çektiğinde şehrin en iyi balık lokantası Kıyı’ya giderim” diyor. (0212) 262 00 02
2) REZERVASYON ŞART
Lacivert İstanbul
Menüsünü şef Hüseyin Ceylan’ın hazırladığı restoran Anadoluhisarı’nda. Kalamar tavası ve somon ızgarası öne çıkıyor. Mekân mutlaka rezervasyon istiyor.
Mehmet Yaşin’in önerisi. (0216) 413 37 53
3) KİRLİ KALAMARI ES GEÇMEYİN
Orkide Balık Bodrum
Göltürkbükü’ndeki aile işletmesi Ebru Erke’nin seçimi. “En beğendiğim balıkçılardan biri... Barbun çıtlama, asma yaprağında sardalya ve kirli kalamarı mutlaka deneyin” diyor. (0252) 357 76 28
4) ZENGİN BİR MENÜ
Yalova Restoran 1940 Çanakkale
80 yıllık mekân için Salih Seçkin Sevinç “Enez Körfezi ve Ege’den çıkan en iyi deniz ürününü burada yersiniz. Menüsü çok zengin, mevsim balıklarını işlemekte çok usta” diyor. (0286) 217 10 45
5) MEZELERİYLE MEŞHUR
Parga İstanbul
Balıkları odun ateşinde pişiren restoran bol çeşitteki mezeleriyle tanınıyor. Terasından Adalar manzarası da izlenebilen Maltepe’deki Parga’yı Mehmet
Yaşin öneriyor. (0216) 383 55 22
6) BOĞAZ MANZARALI
Rumelihisarı İskele Balık İstanbul
Karides kokteyl, balık köftesi ve fener kavurma gibi lezzetleriyle ün salmış mekân için Teoman Hünal “Boğaz manzarasının keyfini çıkarmak istediğimde buraya giderim” diyor. (0212) 263 29 97
7) FİYAT-KALİTE DENGESİ
Therapia Balık İstanbul
Tarabya’daki Therapia Balık için Ebru Erke “Güzel manzara, harika yemekler… Fiyat-kalite dengesi en iyi balıkçılardan. Lakerdasını mutlaka deneyin” diyor. (0212) 223 25 26
8) KÜÇÜK AMA ÜNLÜ
Balıkçı Sabahattin İstanbul
Cankurtaran’daki balıkçı, küçük ama klasikleşmiş bir mekân. Hülya Ekşigil “Midyeli pilavı, tereyağında karidesi meşhur” diyor. (0212) 458 18 24
9) KABUKLULARI DENEYİN
Orfoz Bodrum
Çağdaş Ertuna’nın önerdiği mekân Bodrum’da 2006’dan beri hizmet veriyor. Mezeleri, balıkları ve özellikle kabuklularıyla büyük beğeni topluyor. Orfoz’da
günbatımı da çok keyifli. (0544) 316 42 85
10) YARATICI SUNUMLAR
Trilye Ankara
Gaziozmanpaşa’daki restoran 2002’den beri hizmet veriyor. Ebru Erke “Süreyya Üzmez Trilye’yi eşiyle beraber hâlâ açtıkları ilk günkü heyecanla işletiyor. Sunumları ve servisleri çok yaratıcı” diyor. (0312) 447 12 00
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