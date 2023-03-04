Depremi notalarla anlattı

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Beyaz kazağı, kırmızı pantolonu ve kıyafetiyle uyumlu kırmızı-beyaz tokasıyla üzerinde küçük bir kar küresi bulunan piyanosunun başına geçti. Parmakları piyanonun tuşları üzerinde adeta süzülmeye başladı. Aklında depremde ailesini kaybedenler, enkaz altında kalanlar, küçük yaşta büyük acılarla tanışan çocuklar vardı. Duyduğu üzüntüyü belki de en iyi bildiği yolla, müzikle dile getirdi...

İpek Nisa Göker 8 yaşında... Mozart, Beethoven ve Chopin gibi mutlak kulak. Yani duyduğu bir notayı başka bir referansa ihtiyaç duymadan, karşılaştırmadan tanıyabiliyor. Bugüne kadar 4 senfoni, 2 konçerto yazdı. Sayısız bestesi var. En son ‘Savaşlar Dursa’ adlı çalışması yayımlandı. 5 yaşında piyano çalmaya başlayan, 7 yaşında ilk kez sahneye çıkan Göker’i bir kısmımız DJ Mahmut Orhan’la birlikte senfoni orkestrası eşliğinde çaldığında tanıdık. Göker, Gökhan Türkmen’in plak şirketi GTR Müzik çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor.



Foto: Murat ŞAKA

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piyano çalmaya nasıl başladın?

Ailem küçük oyuncak bir orgla bilindik eserleri çalabildiğimi fark etti, 4 yaşında falandım. 5 yaşında piyanoya başladım, bir öğretmenim vardı, ondan birazcık ders aldım.

Bestelerini nasıl yapıyorsun?

Hayalimde karakterler oluşturuyorum. Mesela Bay Loran... Loran bir erkek çocuğu, kuşların kanatlarına tutunmuş geziyor. Bir de Klorya var, Rus bir kız, 17 yaşında. Buzda bale yapıyor, bunun gibi kısa kısa minik hikâyeler...

Bu hikâyeler nasıl aklına geliyor? İlham kaynağın nedir?

Masallardan ilham alıyorum. Prensesli, genelde havalı masallardan... Anne-babam bana kitap okurdu. Çok hoşuma giderdi. Hayal gücümü geliştirdi. Ben de oyun oynarken isimler buldum, onları bestelerime koydum.

Doğayla ilgili bestelerin ağırlıkta... Bunun nedeni nedir?

Doğamız kirleniyor. Hayvanların nesli tükeniyor. Ben doğanın seslerinden çok keyif alıyorum. Doğa benim ilham kaynağım, yok olursa üzülürüm.

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Ne tür müzikler dinliyorsun?

Müzik dinlemekkafamı sakinleştiriyor. Klasik müzik dinliyorum genellikle. Evgeny Grinko’dan çok etkileniyorum, bana ilham veriyor. Türkü de dinliyorum.

‘Keşke hepsini evimize alsak’

İpek Nisa Göker, depremin ardından “Keşke yalnız kalan tüm çocukları evimize alsak” diyerek yeni bir beste yaptı ve bu besteyi çalarken çekilen videosunu Instagram’dan paylaştı : “Hayatını kaybeden büyükler ve çocuklar için kendimi çok üzgün hissettim. Yoğun duygularımı müziğe döküyorum. O an hissettiklerimi de notalara döktüm.”



