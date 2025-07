Denize nazır kültür-sanat

Haberin Devamı

Önde gelen galeriler, tiyatro toplulukları yaz gelince sahil bölgelerine adeta çıkarma yapıyor. Bu sayede tatil beldeleri özellikle son yıllarda sadece deniz ve güneşin değil, sanatın da rotası oldu. Bu durumdan yabancı turistler de memnun. İşte İzmir’den Kaz Dağları’na, Bodrum’a yazlık sanat rehberi.

İZMİR/ALAÇATI

Hayatın kırılganlığı





Özdere’deki Club Marvy’nin sanat galerisi Atelier Marvy, Mehmet Ali Uysal’ın ‘Hayat Çok Güzel’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Polyester, cam, araba lastiği ve taş gibi farklı malzeme ve teknikte üretilmiş heykellerden oluşan sergi, izleyiciyi hayatın kırılganlığını ve kusurlarını keşfetmeye davet ederken kendi geçmişi, bugünü ve geleceğiyle etkileşime geçmeleri için bir alan sunuyor.

Doğa, form, performans





Alaçatı’daki Warehouse by The Stay, Ekrem Yalçındağ’ın ‘Nature. Form. Perform.’ sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide sanatçının 2018’den günümüze eserleri var. ‘Nature’ sanatçının eserlerindeki doğa temsilini, ‘form’ içeriğindeki teknikleri ve yuvarlak yapıları, ‘perform’sa her birinin bir araya geldiği canlandırmayı temsil ediyor. 29 Ağustos’a kadar görülebilir.

İklimle yüzleşme

Arkas Sanat Alaçatı ‘Sahnelenmiş/Staged’ adlı sergiyle iklim krizine dikkat çekiyor. 35 sanatçının 86 eserini bir araya getiren sergi, insanın hem sebep olduğu hem de mağduru haline geldiği iklim krizine ve bu krize karşı geliştirdiği duyarsızlığa odaklanıyor. 4 Ocak 2026’ya kadar ziyaret edilebilir.

ÇANAKKALE

Duvarları aşıyor





Kaz Dağları, Ahmetcik Köyü’ndeki Simurg Inn, x-ist ortaklığıyla ‘Walls Embraced’ sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Ali Bilge Akkaya, Ansen, Aylin Zaptçıoğlu, Burçin Başar, Merve Atılgan, Metin Alper Kurt, Murat Palta, Seda Hepsev, Serkan Yüksel, Tayfun Gülnar ve Tuba Şamlı’nın eserlerinin olduğu sergi, sanatın yalnızca galeri duvarlarıyla sınırlı olmadığını gösteren etkileyici bir kurgu sunuyor. İzleyiciyi sanatın mekânsal algısı, şehir-doğa ilişkisi ve estetik duyarlılık üzerine düşünmeye davet ediyor. Yaz sonuna kadar ziyaret edebilirsiniz.

Her şey geçici

Kaz Dağları’ndaki Hızır Kamp 20’nci yaşını ‘Dem bu Dem’ sergisiyle kutluyor. Sanatı doğayla iç içe bir deneyime dönüştüren sergi, ekoloji, insan bedeni ve mekânın geçiciliği gibi temaları ele alıyor. 25 Eylül’e kadar görülebilir.

KOMŞUDA PİŞER...

Birlikte var olmak





Perasma İstanbul, Yunan adası Leros’ta ‘Folding The Sea Into Dresses That Dissolve Like Salt’ başlıklı sergiyi izleyiciyle buluşturuyor. Kandioglu Konağı ve Lakki İlkokulu’nda 24 Ağustos’a kadar sürecek sergi ABD, Afrika, Asya ve Avrupa’dan 27 sanatçının eserlerine yer veriyor. Sergi, birlikte var olmanın, bağlı kalırken özgürleşmenin ve temasın kimlikler ve sınırlar arasında nasıl şekillendiğini araştırıyor.

Ustanın elinden Anadolu’nun hafızası

Rodos Modern Sanat Galerisi, “Ara Güler’in Renkli Anadolu’su” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi Ara Güler’in 1957 ve 2003 yılları arası Anadolu’ya yaptığı gezilerden derlenen 62 adet renkli fotoğraflarından oluşuyor. 30 Ağustos’a kadar görülebilir.

MUĞLA/BODRUM

Kadının gücü





Gümüşlük’teki Müptelal’de 60’ıncı sanat yılını kutlayan Ali Atmaca’nın sergisi var. Sergi, sanatçının yeni dönem çalışmalarından oluşan 20 eserini 25 Temmuz’a kadar sanatseverlerle buluşturuyor. Sanat yaşamı boyunca kadın teması etrafında üretim yapan Atmaca, bu sergisinde de kadının estetik, zarif ve güçlü varlığını tuvallerinde yorumluyor.

İstanbul’dan manzaralar





Turgutreis’deki Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde Resul Aytemür’ün ‘Belleğin Renkleri’ sergisi devam ediyor. Sergi sanatçının İstanbul’un güncel yaşamından ilhamla ürettiği bir seçkiden oluşuyor. Parklar, çöplükler, semt pazarları ve otobüs durakları gibi kentin gündelik manzaralarından yola çıkan sanatçı, sıradan görünen mekânlarda karşılaştığı olayları ve yaşamları sanatsal bir anlatıyla bir araya getiriyor. 30 Temmuz’a kadar açık.

Ankara’dan gitti





Ankara merkezli galeri Platform A by Armoni Art Gallery sergilerini Bodrum’ taşıyor. Galerinin Yalçın Gökçebağ, Malik Bulut, Mustafa Ayaz, Filiz Pelit, Metin Kalkızoğlu, Tuncay Koçay’ın da aralarında bulunduğu sanatçıların resim ve heykellerini bir araya getiren “Yaz’lık” sergisi 31 Temmuz’a kadar Galeri Taş Ev/La Mer Beach’de.

11 sanatçı 41 eser

Torba’daki Casa dell’Arte Bodrum’da ‘Birlikte Geleceğe’ sergisi sürüyor. 11 genç sanatçının farklı disiplinlerde ürettiği toplam 41 eser yaz mevsiminin neşesi ve dinginliğini yansıtıyor. 31 Temmuz’a kadar

görülebilir.

Yerle bir hissi

Zai Yaşam’daki Anna Laudel Bodrum, Özlem Yenigül’ün ‘Yerle “Bir” Olmak’ sergisini izleyiciyle buluşturuyor. “Ait hissediyor muyuz? Yoksa hissetmiyor muyuz” sorularına yanıt arayan sanatçı, odağını ev kavramının ötesine taşıyarak bir ‘yer’in içinde olmanın o yere ait hissetmeye yetip yetmediğini araştırıyor. 3 Ağustos’a kadar açık.

Roman ilham verdi





Işıl Güleçyüz, Ayşenur Köksal, Joel Menemşe’nin eserlerinden oluşan ‘Kıyamet Sonrası Olağan Bir Gün’ başlıklı sergi 31 Ağustos’a kadar Zai Yaşam’da devam ediyor. Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından esinlenen sergi, edebiyatla görsel sanatı bir araya getiriyor, metinden beslenen ve metne etki eden eserlerle çift yönlü bir etkileşim kuruyor.

İzlerin peşinde





Gölköy’deki Bodrum Loft’ta dünyaca ünlü sanat galerisi Almine Rech işbirliğiyle ‘I Was Here’ sergisi açıldı. Sergi insanın bıraktığı izleri ve var olma halini hatırlatmayı amaçlıyor. 31 Ağustos’a kadar görülebilir.

9’da 9

Cennet Koyu’ndaki ‘Bobo by the Stay’ otel, ‘Earth Remembers’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi

9 uluslararası çağdaş sanatçının 9 heykelini 31 Ağustos’a kadar sanatseverlerle buluşturuyor.

Heykel ve lezzet

Mezra Yalıkavak, Galeri Selvin’in ev sahipliğinde çağdaş heykel sanatını Michelin yıldızlı şef Serhat Doğramacı’nın lezzetleriyle ‘Tatların ve Formların Buluşması’nda bir araya getiriyor. 30 Eylül’e kadar sürüyor.

TİYATROCULAR DA SAHİLE GEÇTİ

Ölümsüz eserler





Shakespeare’in ölümsüz eserleri çağdaş yorumlarıyla ve Moda Sahnesi-UrlaDam işbirliğiyle UrlaDam, Ağaçlı Sahne’de izleyiciyle buluşuyor. 16 Temmuz Çarşamba ‘Othello’ izlenebilir. 17 Temmuz Perşembe ‘Macbeth’ var. 18 Temmuz Cuma günüyse ‘Şirreti Evcilleştirmek’ sahnelenecek. 21.15’te başlayacak oyunların bilet fiyatı kombine 3.350 lira.

Seyfi Bey Ayvalık’ta





Gencay Ünsalan’ın yazıp Celal Kadri Kınoğlu’nun yönettiği ‘Seyfi Bey’ adlı oyunda Armağan Çağlayan, izleyiciyi 2007 yılında bir kış gecesi Güney Restoran’da Seyfi Dursunoğlu’nun kulisine konuk ediyor. 2 Ağustos Cumartesi Ayvalık Amfi Tiyatro’da izlenebilir. Biletler 850 ila 1.250 lira.

Eşi için risk alan adam





Alejandro Casona’nın yazıp Nedim Saban’ın çeviri ve rejisini üstlendiği ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’de Nevra Serezli, Aziz Sarvan, Önder Atakanlı, Meral Asiltürk, Murat Şahan ve Meltem Özlevent sahneyi paylaşıyor. Tiyatrokare yapımı oyun dağılan ailesini bir araya getirmek için risk alan bir adamın eşine yapmaya çalıştığı iyiliği anlatıyor. 16 Ağustos Cumartesi 21.00’de UrlaDam’da. Bilet fiyatları 750 ve 900 lira.