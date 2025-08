Denize nazır İtalyan şıklığı

Haberin Devamı

G ünlerden çarşamba, saat 16.30-17.00 suları, yer Çengelköy’deki Vakko Hotel Sumahan Bosphorus... Burası Vakko’nun, özüne sadık kalarak, Kasım 2024’te yenileyerek açtığı 12 odalı bir butik otel. İçinde pastanesi ve iki farklı restoranı var. Odaları da merak ediyordum, gezdim. Resmen her biri lüks bir gemi kamarasındaymışsınız hissi veriyor, denizin üstünde gibi...

15 gün önce Cem Hakko’yla Hürriyet Pazar için yaptığım röportajımız sonrasında Vakko Le Specialitá’ya uğradım. Bir süredir merak ettiğim, İstanbul’un trend restoranlarından biri burası. Otelin içine girip merdivenlerden alt kata, restoranın olduğu yere iniyorum. Takdir edersiniz güneş yakıyor, İstanbul pırıl pırıl, köprüyse Boğaz’ın gerdanlığı gibi...

Manzarayı görür görmez büyüleniyorum, hemen denizin dibindeki masalardan birine oturuyoruz arkadaşımla (Yayın yönetmenimiz Aslı Çakır’la), kokteyllerimizi söylüyoruz. Hemen söyleyeyim, fiyatlar yüksek, malum Vakko gibi bir markanın otelinin bünyesindeki bir restoran burası... İmza kokteyllerin tamamı 800 lira, cin bazlı şeftali, yoğurt ve vanilyayla hazırlanan Turkish Delight’ı (Türk Lokumu) denedik, pek beğendik.

Chitarra spagetti, acı biber, yengeç , bottarga ve çıtır ekmek kırıntılarıyla / Avokado, karamelize arpacık soğan, keçi peyniri ve balsamik soslu pancar salatası

Burası bir İtalyan restoranı, ilk ve tek şubesi 1977’den beri Milano’da hizmet veriyor. Üstelik, İtalya’daki İstanbul’dakine kıyasla daha salaş bir konseptte. Çengelköy’dekiyse çok şık, fazla havalı... Gelelim menüye... Yemek seçme konusunda kopya aldım, hem de torpilli yerden... Cem Bey’e sordum, tavsiyelerini hemen sipariş ettim. Parmesanla servis edilen ince dilimlenmiş dana bonfile yani carpaccio (1.100 lira) ve avokado, karamelize arpacık soğan, keçi peyniri ve balsamik soslu pancar salatası (900 lira) Hakko’nun önerileriydi, çok beğendim. Focaccia ekmeği 350-400, makarnalar 1.150-2.750, risotto’lar 1.250-2.200, ana yemekler 1.800-2.400, pizzalar 1.150-1.950 lira. Aslı yediği sarımaklı, acı biberli, yengeç, bottarga ve çıtır ekmekli ‘ev yapımı’ spagetti için “Öyle kolay bulamayacağımız, çok lezzetli bir makarna” dedi.

Teknesiyle Kuruçeşme’ye geçiriyor

Hafta içi gittiğim saatlerde sakindi, 17.00’den sonra masalar dolmaya başladı. Biz akşam 8.00 civarı kalkarken boş masa yoktu, rezervasyonsuz gelenler geri dönüyordu. Giyim kuşama gelirsek... Şık ve özenli olmak şart. Neden mi gidilir? Romantik bir akşam yemeği için, kız kıza sohbet edip Boğaz’a karşı günü batırmak için... Şehir dışından misafiriniz geldiyse, ona doyasıya İstanbul’u göstermek için...

Bu arada Vakko Hotel Sumahan Bosphorus’un 20 dakikada bir restoranın iskelesinden kalkıp Avrupa Yakası’na, Kuruçeşme’ye giden bir teknesi var, aynı şekilde oradan da restorana ulaşılabiliyor. Gitmeden restoranı arayarak tam sefer saatlerini öğrenebilirsiniz.

Bengi Apak - The Stay Warehouse, Alaçatı

Alaçatı’nın en ‘hareketlisi’

Nişantaşı’ndaki The Stay Boulevard’ın içindeki Komedi Kulüp en sevdiğim stand-up, konser, tiyatro sahnelerinden biri. Geçen yazdan sonra bu sezon mekânı pop-up olarak Çeşme ve Bodrum’a taşıdılar. Ben de geçen hafta sonu Alaçatı The Stay Warehouse’da düzenlenen ‘Komedi Kulüp tatilde’ etkinliğindeydim. Çok şanslıydım, sevdiğim üç ismin stand-up performansını seyrettim. İlk gece Bengi Apak ve Sarp Apak sahnedeydi, tek kelimeyle hayran kaldım. Ertesi gün Melikşah Altuntaş’ın gösterisini izledim. Hepsi birbirinden güzeldi ancak Bengi resmen sahnede ‘şov’ yaptı, yine gider miyim? Kesinlikle, en kısa zamanda! Gelelim otele... Burası tam bir etkinlik oteli. Misal bugün ve yarın Bebek’in 24 kişilik Michelin yıldızlı omakase restoranı Sankai by Nagaya, The Stay Warehouse’da olacak. Otel, Dragon Restaurant’ı da 2-3 Eylül’de misafir edecek. Bu arada otele akşamüzerleri kokteyl içmek için, hafta sonu da 19.00’dan sonra bahçesinde servis edilen sokak lezzetlerini denemek için uğranabilir. Aynı zamanda İzmir merkezli FA Sanat Galerisi işbirliğiyle Ekrem Yalçındağ’ın ‘Nature. Form. Perform.’ sergisi yaz sonuna kadar ziyaret edilebilir. Sadece yazın değil, otel dört mevsim hareketli; sergiler açılıyor, etkinlikler düzenleniyor. Zeytin ağaçlarının altında ‘cool’ bir Alaçatı oteli arıyorsanız ‘radarınızda olsun’ derim.

Ah geceler

◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.00’de Çeşme Günay sahnesinde. (0532) 503 90 90

◊ Mert Demir bu gece 23.00’te Cahide Alaçatı’da. (0232) 729 99 90

◊ Alya bu gece 22.30’da Two Yalıkavak sahnesinde. (0542) 109 34 11

◊ Bengü Beker bu gece 00.30’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

◊ Okan Albayrak bu gece 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. (Rezervasyon için: @risenfallsuadiye)

◊ Mert Davran yarın 22.00’de Avlu Alaçatı sahnesinde. (0532) 473 34 82

◊ Anıl Durmuş yarın gece 00.30’da Terzi İstanbul sahnesinde. (0531) 290 24 34

◊ Berk Sunal 7 Ağustos Perşembe 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon için: @boop_alacati

◊ Kaan Yorulmaz 8 Ağustos Cuma gecesi 23.30’da Aztek’te çalıyor. (0212) 247 59 01

◊ Aybüke Albere yarın gece 00.30’da Korto Alaçatı’da. (Rezervasyon için: @kortoalacati)



7/24 yetmez

◊ Yaz sezonunun başında Güzel Kuruçeşme’den bahsetmiştim burada.İşletme ani bir kararla binanın bahçesinden terasına taşınıyor; geçen kış açılan Carla’nın yerine gidiyor. Hem de yeni bir konseptle, bilin bakalım ne oluyor... Tabii ki ocakbaşı! Söylemiştim ocakbaşı olayı geceleri ele geçirdi diye. Pazartesileri hariç haftanın

6 günü açık olacak.

◊ Antonina Turizm günübirlik turlar düzenliyor. Özellikle gece turlarını takipte kalın. 16 Ağustos’ta ‘Topkapı Sarayı Gece Turu’ var. 18.00’de Hürrem Sultan Hamamı’nın önünden başlıyor, 23.00’te bitiyor. Topkapı Sarayı’na giriş bileti dahil, kişi başı 3.295 lira. antoninaturizm.com

◊ Çeşme’nin en sevdiğim plajlarındandır OM Paparazzi... Bu sezon ünlü isimlerin sahneye çıktığı konserleri çok popüler. Bu akşam 23.00’te Mustafa Sandal programı var. Biletler 875 lira. @ompaparazzi