Denizcilere selam olsun

Denizci stili, bu yÄ±lÄ±n ilkbahar/yaz sezonunda Gucci, Dolce & Gabbana, Marni ve Lanvin gibi yÃ¼ksek moda markalarÄ±nÄ±n erkek giyim koleksiyonlarÄ±nda karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±ktÄ±. Bu tarzÄ± gÃ¼ndelik hayatta kullanÄ±rken iÅŸinizi kolaylaÅŸtÄ±racak bazÄ± Ã¶nerilerimiz var...

Bu stilin ana renkleri mavi, beyaz ve kÄ±rmÄ±zÄ±! Bu tonlarÄ± bir araya getirebilirsiniz.

Ã‡izgili tiÅŸÃ¶rt dolaplarÄ±n demirbaÅŸlarÄ±ndan biri olabilir. Zira Ã§izgili tiÅŸÃ¶rtler yazÄ±nÂ beyaz ya da ekru tonlardaki keten ÅŸortlarla, sonbaharda denim pantolonlar ve bej renkteki trenÃ§kotlarla, hatta takÄ±m elbiselerle bile harika bir uyum yakalÄ±yor.



Mavi-beyaz Ã§izgili gÃ¶mlek ve tiÅŸÃ¶rtler, bu tarzÄ±n demirbaÅŸlarÄ±...

Denizci desenli bir tiÅŸÃ¶rt ya da gÃ¶mlek kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda dozu fazla kaÃ§Ä±rmamak iÃ§in kalan parÃ§alarÄ± sade tutmanÄ±zda fayda var.

Aksesuar olarak lacivert ya da kÄ±rmÄ±zÄ± tonlarda ipli bileklikler tercih edebilir, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼zÃ¼ Oxford stilindeki baÄŸcÄ±klÄ± ayakkabÄ±larla tamamlayabilirsiniz.

ÃœNÄ°FORMADAN MODA AKIMINA...

BirÃ§ok moda parÃ§asÄ± gibi Ã§izgili desenlerin hÃ¢kim olduÄŸu denizci kÄ±yafetlerinin doÄŸuÅŸu da iÅŸlevsel bir ihtiyaca dayanÄ±yor. 1800â€™lÃ¼ yÄ±llarda FransÄ±z denizciler iÃ§in tasarlanan Ã¼niformalar, bugÃ¼n bildiÄŸimiz marin ya da denizci stilinin de temelini oluÅŸturuyor. Fransaâ€™nÄ±n kÄ±yÄ± bÃ¶lgesinden adÄ±nÄ± alan â€˜bretonâ€™ yani enine Ã§izgili bluz ve tiÅŸÃ¶rtler bu trendin ana parÃ§asÄ±. Kaptan Ã¼niformalarÄ±nÄ± andÄ±ran ceketler ve keten parÃ§alar da tÃ¼m zamansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±yla hem kadÄ±n hem erkek koleksiyonlarÄ±nda her sene karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor.

HER TARZA UYGUN

ZamansÄ±z bir Ã§izgili tiÅŸÃ¶rt bu temanÄ±n ana parÃ§alarÄ±ndan...Â Massimo Dutti, 299 lira



Denizci stilinin en gÃ¼zel tamamlayÄ±cÄ±sÄ± aÃ§Ä±k renkte keten pantolonlar...Â Mango, 349.99 lira



Ã‡izgili tiÅŸÃ¶rtleri birÃ§ok markada, farklÄ± renklerde bulmak mÃ¼mkÃ¼n.Â Gap, 199.99 lira



Ã‡apa desenli bu ÅŸortu bej bir keten gÃ¶mlekle tamamlayabilirsiniz.Â Mudo, 149.99 lira



Lacivert tonlarda bir loafer ayakkabÄ± ÅŸortlarla uyumlu olacaktÄ±r.Â Timberland, 1.199 lira



Renk geÃ§iÅŸi ve dokusuyla denizci stilini anÄ±msatÄ±yor.Â Beymen Club, 429 lira



Deniz temasÄ±nÄ± mayonuzda tercih ederek bu tarzÄ± plaja taÅŸÄ±yabilirsiniz.Â Bluemint, 540 lira



Ã‡izgili tiÅŸÃ¶rtlerin bol kesimli olanlarÄ±yla yÄ±lÄ±n modasÄ±na ayak uydurun.Â Koton, 39.99 lira



GemiciliÄŸi Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran bu bilekliÄŸe markanÄ±n internet sitesinden ulaÅŸabilirsiniz.Â Ekria, 120 lira



KISA KISA



DÃ¼nya yÄ±ldÄ±zlarÄ± onun tasarÄ±mlarÄ±nÄ± giyiyor

Rihannaâ€™dan Lady Gagaâ€™ya, Rita Oraâ€™dan Bella Hadidâ€™e kadar birÃ§ok dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n tasarÄ±mlarÄ±nÄ±n peÅŸinde koÅŸtuÄŸu bir isim Dilara FÄ±ndÄ±koÄŸlu... Ä°ddialÄ± ve kendine has bir tarzÄ± var. Bu yaz Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± mayo ve bikini koleksiyonuyla Ã§ok konuÅŸuluyor. TasarÄ±mcÄ±nÄ±n zincir detaylÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± bikinisini, Bella Hadid kendi Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸmalara doyamadÄ± Ã¶rneÄŸin. Hadid, daha Ã¶nce tasarÄ±mcÄ±nÄ±n â€˜Dilaraâ€™ yazan kemerini de takmÄ±ÅŸtÄ±. Åžeyma SubaÅŸÄ± da Ã¼nlÃ¼ modelin giydiÄŸi bikininin siyahÄ±yla poz verdi. Ama en Ã§ok FÄ±ndÄ±koÄŸlu tasarÄ±mÄ± mayoyla paylaÅŸÄ±mlar yapan Hande ErÃ§el konuÅŸuldu. MarkanÄ±n en iddialÄ± modellerinden birini giyen ErÃ§el, birbirinden gÃ¼zel pozlar paylaÅŸtÄ±. FotoÄŸraflarÄ± sonradan kaldÄ±rsa da Bella Hadidâ€™i sollayarak 3 milyonun Ã¼zerinde beÄŸeni aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yleyelim.Â Â

Bella Hadid, FÄ±ndÄ±koÄŸluâ€™nun tasarÄ±mlarÄ±nÄ± giyen isimlerden biri...

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