Denizci üniformasından podyumlara

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Neler moda trendi olup geçti ama o hiçbir zaman eskimedi. Çizgili parçaların atası olan ve en çok güneşli havalara yakışan ‘breton’ tişörtten bahsediyorum. Adını, doğum yeri olan Fransa’nın kıyı bölgesinden alan bu çizgili tişört modeli, 1858’de Fransa’da çıkarılan yasaya göre bölgedeki denizcilerin Napolyon’un zaferlerinin her biri için toplam 21 çizgiden oluşan bir üniforma ihtiyacıyla ortaya çıkıyor.

Geniş yakasıyla denizcilerin hızlı giyinmesini sağlayan bu üniforma askeri gemilerin de kolayca ayırt edilmesini sağlıyordu. Yani tamamen işlevsellikten doğmuştu. Çizgililerin, kadınların gardırobuna geçerek ikonik bir desen haline gelmesiniyse Coco Chanel’e borçluyuz. Denizcilerin üstünde gördüğü bu desene vurulan Chanel, kendi stiline ve koleksiyonlarına bu parçayı ekledi. Hatta hayatının anlatıldığı ve başrolünde Audrey Tautou’nun oynadığı ‘Coco Chanel’den Önce’ filminde de Chanel’in çizgilileri keşfettiği sahne canlandırıldı.

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20’nci yüzyıla geldiğimizde Adidas’tan Tommy Hilfiger’a birçok marka çizgilileri hem kendi koleksiyonlarına ekledi hem de imza desenler yarattı. Gündelik parçalardan yüksek modaya geçişiyse 1990’lı yıllarda Jean Paul Gaultier sayesinde oldu. Tasarımcının ışıltılı podyumlara taşıdığı çizgililer o günden sonra moda sahnelerinden hiç inmedi.

Podyumlara bakılırsa çizgilileri karıştırarak üst üste kullanmak daha da popüler.

Nasıl giymeli?

Plajda

Bu sezon hasır çanta ve şapkalarda dahi çizgili parçalara rastlıyoruz. Podyumlara bakılırsa çizgili parçaları karıştırarak üst üste kullanmak daha da popüler. Örneğin, Brandon Maxwell çizgili bir plaj kıyafetini, yine çizgili bir çantayla tamamlayarak desenin dozunu arttırıyor. Kenneth Ize ise çizgili bir bikiniyi, çizgili bir şortla ve farklı renklerdeki bir şapkayla eşleştirerek adeta ‘sınırlarınızı zorlayın’ diyor.

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Gündelik kullanımda

Çizgililer bohem stillerde de karşımıza çıkıyor. Chloé’nin püsküllerle hareketlendirilmiş uzun elbisesi buna güzel bir örnek. Uzun çizgili elbiseleri, kaba tabanlı terlikler ya da spor ayakkabılarla eşleştirerek şehirli bir havaya sokmaksa iyi fikir.

Ya da Victoria Beckham podyumlarında gördüğümüz gibi çizgili bir pantolon takımı gardırobumuza ekleyebiliriz. Topuklu sandaletlerle iş stillerine de eşlik edebilir.

Gecelerde

Carolina Herrara’dan Fendi’ye, Staud’a farklı markalar çizgilileri gece stillerine uyarlamanın dersini veriyor. Canlı renkler, kalın çizgiler ve boydan boya asimetrik geçişlerle bezenmiş gece elbiseleri, düğün, davet sezonu açılırken aklınızın bir köşesinde olsun.

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