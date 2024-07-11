Deniz, kum, gÃ¼neÅŸ ve sanat

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*KONSER



-Hande Yener 13 Temmuz Cumartesi 17.00â€™de Itza Bodrumâ€™da. Bilet fiyatÄ± 1.500 lira.

-Duman 13 Temmuz 21.00â€™de BtcTurk Vadi AÃ§Ä±khavaâ€™da sevenleriyle buluÅŸacak. Bilet fiyatÄ± 850 ila 2.500 lira.

-Cem Adrian â€˜An Epic Symphonyâ€™ konseriyle 13 Temmuz 21.00â€™de Ä°zmir KÃ¼ltÃ¼rpark AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 935 ila 3.025 (VIP) lira.

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-Dolu Kadehi Ters Tut 13 Temmuz 21.15â€™te Ã‡eÅŸme AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda. Bilet fiyatÄ± 342 ila 1.254 lira.

-Kerem GÃ¶rsev ve Fatih ErkoÃ§ 13 Temmuz 22.00â€™de Zai YaÅŸam Bodrumâ€™da sahneye Ã§Ä±kacaklar. Bilet fiyatÄ± 1.284 lira.

-Piyano ikilisi Antonio Silva ve Tiago Nunes 14 Temmuz Pazar 21.00â€™de Bodrum, Bitez Zefirya KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde olacaklar. Bilet fiyatÄ± 248 ve 448 lira.

-Ajda Pekkan 14 Temmuz 21.15â€™te Ã‡eÅŸme AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyecek. Bilet fiyatÄ± 912 ila 5.700 (protokol) lira.

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-Yunan ÅŸarkÄ±cÄ± Despina Vandi 17 Temmuz Ã‡arÅŸamba 21.00â€™de Ã‡eÅŸme AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda konser verecek. Bilet fiyatÄ± 494 ila 1.995 lira.

-Berkay 17 Temmuz 21.15â€™te Bodrum Antik Tiyatroâ€™da. 1.710 ila 2.280 lira.

-Zuhal Olcay 17 Temmuz 22.00â€™de Zai YaÅŸam Bodrumâ€™da sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 1.605 lira.

-BengÃ¼ Beker 18 Temmuz PerÅŸembe 21.30â€™da Chalet Garden, SwissÃ´tel The Bosphorusâ€™ta. Bilet fiyatÄ± 425 lira.

-Serdar OrtaÃ§ 19 Temmuz Cuma 21.00â€™de Maximum UNIQ AÃ§Ä±khavaâ€™da sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 472 ila 2.050 (VIP Lounge) lira.

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-Sertab Erener 19 Temmuz 21.15â€™te Bodrum Antik Tiyatroâ€™da sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyecek. Bilet fiyatÄ± 570 ila 3.135 (protokol) lira.

-Can Ozan 19 Temmuz 21.30â€™da Dorock XL KadÄ±kÃ¶yâ€™de. Bilet fiyatÄ± 400 lira.Â

*FESTÄ°VAL



31. Ä°stanbul Caz Festivali sÃ¼rÃ¼yor. Joshua Redman Group feat. Gabrielle Cavassa konseri 16 Temmuz SalÄ± 21.00â€™de Esma Sultan YalÄ±sÄ±â€™nda gerÃ§ekleÅŸecek. Bilet fiyatÄ± 900 ila 1.500 lira. Kristjan Randalu-Absence Trio 17 Temmuz Ã‡arÅŸamba 20.00â€™de festivalin â€˜Peraâ€™da Bir Caz AkÅŸamÄ±â€™ etkinliÄŸi iÃ§in Salon Ä°KSVâ€™de olacak. AynÄ± etkinlik kapsamÄ±nda Can Ã‡ankaya Trio, Minoa Peraâ€™da; Dilek Sert ErdoÄŸan ve orkestrasÄ±ysa Pera 77â€™de sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 1.800 lira.

*STAND-UPÂ

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Conrad Istanbul Bosphorus, yeÅŸillikler iÃ§erisindeki mekÃ¢nÄ± Aura Gardenâ€™da â€˜Stand Up Geceleriâ€™ne ev sahipliÄŸi yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor. 21.00â€™de baÅŸlayacak etkinliÄŸin bilet fiyatÄ± (bir iÃ§ecek dahil) 750 lira. 17 Temmuz Ã‡arÅŸamba Lesli Karavil, 25 Temmuz PerÅŸembe Deniz Ã–zturhan ve 23 AÄŸustos Cuma Efe TunÃ§eri izlenebilir.

*SERGÄ°

-KarakÃ¶yâ€™deki Galeri 77 â€˜Soyut Maddeâ€™ isimli karma sergiye ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Armen Gevorkian, Hamlet Hovsepian, Mesut KarakÄ±ÅŸ gibi sanatÃ§Ä±larÄ±n eserlerinin olduÄŸu sergi, sanatseverleri soyut sanatÄ±n kimi zaman vahÅŸi kimi zaman sÃ¼kÃ»net dolu dÃ¼nyasÄ±nda keÅŸif yolculuÄŸuna Ã§Ä±karÄ±yor. 3 AÄŸustosâ€™a kadar aÃ§Ä±k.

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-Zai YaÅŸamâ€™daki Anna Laudel Bodrum, Ardan Ã–zmenoÄŸluâ€™nun â€˜Camdan Bakmakâ€™ isimli sergisini sanatseverlerle buluÅŸturuyor. Eserlerini cam ve ahÅŸap atÃ¶lyesinde Ã¼reten Ã–zmenoÄŸlu, sergisinde ziyaretÃ§ileri insan iliÅŸkilerinin ve gÃ¼ndelik hayatÄ±n karmaÅŸÄ±k dinamiklerini keÅŸfetmeye davet ediyor. Sergi 28 Temmuzâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.Â

*DJ

-HollandalÄ± DJ ve prodÃ¼ktÃ¶r Hollt 13 Temmuz Cumartesi 23.45â€™te Blindâ€™da. Bilet fiyatÄ± 350 lira.

-Jan Blomqvist 14 Temmuz Pazar 20.00â€™de Sommer Kleinâ€™da Ã§alacak. Bilet fiyatÄ± 800 ve 6.000 (sahne arkasÄ±) lira.

-Mahmut Orhan 17 Temmuz Ã‡arÅŸamba 20.00â€™de Galia Bodrumâ€™da kabinin baÅŸÄ±na geÃ§ecek. Bilet fiyatÄ± 2.500 ve 7.500 (sahne arkasÄ±) lira.

-Beyrutlu DJ Andre Soueid 19 Temmuz Cuma 20.30â€™da Klein PhÃ¶nixâ€™te. Bilet fiyatÄ± 450 ve 1.250 (sahne arkasÄ±) lira.

-DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ DJ Solomun 19 Temmuz 22.00â€™de Lujo Hotel Bodrumâ€™da kabinin baÅŸÄ±na geÃ§ecek. Bilet fiyatÄ± 6.600 lira.Â

*TÄ°YATRO



-ÃœÃ§ kat 90 dakika

Anton Ã‡ehovâ€™un klasik eseri â€˜MartÄ±â€™dan uyarlanan â€˜Treplevâ€™de Ãœmit Erlim ve BaÅŸak KÄ±vÄ±lcÄ±m sahneyi paylaÅŸÄ±yor. Seyirciye Ã¼Ã§ farklÄ± katta 90 dakikalÄ±k interaktif bir tiyatro deneyimi sunan oyun, bir intiharÄ±n sebeplerini ve ardÄ±ndan yaÅŸananlarÄ± anlatÄ±yor. Bu yÄ±lÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan oyunlarÄ±ndan. 14 Temmuz Pazar 20.30â€™da Decollage Art Spaceâ€™te gÃ¶rÃ¼lebilir. Bilet fiyatÄ± 310 ve 620 lira.Â

-Ä°ki kiÅŸinin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±

Kerem KurdoÄŸluâ€™nun yazÄ±p Naz Eraydaâ€™nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi â€˜GeÃ§en GÃ¼nâ€™ Kundura Sahne yapÄ±mÄ±. Esme Madra ve Ozan Ã‡elikâ€™in sahneyi paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± oyun ÅŸehirle baÅŸa Ã§Ä±kma Ã§abasÄ±nda birbiriyle sÃ¼rekli karÅŸÄ±laÅŸan, Ã§arpÄ±ÅŸan ama birbirlerini gerÃ§ek anlamda hiÃ§bir zaman gÃ¶rmeyen iki kiÅŸinin hikÃ¢yesini anlatÄ±yor. 19 Temmuz Cuma 21.15â€™te ENKA EÅŸref Denizhan AÃ§Ä±k Hava Tiyatrosuâ€™nda izlenebilir. Bilet fiyatÄ± 179 ila 388 lira.

-Tek kiÅŸilik performans

Alis Ã‡alÄ±ÅŸkan ve Hakan Emre Ãœnalâ€™Ä±n birlikte kaleme aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Nâ€™Olcak Bu Yusuf Umutâ€™un Haliâ€™ Hakan Emre Ãœnalâ€™Ä±n tek kiÅŸilik baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±yla dikkat Ã§ekiyor. 15 Temmuz Pazartesi 20.30â€™da Moda Sahnesiâ€™nde izlenebilir. Bilet fiyatÄ± 310 ve 420 lira.Â

*ATÃ–LYE



-AtaÅŸehir Finanskent Mahallesiâ€™ndeki Cooking Class Academy 14 Temmuz Pazar 11.00â€™de mezeler atÃ¶lyesi dÃ¼zenliyor. Etkinlik kapsamÄ±nda Girit ezmesi, Ermeni usulÃ¼ bombay pilaki, atom, Ege karmasÄ± gibi mezelerin yapÄ±mÄ± ve piÅŸirme teknikleri anlatÄ±lacak. Bilet fiyatÄ± 2.300 lira.

-Zorluâ€™daki Eataly Mutfak AtÃ¶lyesiâ€™nde 14 Temmuz 13.00â€™te cheesecake eÄŸitimi verilecek. AtÃ¶lye, Eatalyâ€™nin usta ÅŸeflerinin anlatÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸecek. Bilet fiyatÄ± 2.300 lira.