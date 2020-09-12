Denim ceket mevsimi

Denim ceket deyince aklımıza ilk önce mavi ve klasik olanlar gelse de artık bu zamansız parçanın birçok alternatifi var. Siyah, beyaz, püsküllü, crop, oversize, renkli.... Haliyle, neredeyse her görünüme uyum sağlayabiliyor ve tam anlamıyla ‘kurtarıcı’ sıfatının da hakkını veriyor. Denim ceket giyerken kafasında soru işaretleri taşıyanlarsa önerilerimize bakıp öyle kullanabilirler bu parçayı.

Klasik giysilerle: Çizgili beyaz gömlek, siyah yüksek belli kumaş pantolon ve deri kemer gibi oldukça klasik görünümün üzerine mavi bir denim ceket giyerek ters köşe bir etki yaratmayı deneyin. Resmi görünümünüzden ödün vermeden, aynı zamanda stil sahibi olacaksınız.

Gömlek niyetine: Ceket ve hırkaları amaçları dışında bluz ya da gömlek olarak giymek stilinizi farklı bir seviyeye taşıyacak. Denim ceketinizin tüm düğmelerini kapatın, altına ister benzer tonlarda bir denim pantolon giyerek denim-on-denim trendine uyum sağlayın, ister haki tonlardaki bir pantolonla tamamlayarak havalı stilinizi pekiştirin.

‘Basic’ ama garanti: Mevsim geçişlerinde havanın bir sıcak, bir soğuk olması “Bugün ne giyeceğim” sorusuna cevap vermeyi zorlaştırıyor. ‘Basic’ yeni standart, klasik bir tişört, beyaz ya da siyah pantolon ve büyük boy bir denim ceket üçlüsü bu mevsimlerde stil oyununu zorlaştırmadan, iyi görünmeyi garantiliyor.

Şık bir slip elbiseyle ne eksik ne fazlasınız

Gece kıyafetleriyle: 1990’ların slip elbiseleri (ince askılı, saten elbise) gardıropların yeniden en sevilen parçalarından biri haline geldi. Siyah şık bir slip elbiseye denim ceketler çok iyi uyum sağlıyor. Altına geçirdiğiniz ince bantlı bir topuklu ayakkabıyla gideceğiniz ortam için ne eksik ne fazlasınız...

Çiçekli elbiselerle: Yazdan kalma çiçekli elbiseleri, denim ceket ve kısa botlarla sonbahara uyarlamak da güzel bir seçenek. Böylece aldığınız ürünleri, kendi mevsiminin dışında da değerlendirmiş olacaksınız.

Sportif seçeneklerle: Pandemi döneminin etkisiyle, eşofman ve ev giyimi oldukça ilgi gördü. Hatta sokakta eşofman giymek de popüler hale geldi. Eşofman, sweatshirt ve üzerine bol bir denim ceketse sokağın yeni gözde kıyafetlerinden... Denim ceketinizin altına benzer tonlarda bir jean pantolon giyerek denim-on-denim trendine uyum sağlayıp havalı stilinizi pekiştirebilirsiniz.

GARDIROBUNUZDA BULUNSUN İki renkli bu Beymen Club ceketle elbiselerinizi tamamlayabilirsiniz...249 lira

Bir başka klasik alternatif de Mavi’den. Yıllarca gardırobunuzda saklayabileceğiniz tarzda... 199 lira.

Eğlenceli baskılı modeller, içinizdeki çocuğu harekete geçirecek. Pull and Bear’dan. 349.95 lira

Yıkanmış efektli bu Defacto marka ceket gardırobunuzun vazgeçilmezlerinden biri olabilir. 119.99 lira

Belden kemerli modeller de bu yılın trendleri arasında... Bizim seçimimiz Twist’ten. 859 lira.

Pembe bir denim ceketle stilinize renk katabilirsiniz. Bu model LCW’den. 109.99 lira

Levi’s’ın klasik modelleri her zaman kurtarıcı... 399.90 lira