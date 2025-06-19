Değişik değişik ruh halleri…

Haberin Devamı

KULÜP VERSİYONU

Müzik kariyerinde 25 yılı geride bırakan Ziynet Sali 45 yıllık, klasik bir şarkıyı yepyeni bir düzenlemeyle yorumluyor. Yaz aylarında kulüplerde sık sık duyacağımız 2025 model ‘Bir Garip Olur İçim’in düzenlemesi Mustafa Ceceli imzalı. Sözleri Ülkü Aker’e ait şarkıyı Nil Burak’tan dinlemiştik.

‘Bir Garip Olur İçim’ (Tekli)

Ziynet Sali

ZG Müzik

AVRUPA DUY BERRİN’İ

Son birkaç yıldır R&B türünde yayımladığı teklilerle dikkat çeken Berrin Keklikler, Murda’yla ‘LUV’ adlı bir parça yaptı. Şarkı sert ritimleriyle sokak ruhunu yansıtıyor ama bir yandan da sözleriyle duygusal bir yoğunluğa sahip. Bu parçanın sadece Türkiye’de değil, birçok Avrupa ülkesinde ses getirmesi bekleniyormuş,

Haberin Devamı

‘LUV’ (Tekli)

Berrin Keklikler

Universal Music Türkiye

KAYIP VE VEDA

‘geceyarısı, sisli deniz…’ Teoman’ın eylülde çıkacak albümünün ismi. ‘annecim, eriyorsun, ölüyorsun’ ise bu albümün ilk teklisi. Söz ve müziği kendine ait olan bu etkileyici parçada Teoman kayıp ve veda sürecini anlatıyor. Teoman’a piyanosuyla Genco Arı eşlik ediyor.

‘annecim, eriyorsun, ölüyorsun’ (Tekli)

Teoman

Avrupa Müzik, Procekts, Bayhan Yapım

HEYECAN VERİCİ

RAYE son dönemde İngiltere’nin yükselen seslerinden. Mark Ronson ise rüştünü çoktan ispat etmiş bir prodüktör. İki ismin heyecan verici işbirliği ‘Suzanne’ yayımlandı. Şarkı Ronson’ın deyişiyle iki ismin de müzikal DNA’sını taşıyor.

‘Suzanne’ (Tekli)

RAYE, Mark Ronson

Sony Music Türkiye

Haberin Devamı

KİM AKILLI Kİ?

Mert Demir peş peşe yayımladığı teklilerle albüm öncesi nabzı yükseltmeye devam ediyor. ‘Delisin’in söz ve müziği Tarık Tırıl ve Mert Demir imzalı. Yazın içimizde uyanan kıpırtılara ritmiyle eşlik eden şarkıyı Mert Demir’in kendine özgü vokali tamamlıyor.

‘Delisin’ (Tekli)

Mert Demir

Pale Records