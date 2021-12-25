Defter değil, adeta ‘asistan’

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1) GERÇEK BİR KLASİK

Ece Ajanda



Ajanda dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri Ece… Kalın kapaklı, ayraçlı ajandanın pek çok renk seçeneği var. 12 aylık olarak hazırlanan defterin 1 sayfa haftalık, 1 sayfa düz not alma alanı var. Ebru Erke’nin tavsiyesi. Bu yıl için özel ve sınırlı sayıda üretilen ‘Yeni Muhtıra Vişnezade’ modeli 69.90 lira.

2) BİR YILLIK EĞLENCE

Majanda

Çocuk ve gençlerin heyecanla takip edebileceği, duygu ve düşüncelerini yazıp etkinlik ve kültür sanat faaliyetleri yapabileceği eğlenceli bir ajanda. Etkileşimli içeriğiyle çocuklara zaman yönetimi ve planlama becerisi kazandırmayı hedefliyor. Ömür Kurt öneriyor. 65 lira.

3) İYİLİK ADINA...

Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü



Saffet Emre Tonguç “Verdiği ipuçlarıyla yıl sonunda bambaşka biri olabilirsiniz” diyor. Dilara Koçak’ın hazırladığı ajanda 48 lira.

4) ÖZEL SERİLERİ VAR

Moleskine



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Sanatçılara ithafen ajandalar tasarlayan marka, bu yıl Harry Potter’a özel bir seri üretti. Çağdaş Ertuna öneriyor. 150 lira.

5) KADINLARA DESTEK

Yaşasın Kadınlar



Kadınların mücadelesine küçük bir katkıda bulunmak için tercih edebilirsiniz. Bahar Çuhadar tavsiye efdiyor. 25 lira.

6) HER GÜNE BİR FİLM

Bi’ film



Her günü için “Bi’ film” önerisi veriyor. Oyuncu biyografileri ve bulmacalar da içeren bu ajanda Savaş Özbey’in tercihi... 80 lira.

7) MOTİVE EDİYOR

Melimelek



İçindeki motivasyon cümleleriyle bütün bir yılı pozitif geçirmenizi sağlıyor. Saffet Emre Tonguç’un önerisi ‘Zamansız Ajanda’ 65 lira.

8) ASTROLOJİ SEVENLERE...

Astroşifa



İçinde astrolog Aygül Aydın ve Dr. Ender Saraç’ın gün gün önerileri yazan ajandayı Ömür Kurt tavsiye ediyor. 50 lira.

9) RENKLİ VE MÜZİKLİ

Rakılı Ajanda



İçinde kitap, dizi, sinema önerileri var. Kare kodunu okutarak müzik listesine de ulaşabilirsiniz. Bahar Çuhadar öneriyor. 25 lira.

10) SAĞLIKLI HEDEFLER

Juno Paper & Planner



“Let’s Go-Beslenme ve Egzersiz Günlüğü” için bir çeşit motivasyon ajandası da denebilir. Savaş Özbey’in tercihi. 45 lira.