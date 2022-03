Defilelerden taşıp hafızalara kazınanlar

Haberin Devamı

Sonbahar/Kış 2022-23 kadın hazır giyim koleksiyonlarının hem dijital hem de fiziki olarak sergilendiği moda haftaları geride kaldı. 10 Şubat’tan itibaren sadece podyumlar değil; moda başkentleri New York, Londra, Milano ve Paris’in sokaklarında bile defile havası vardı. Bir sonraki sezonun trendlerini ve defilelerdeki dikkat çekici moda anlarını derledik.

Gucci ve Adidas işbirliği: Milano Moda Haftası’nda koleksiyonunu sergileyen Gucci, Adidas’la yaptığı sürpriz işbirliğini de duyurdu. Bu iki farklı tarzdaki marka, bir araya getirdikleri logoları ve yarattıkları 70’ler ilhamlı sportif şık görünümlerle ses getirdi. Koleksiyonda takım elbiseler, şapkalar ve XL (çok geniş) çantalar öne çıktı. Şovu izlemek için gelen Rihanna ve erkek arkadaşı, rap’çi ASAP Rocky de en az koleksiyon kadar ilgi çekti. Hamile olan Rihanna’nın göbeği açıkta bırakan bluzu, lila yapay kürkü ve saç aksesuarı, ASAP Rocky’nin ise Adidas eldivenleri ve Gucci bavuluyla yarattığı ikonik görünüm hafta boyunca konuşuldu.

Pastel sonbahar: Fendi koleksiyonunda öne çıkan pastel tonlar,bu yumuşak renklerin ilkbahardan sonbahara geçeceğini fısıldıyordu. Somon ve mint yeşili ağırlıklı koleksiyonda canlı turuncuyla kontrast yaratılmıştı. Tasarımcı Kim Jones’un bu koleksiyonu hazırlarken ilham kaynağıysa mücevher tasarımcısı Delfina Delettrez’in üstünde gördüğü, annesi Silvia Venturini Fendi’ye ait bluz olmuş. Bluz, Karl Lagerfeld’in 1986’da Fendi için hazırladığı koleksiyondan bir parçaymış. Kim Jones’un koleksiyonunda, 80’li yıllara gönderme yapan vatkalı omuzlar ve takımlar da göze çarpıyor.

Atletler podyumda: Klasik beyaz bir atletin, Prada logosu eklenince, bu kadar çekici hale gelebileceğini kim tahmin edebilirdi? Prada’nın koleksiyonunda neredeyse her görünümün tamamlayıcısı olan beyaz atletler sayesinde bu kadar basit bir parçanın bile nasıl arzu nesnesi haline gelebileceğini görmüş olduk.

Sessiz protesto: Giorgia Armani defilesinde kıyafetlerden ziyade, Armani’nin Ukrayna’daki işgale karşı yaptığı sessiz şov çok konuşuldu. Defilelerde alışık olduğumuz yüksek müziklerin yerini yalnızca deklanşör ve modellerin ayak sesleri aldı.

Podyumda kar fırtınası: Savaşın yansımalarını en net olarak gördüğümüz şov, Gürcistan asıllı tasarımcı Demna Gvasalia’nın yaratıcı direktörlüğünü üstlendiği Balenciaga’ya aitti. Her koltuğa Ukrayna bayrağının renklerini içeren bir tişört yerleştiren tasarımcı, 1993’te savaşı yaşadığını ve savaş travmasını hep hissettiğini açıkladı. Yapay kar fırtınası eşliğindeki şovun kapanışınıysa Ukrayna’ya gönderme yapan sarı ve mavi tasarımlar taşıyan modeller yaptı.



Valentino’nun koleksiyonu yalnızca iki rengi içeriyordu: Pembe ve siyah. Dikkat dağıtıcı etkenleri ortadan kaldırarak izleyicilerin gözlerini silüet ve ayrıntı arasındaki farkları ayırt etmeye odaklamak isteyen tasarımcı,bu nedenle ‘monoton’ olarak adlandırdığı bu görüntüyü seçtiğini söylüyor. Hem kadın hem erkek koleksiyonlarını bir arada sunduğu için bence bu amacını başarmıştı. Zira gözler cinsiyet ayrımı gözetmeden yalnızca tasarımlara odaklanmıştı.Geçen kasımda kaybettiğimiz Off-White markasının kurucusu Virgil Abloh’un son tasarımlarından oluşan ‘Spaceship Earth: An Imaginary Experience’ isimli koleksiyon, Paris Moda Haftası’nın açılış gecesinde etkileyici bir şovla sunuldu. Naomi Campbell, Serena Williams ve Cindy Crawford gibi ünlü yıldızlar Virgil’in anısına podyumda yürüdü.Sofistike S. Laurent: Kişisel olarak en beğendiğim koleksiyonlardan biri Saint Laurent’a aitti. Sofistike, sade, havalı ve dikkat çekici, siyahların odağında tasarlanan bir Anthony Vaccarello koleksiyonuna tanıklık ettik. Bomber ceketler, disko taytlar, yapay kürkler ve uzun elbiseler öne çıktı.: Dior, koleksiyonunu, 16’ncı yüzyıldan 19’uncu yüzyıla uzanan kadın portreleri seçkisinden oluşan Mariella Bettineschi imzalı ‘The Next Era’ isimli serginin önünde sundu. Koleksiyon, tasarımlarıyla geçmişi, kullandığı teknolojiyle bugünü birleştiren bir güce sahipti. Örneğin, koleksiyonda markanın ikonik ‘Bar’ ceketi vücudun nemini azaltan ve gerektiğinde ısınmasını sağlayan bir teknolojiyle yeniden tasarlanmıştı.

Türk tasarımcılar dikkat çekti



Moda haftalarında Türk tasarımcıların koleksiyonları da sergilendi. Global bir marka olma yolunda ilerleyen Bora Aksu,Londra Moda Haftası’nda sunduğu etkileyici şovla izleyicilerden tam puan aldı. St. James the Less Kilisesi’nde şovunu sergileyen tasarımcı ilhamını, ortaçağ sonlarında yaşamış, kadın hakları ve eşitliği için yazdığı yazılarla tanınan, şair ve yazar Christine de Pisan’dan aldı.

Raisa Vanessa ise New York Moda Haftası kapsamında dijital bir şov gerçekleştirdi. Şovun ilk yarısında siyah ve gümüş ağırlıklı kıyafetler görürken ikinci yarıda, mor, yeşil, turuncu, sarı ve mavi gibi canlı renklerde tasarlanmış, şık ve sofistike gece elbiseleri karşımıza çıktı. Tüy detaylar, cut-out (kesik) dekolteler dikkat çekti.

‘Barış, barış, barış’

Moda haftaları sona ererken dünyaca ünlü model Gigi Hadid yaptığı açıklamayla ses getirdi. Hadid, moda haftaları boyunca yürüdüğü defilelerden elde ettiği geliri Ukrayna ve Filistin’e bağışlayacağını açıkladı. Instagram üzerinden paylaşım yapan ünlü model “Ellerinizi Ukrayna’dan ve Filistin’den çekin. Barış, barış, barış...” yazan bir post paylaştı.

Hasret sona eriyor

Üç sezonun ardından Fashion Week Istanbul da dijital ve fizikseli bir araya getiren hibrit yapıda geri dönüyor.

15-18 Mart günleri arasında Soho House İstanbul’da ve dijital platformlarda gerçekleşecek moda haftasında, moda filmleri gösterimleri ve defilelerin yanında canlı söyleşiler ve paneller de yapılacak. Modaseverler olarak pandemiyle birlikte İstanbul’da gerçekleşen fiziksel defilelere hasret kalmıştık, yeniden buluşmak heyecan verici olacak.



Geçen nisanda gerçekleşen Fashion Week Istanbul’da sergilenen Hakaan Yıldırım koleksiyonundan bir tasarım...