Defilelerden taşıp hafızalara kazınanlar

Sonbahar/Kış 2022-23 kadın hazır giyim koleksiyonlarının hem dijital hem de fiziki olarak sergilendiği moda haftaları geride kaldı. 10 Şubat’tan itibaren sadece podyumlar değil; moda başkentleri New York, Londra, Milano ve Paris’in sokaklarında bile defile havası vardı. Bir sonraki sezonun trendlerini ve defilelerdeki dikkat çekici moda anlarını derledik.
Gucci ve Adidas işbirliği: Milano Moda Haftası’nda koleksiyonunu sergileyen Gucci, Adidas’la yaptığı sürpriz işbirliğini de duyurdu. Bu iki farklı tarzdaki marka, bir araya getirdikleri logoları ve yarattıkları 70’ler ilhamlı sportif şık görünümlerle ses getirdi. Koleksiyonda takım elbiseler, şapkalar ve XL (çok geniş) çantalar öne çıktı. Şovu izlemek için gelen Rihanna ve erkek arkadaşı, rap’çi ASAP Rocky de en az koleksiyon kadar ilgi çekti. Hamile olan Rihanna’nın göbeği açıkta bırakan bluzu, lila yapay kürkü ve saç aksesuarı, ASAP Rocky’nin ise Adidas eldivenleri ve Gucci bavuluyla yarattığı ikonik görünüm hafta boyunca konuşuldu.
Pastel sonbahar: Fendi koleksiyonunda öne çıkan pastel tonlar,bu yumuşak renklerin ilkbahardan sonbahara geçeceğini fısıldıyordu. Somon ve mint yeşili ağırlıklı koleksiyonda canlı turuncuyla kontrast yaratılmıştı. Tasarımcı Kim Jones’un bu koleksiyonu hazırlarken ilham kaynağıysa mücevher tasarımcısı Delfina Delettrez’in üstünde gördüğü, annesi Silvia Venturini Fendi’ye ait bluz olmuş. Bluz, Karl Lagerfeld’in 1986’da Fendi için hazırladığı koleksiyondan bir parçaymış. Kim Jones’un koleksiyonunda, 80’li yıllara gönderme yapan vatkalı omuzlar ve takımlar da göze çarpıyor.
Atletler podyumda: Klasik beyaz bir atletin, Prada logosu eklenince, bu kadar çekici hale gelebileceğini kim tahmin edebilirdi? Prada’nın koleksiyonunda neredeyse her görünümün tamamlayıcısı olan beyaz atletler sayesinde bu kadar basit bir parçanın bile nasıl arzu nesnesi haline gelebileceğini görmüş olduk.
Sessiz protesto: Giorgia Armani defilesinde kıyafetlerden ziyade, Armani’nin Ukrayna’daki işgale karşı yaptığı sessiz şov çok konuşuldu. Defilelerde alışık olduğumuz yüksek müziklerin yerini yalnızca deklanşör ve modellerin ayak sesleri aldı.
Podyumda kar fırtınası: Savaşın yansımalarını en net olarak gördüğümüz şov, Gürcistan asıllı tasarımcı Demna Gvasalia’nın yaratıcı direktörlüğünü üstlendiği Balenciaga’ya aitti. Her koltuğa Ukrayna bayrağının renklerini içeren bir tişört yerleştiren tasarımcı, 1993’te savaşı yaşadığını ve savaş travmasını hep hissettiğini açıkladı. Yapay kar fırtınası eşliğindeki şovun kapanışınıysa Ukrayna’ya gönderme yapan sarı ve mavi tasarımlar taşıyan modeller yaptı.
Türk tasarımcılar dikkat çekti
Moda haftalarında Türk tasarımcıların koleksiyonları da sergilendi. Global bir marka olma yolunda ilerleyen Bora Aksu,Londra Moda Haftası’nda sunduğu etkileyici şovla izleyicilerden tam puan aldı. St. James the Less Kilisesi’nde şovunu sergileyen tasarımcı ilhamını, ortaçağ sonlarında yaşamış, kadın hakları ve eşitliği için yazdığı yazılarla tanınan, şair ve yazar Christine de Pisan’dan aldı.
Raisa Vanessa ise New York Moda Haftası kapsamında dijital bir şov gerçekleştirdi. Şovun ilk yarısında siyah ve gümüş ağırlıklı kıyafetler görürken ikinci yarıda, mor, yeşil, turuncu, sarı ve mavi gibi canlı renklerde tasarlanmış, şık ve sofistike gece elbiseleri karşımıza çıktı. Tüy detaylar, cut-out (kesik) dekolteler dikkat çekti.
‘Barış, barış, barış’
Moda haftaları sona ererken dünyaca ünlü model Gigi Hadid yaptığı açıklamayla ses getirdi. Hadid, moda haftaları boyunca yürüdüğü defilelerden elde ettiği geliri Ukrayna ve Filistin’e bağışlayacağını açıkladı. Instagram üzerinden paylaşım yapan ünlü model “Ellerinizi Ukrayna’dan ve Filistin’den çekin. Barış, barış, barış...” yazan bir post paylaştı.
Hasret sona eriyor
Üç sezonun ardından Fashion Week Istanbul da dijital ve fizikseli bir araya getiren hibrit yapıda geri dönüyor.
15-18 Mart günleri arasında Soho House İstanbul’da ve dijital platformlarda gerçekleşecek moda haftasında, moda filmleri gösterimleri ve defilelerin yanında canlı söyleşiler ve paneller de yapılacak. Modaseverler olarak pandemiyle birlikte İstanbul’da gerçekleşen fiziksel defilelere hasret kalmıştık, yeniden buluşmak heyecan verici olacak.