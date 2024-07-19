Davetlerin tadını çıkarın

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Öncelikle klasik bir siyah elbise olmazsa olmaz. Uzun ya da kısa olması size ve tarzınıza kalmış, ama bir tane uzun, bir tane de zamansız bir mini siyah elbise edinmekte fayda var. Bu elbise yıllarca dolabınızda kalacağı için kumaş ve tasarım kalitesine, tarzınıza uyumuna ve kalıbına dikkat ederek tercih yapmalısınız. Siyah bir elbiseye diğerlerine göre bir miktar daha fazla bütçe ayırmaktan çekinmeyin. Siyah elbiseyi takı ve aksesuarlarla birçok farklı davete uyarlamak çok kolay. Dilerseniz, çanta ve ayakkabınızı da siyah tutarak simsiyah bir görünüm oluşturabilir ya da altın, gümüş tonlarla bir araya getirerek ışıltı katabilirsiniz.

Yaz aylarında doğal olarak renk görmek istiyoruz, o nedenle yalnızca siyah bir elbiseyle yetinmek sıkıcı bir fikir gibi gelebilir. Örneğin bu sezon bebek mavisi, açık sarı, pudra pembesi gibi pastel tonlar çok moda. Bu renkler yalnızca bu sene değil, yumuşak tavırlarıyla her zaman popülerliklerini koruyor. Dolayısıyla bu renklere yönelmek de akıllıca olur. Yine amaç zamansız ve akıllıca seçim yapmak olduğu için fırfır ve tüy gibi yalnızca sezonun modasıyla özdeşleşen modellerden ziyade, ince askılı slip elbiseleri ya da klasik straplez kesimli, sade modelleri tercih edebilirsiniz. Yani aşırı abartılı seçimler yapmaktan

kaçınmalısınız.

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Aksesuar, saç ve makyaj

Kapsül bir davet gardırobuna desen eklemek isterseniz, o desen çiçek deseni olmalı. Zira çiçeklerin modası hiçbir zaman geçmez ve özellikle yazın kır düğünlerine çok yakışır. Çiçek desenli bir gece elbisesinde büyük boyutlu çiçekler her zaman daha iyi durur, onu da belirtelim. Tüm bunlara ek olarak payetler, yırtmaçlar, derin sırt dekolteleri ve degaje yakalar da uzun yıllar dolapta kalacak davet elbisesi özellikleridir.

Gelelim aksesuarlara, saç ve makyaja... Aynı elbiseleri birkaç farklı davette giymeyi planlıyorsak, farklılığı aksesuarlar ve saç-makyajla yakalayabiliriz. Takılarda altın, gümüş ya da pırlanta seçimi yapmak sizin tarzınıza bağlı ancak aynı elbiseyi farklı takılarla tamamlayarak bir anda havasını değiştirebilirsiniz. Lila, bebek mavisi gibi daha soğuk tonlu elbiselere beyaz ya da gümüş tonlardaki takılar daha çok yakışırken; narçiçeği, açık yeşil gibi sıcak renklerle altın tonlardaki takılar daha iyi durur. Aynı elbiseleri giyerken her zaman farklı saç-makyaj tercihleri yapmak da hayat kurtarır.

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Kiralamak da iyi fikir

Ana parçayı kiralayıp eldeki aksesuar ve ayakkabılarla tamamlamak da davetler için kurtarıcı yöntemlerden biri. Böylece hem daha sürdürülebilir bir gardıroba sahip olursunuz hem de yüksek fiyatlı parçalara gereksiz para ödemezsiniz. Rentony, Davet Çok Elbisem Yok gibi platformlara bakabilirsiniz.

HER TARZA UYGUN



Altın tonlarda takı ve aksesuarla tamamlayın.

adL,

1.399,97 lira

Daha cesur seçimler için kiralama yöntemine başvurun.

Rentony, 3.000 lira

Nikâhtan kokteyle birçok farklı davete uyarlanır.

Mango, 1.299,99 lira

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Modası hiç geçmeyecek bir siyah elbise...

Love On Friday, 3.289 lira

Pastel tonlar yaza yakışıyor.

The Latest Thing,

1.245 lira

Unutulmaz moda filminin ikincisi geliyor

Başrollerinde Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt’ın oynadığı 2006 yapımı ‘Şeytan Marka Giyer’in devam filminin çekileceği söylentisi, hem filmin hayranlarını hem de modaseverleri heyecanlandırdı. Vogue Amerika Genel Yayın Yönetmeni ve aynı zamanda Conde Nast Global Editoryal Direktörü olan, moda kraliçesi Anna Wintour’dan esinlenerek çekilen ve Lauren Weisberger’in aynı adı taşıyan kitabından uyarlanan ilk film, unutulmaz moda filmleri arasına adını yazdırmıştı. Yeni filmin de devam kitabı olan 2014 basımı ‘İntikam Marka Giyer: Şeytan Geri Dönüyor’dan uyarlanabileceği düşünülüyor. Ama son 10 yılda medya dünyasında çok şey değiştiği için birçok güncelleme yapılabilir. Filmle ilgili henüz çok fazla detay verilmese de modaseverler çoktan beklemeye başladı.