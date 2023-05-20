Davet mevsimi başladı

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Davetlere hazırlanmak çok keyifli, ama bir o kadar da yorucu olabiliyor. Zira hazırlık süreci tek bir parça elbiseyle bitmiyor. Çantadan ayakkabıya, aksesuara ve hatta saç ve makyaja kadar uyum içerisinde olmak gerekiyor. Gidilecek mekânın tarzına ve davetin konseptine göre hazırlık yapmak bu işin ilk kuralı. Mesela mezuniyet gecesi için hazırlık yapıyorsanız; genç, uçuş uçuş ve renkli bir tarz benimseyebilirsiniz. Otel davetlerinde uzun modeller daha çok seviliyor. Ancak kır daveti için mini modeller tercih edilebilir.



‘Kalbinizin sesini dinleyin’

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Düğünlere gelirsek...Mekân önemli,tarihi bir otel ya da saray düğünü, gösterişli ve ağır elbise modellerini rahatça kaldırır ama bir kır düğününde, seçiminizi canlı renklerden, çiçeklerden ve şifon elbiselerden yana yapabilirsiniz. Aynı kural saç, makyaj ve aksesuar seçimi için de geçerli.İnce topuklar kır düğününde başınıza bela olabilir ya da böyle bir mekânda ağır bir makyaj fazla kalabilir.

Sırf popüler diye bir rengi ya da modeli seçmemelisiniz, yani davet stiliniz yine sizi yansıtmalı. Kişi kendi bedenini ve kendine yakışanı en iyi yine kendisi bilir. Seçiminizi yaparken kalbinizin sesini dinleyin.

Bir yandan da yaz davetleri konfor alanımızı zorlamamız için bize bir fırsat da sunuyor. Mesela, straplez kesimi normalde tercih etmiyor olabilirsiniz ama gece elbiselerinde kendinize yakıştırıyorsanız neden olmasın?

Ya da gündelik hayatta payetli parçalar giymeye çok fırsat olmuyor, davetlerse istediğimiz kadar gösterişli olma şansı sunuyor. Bu tür organizasyonlar bize keşfetmediğimiz stilleri deneme şansı da veriyor.



Canlı renkler, tek omuzlu modeller ya da siyah bir elbise...

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-Elektrik mavisi, turuncu, pembe ve yeşil gibi canlı renkler bu sene gece elbiselerinde sıkça karşımıza çıkıyor. Renk seçiminizi biraz daha yumuşak tonlardan yana yapmak isterseniz lavanta ve somon tonları tercih edebilirsiniz. Özellikle somon, bronz tenle harika bir uyum yakalıyor.

- Halter yaka bu yıl çok moda ve gece elbiselerine de asil bir hava katıyor. Sade bir şıklık yakalamak isteyenler için öneriyoruz. Tek omuzlu modellerse birkaç sezondur gece elbiselerinin vazgeçilmez-

leri arasında. Bu yaka tarzı hem stil sahibi bir görünüm veriyor hem de oldukça şık

bir hava kattığı için çok seviliyor.

- Belden kesik dekolteli modeller de çok popüler. Özellikle çiçek deseni ve saten kumaşlarla çok yakışıyor. Kabarık kollar ve kocaman etekli modellere de rastlıyoruz, ilham almak için Giambattista Valli haute couture koleksiyonuna göz atabilirsiniz.

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-Klasik bir seçim yapmak isterseniz, siyah ve ince askılı slip elbiselere yönelebilirsiniz. Tam tersi “İddiamı konuşturayım” derseniz payetler ve metalik dokular da çok moda.

-Tek bir gece giymek için elbise kiralamak iyi fikir. Modaloop, Sindirella ve Rentony tavsiye edebileceğim kiralama platformları arasında.









