Davet çoksa elbise de çok!

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Kuryeye teslim

◊ UnoMoi: Siteye girip üye oluyorsunuz. Kiralamak istediğiniz ürünü belirliyorsunuz.

1 ayın sonunda da ürünleri

evinize gelen kuryeye teslim ediyorsunuz. Kiralayabilecekleriniz arasında Chloe, Moschino, Burberry, Miu Miu gibi markalar var. unomoi.com

Önce deneme...

◊ Dressistanbul: Marc By Marc Jacobs, Vera Wang, Vakko, Beymen gibi markaların en popüler çanta, ceket, elbise gibi ürünlerini görebileceğiniz sitede bulunduğunuz şehre göre 4-6 günlüğüne kiralayabiliyorsunuz. Eğer ‘denemek istiyorum’ diye not düşerseniz, önce elbiseyi deniyor, 24 saat içinde kararınızı verip sonra kiralıyorsunuz.

www.dressistanbul.com

Uygulamayı indirin

◊ Davet Çok Elbisem Yok: Platformdan kiralayacağınız Alexander McQueen, Fendi, Louis Vuitton, Hermes, Stella McCartney gibi markalarla davetlerde ışıldamanız kaçınılmaz. Ayrıca gelin adaylarının hayallerindeki gelinlik modeli için de alternatifler mevcut. Telefonunuza ‘DCEY’ uygulamasını indirip bir hesap oluşturmanız yeterli.

davetcokelbisemyok.com

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İddialı markalar

◊ MyBestLook: Yüzlerce aksesuar ve abiye elbise çeşidini uygun fiyata kiralamak mümkün. Victoria Beckham, Alexander Wang gibi iddialı markaların bulunabileceği platformda Elie Saab, Zuhair Murad, Lanvin ve Alberta Feretti’leri de görmekmoda tutkunlarını mutlu edecektir. mybestlook.com.tr

Kız kardeşlik hikâyesi

◊ Modaloop: Paylaşmayı seven devasa bir kız kardeşlik hikâyesinin parçası olmak isterseniz Modaloop’a göz atabilirsiniz. Üstelik platform üzerinden siz de kıyafetlerinizi kiraya verebiliyorsunuz. “Yok, ben sadece elbise kiralamak istiyorum” derseniz de kuru temizleme, ütü, terzi, kargo gibi sıkıcı işlerin hepsi onlarda. Hasar korumasıyla da dilediğiniz ürünü içiniz rahat kiralayabiliyorsunuz. Sitede Academia, Alexa Chung, Chanel, DKNY, Giorgio Armani, Özgür Masur gibi popüler markaları görmek mümkün.modaloop.co

Paylaşım ekonomisi

◊ Rentony: Trendlerin ve beğenilerin bu kadar hızlı değiştiği bir dönemde, modadaki paylaşım ekonomisine dikkat çeken platformda Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Oscar De La Renta, Michael Kors, Isabel Marant gibi markaları bulabilirsiniz. rentony.com

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3 işgünü boyunca...

◊ Sindirella: Moda sektöründe hızlı değişen trendler sebebiyle dolabımızdaki kıyafetlerden çok kolay sıkıldığımıza dikkat çeken Sindirella, sevdiğimiz tarzları kiralayarak özgürleşebileceğimizi savunuyor. Kiralayabileceğiniz Sudi Etuz, Polo Ralph Lauren, Just Cavalli, Kenzo gibi markaları 3 işgünü boyunca kullanıp kargoyla iade edebiliyorsunuz.

sindirella.com

Tüm Türkiye'ye...

◊ Modern Kaftan: Geleneksel kına bindallılarını günümüz trendleriyle birleştirerek haute couture kaftanlar tasarlayan Modern Kaftan, tüm Türkiye’ye kiralama hizmeti sunuyor. El işi kaftanlar, gösterişli Hint elbiseleri ve Roman kostümleri gibi farklı konseptler bulmak mümkün. İstanbul, Bağdat Caddesi’ndeki Modern Kaftan’da giysileri deneyebilir, Instagram üzerinden de kiralayabilirsiniz.

@modernkaftan

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'Sürdürülebilir bir model'

Neslişah Şatıroğlu, Hürriyet Ekler stil yazarı

◊ Kiralama modelleri sürdürülebilirlik açısından çok kıymetli. Satın almak yerine kiralamayı teşvik ederek israfın önüne geçmeyi amaçlıyorlar. Farklı kişiler tarafından tekrar tekrar kiralanması kıyafetindöngüde kalma süresini uzatıyor.

◊ Özellikle düğün, nişan, mezuniyet gibiözel geceler için kiralık kıyafetler tercih etmek hem bütçe dostu hem de sürdürülebilir bir yol.

◊ Ayrıca kendi kıyafetlerinizi kiralayabileceğiniz modeller de var. Böylece artık içinde kendinizi iyi hissetmediğiniz, dolabınızın bir köşesinde bekleyen parçaların yeniden değer kazanmasını sağlayabilir,döngüsel modaya da katkı sunabilirsiniz.

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◊ Kiralamayla ilgili önyargılarınızı bir kenara bırakarak geleceğin giyim modellerinden biri olacağını düşündüğüm bu sistemi hayatınıza adapte edebilirsiniz.

'Zamandan ve enerjiden tasarruf'

Damla Durak, Elle Türkiye moda ve güzellik yazarı

◊ Elbise kiralama uygulamalarının kesinlikle hayatı kolaylaştırdığını düşünüyorum. Özel bir günde direkt nereye bakmanız gerektiğini biliyorsunuz. Zamandan ve enerjiden tasarruf!

◊ Özellikle gece kıyafetleri bir kereden fazla giyilmiyor, dolapta eskiyor. Bu durum hem ekonomik açıdan mantıklı değil hem de günümüzde oldukça önemli olan sürdürülebilir modaya hizmet etmiyor.

◊ Bu uygulamaların tek dezavantajı çok beğendiğiniz bir modelin bedeninin olmaması ya da üzerinde büyük tadilatlar yapılamaması, onun dışında son derece avantajlı bir sistem. Elbise kiralama platformlarının daha da artmasını diliyorum. Son keşfim; Çisem Öznur Timer tarafından kurulan Dress4Event.