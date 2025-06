Dantel: Romantik, havalı, gösterişli ve narin

Haberin Devamı

Yeni sezonda dantel ve güpür detaylar sessiz ama etkili bir şekilde, gardıroplarımıza romantik bir hava katıyor. Uzun zamandır danteli sadece özel günlerin kumaşı sanıyorduk. Oysa bu sezon dantel, gündüz tişörtlere ve şortlara ilişiyor, plaj çantalarının kenarından sarkıyor, saçlara bandana oluyor; yaz akşamlarındaysa eteklerin uçlarında kendini zarifçe gösteriyor. Ayrıca festivallerde de dantelli parçalara sıkça rastlayacağız. Örneğin Coachella’daki dantel etek stilleri, bu detayın yaz boyunca birçok festival görünümüne eşlik edeceğinin sinyallerini vermişti bile.

Danteli bu sezonda sadece bir detay olarak adlandırmak yeterli değil, çünkü yaydığı romantik havayla adeta bir duruş sergiliyor. Ve bu duruşun peşine düşen markalar, danteli çok daha sade, ulaşılabilir ve doğal bir şekilde yorumluyor. Elbiselerin kol uçlarındaki incecik işçilikler, eteklerde neredeyse gözden kaçacak kadar zarif dantel geçişleri... Dantel bu sezon bolca var ama yine de geri planda, gösterişli ama bağırmıyor.

Hem kadınsı hem modern

Tamamen dantelden yapılmış etek ve elbiselere ek olarak, slip elbise ve eteklerin uçlarına eklenmiş dantel detaylar da öne çıkıyor. Bu parçalar hem biraz gecelik hissi yaratıyor hem de topuklu bir ayakkabı ve şık bir bluzla tamamlandığında gece stillerine sofistike bir hava katıyor. Açıkçası ben de bu yaz, sade bir slip eteği dolabıma eklemeyi planlıyorum. Gündüz düz sandalet ve beyaz pamuklu bir gömlekle kombinleyip o hiç uğraşılmamış ama şık görüntüyü yakalamak niyetindeyim.

The Row ve Michael Kors gibi bazı markalarsa danteli minimalist parçalarla bir araya getirerek güçlü bir denge kuruyor. Kadınsılığı yumuşatmadan ama modernleştirerek vurguluyor. Bu yaklaşım bana çok iyi geliyor. Çünkü uzun süredir danteli sevmekle onu giymekten çekinmek arasında kalmıştım. Dantel yıllarca biraz demode, biraz da ‘yaşlı işi’ hissi veriyordu. Şimdiyse hem kadınsı, hem modern, hem narin hem de güçlü.

Sanki bu yaz dantel bize şöyle fısıldıyor: Nazik ol ama silik olma. Zarif ol ama görünmez olma. Küçük bir dantel detayıyla bile stilinde fark yarat. Üstelik beni sadece geceye sıkıştırma, gündelik hayatına da adapte et. Yani dantelli parçaları bu yaz her yerde bol bol göreceğiz, günün her anına ve farklı aktivitelere adapte edeceğiz. Sabah kahvemizi içerken, akşamüstü arkadaşlarımızla buluşurken, plajda güneşlenirken ya da gece şık bir davete giderken... Romantik, havalı, gösterişli ama narin. Bu yaz bütün bu sıfatlar dantele ait.

HER TARZA UYGUN





Baggy (bol) bir denimle tamamlayın. Zara, 1.390 lira





Hem plajda hem şehirde giyilir. Mango, 3.799 lira





Slip elbiselerin yakalarında ya da etek uçlarında dikkat çekiyor. Sandro, 8.852 lira





Poplin bir gömlek ve sandaletlerle şehre şıklık katın. Women& Women, 6.250 lira





Sofistike ve zarif görünmek isteyenlere… H&M, 1.279 lira

KISA KISA

Las Vegas’tan ödülle döndü





Mücevher dünyasında gurur verici bir başarı: Tasarımcı Sevan Bıçakçı, Daisy Fields Forever adlı etkileyici yüzük tasarımıyla 2025 Couture Design Awards’ta People’s Choice (Halkın Seçimi Ödülü) ödülünü kazandı. Las Vegas’ta gerçekleşen törende aldığı bu ödül, markayı ‘couture design’ (özel tasarım) tarihinde en çok ödül kazanan isim haline getirdi. Papatya tarlalarının romantizmini taşıyan yüzüğün merkezindeki pırlanta, kristalin içinde sanki bir buket gibi parlıyor. Tasarımlarında el emeği ve hikâyeye odaklanan Bıçakçı, yalnızca mücevheri değil, duyguyu da öne çıkarıyor.

Su ve miras temalarından ilham aldı





İstanbul’da moda haftası uzun süredir düzenlenmese de farklı şehirlerde moda haftaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Antalya Moda Haftası, istikrarlı organizasyonuyla tasarımcıların yeni rotası haline geliyor. Bu yıl dikkat çeken isimlerden Gökhan Yavaş, Antalya Fashion Week 2025’te ‘Holiday Heirlooms/Tatilden Kalanlar’ adını taşıyan 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu tanıttı. Su ve miras temalarını modern sokak kültürüyle harmanlayan koleksiyonda taş, lacivert ve mercan tonları tercih edilmiş. 32 parçadan oluşan, klasik ve çağdaş silüetlerin bir araya geldiği koleksiyonda doğal kumaşlar, geometrik jakar dokular ve retro desenler kullanılmış.