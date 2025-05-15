Dansın büyüsüne kapılalım

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*KONSER



-Melis Fis 17 Mayıs Cumartesi 18.00’de Beykoz’daki PolonezCity’de sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 499 lira.

-Gaye Su Akyol 17 Mayıs 19.30’da KüçükÇiftlik Bahçe’de konser verecek. Bilet fiyatı 700 lira.

-Belçikalı müzisyen Warhaus 17 Mayıs 20.00’de JJ Arena’da İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 1.026 lira.

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-Yasmin Levy 17 Mayıs 21.00’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 888 ila 5.500 (protokol) lira.

-İBB Orkestra’nın ‘Genç Sahne’ etkinliği kapsamında seçilen 24 lise ve üniversite grubu 17-18 Mayıs’ta Saraçhane Parkı, Maçka Demokrasi Parkı ve Caddebostan sahilinde ücretsiz konser verecek. Etkinlikler saat 16.00-22.00 arasında gerçekleşecek.

-Hande Yener 18 Mayıs Pazar 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 981 ila 6.847 (protokol) lira.

-Gedik Filarmoni Orkestrası 22 Mayıs Perşembe 20.00’de Dilruba Bilgi (soprano) solistliğinde, Cem Mansur şefliğinde Süreyya Operası’nda konser verecek. Konserde ayrıca besteci Ege Gür’ün ‘Sessizliğin Soğuk Sularında’ adlı eseri ilk kez İstanbul’da seslendirilecek. Bilet fiyatı 400 ve 500 lira.

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-Kerem Görsev Trio 22 Mayıs 20.30’da İzmir AKM Yunus Emre Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 690 ila 1.490 lira.

-Simge 23 Mayıs Cuma 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema’da. Bilet fiyatı 1.368 ila 20.500 (sahne önü VIP) lira.

-Lil Zey 23 Mayıs 21.00’de Jolly Joker Ankara’da. Bilet fiyatı 684 ve 1.026 lira.

-The Ringo Jets 23 Mayıs 21.00’de Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 600 lira.

-Göksel 23 Mayıs 21.00’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 700-2.500 lira arasında.

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-Kalben 23 Mayıs 21.30’da Holly Stone Beyoğlu-Fitaş Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 199 lira.

-Norveçli şarkıcı Resa Saffa Park 23 Mayıs 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 555 ve 750 lira.

GECE



-Linet 17 Mayıs Cumartesi 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

-Özlem Başar 17 Mayıs 23.00’te Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

-Anıl Durmuş 17 Mayıs 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

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-Aybüke Albere 17 Mayıs 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

-Bengü Beker 17 Mayıs 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Begüm Obiz 18 Mayıs Pazar 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Yağmur Hızal 18 Mayıs 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Güven Yüreyi 18 Mayıs 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

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-Sakiler 20 Mayıs Salı 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Özcan Deniz 21 Mayıs Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Berk Sunal 23 Mayıs Cuma gecesi 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. Rezervasyon: @boopkurucesme

*OPERA

-Sümer Kralı Gılgamış’ın hikâyelerinden esinlenerek Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen ‘Gilgameş’ operası 17 Mayıs Cumartesi 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyiciyle buluşacak. 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında dünya prömiyerini yapacak eseri, Caner Akın rejisiyle ve İbrahim Yazıcı şefliğinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestra ve korosu seslendirecek. Bilet fiyatı 350 ila 1.160 lira.

*DANS



-Alman çağdaş dans topluluğu GöteborgsOperans Danskompani 22 Mayıs Perşembe 20.30’da ‘Hammer’ adlı iki perdelik dans gösterisiyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullularla buluşacak. Bilet fiyatı 694 ila 2.442 lira.

*DJ



-Acid Arab 17 Mayıs Cumartesi 17.00’de İzmir Mariott’un terası Pagos Rooftop’ta ‘Effekt On the Roof’ etkinliği için kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 900 ila 2.500 (VIP) lira.

-HVOB 18 Mayıs Pazar 21.00’de Klein Phönix’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 750 ila 3.000 (sahne arkası) lira.

-Avangart Tabldot 23 Mayıs Cuma 21.00’de Klein Phönix’te çalacak. Bilet fiyatı 600 ve 3.000 lira.

*SERGİ



-Etiler Nispetiye Caddesi’ndeki Loft Art galeri ‘Dualite’ adlı grup sergisine ev sahipliği yapıyor. İkilik kavramını konu alan sergi, karşıtlıklar, benzerlikler ve geçişkenlikler üzerinden ilerleyen eserler sunuyor. Sergide Alara Başar, Batuhan Daşdemir, Dilara Pak, Eda Duru Çetin, Fatih Kahya, Gonca Acar, Mustafa Mutlu, Mesut İkinci, Oğuzhan Atatanır, Özlem Çetin, Reyhan Mente, Seda Dokumacı ve Sefa Çatuk’un üretimleri var. Sergi 29 Haziran’a kadar görülebilir.

-Sultanbeyli’deki YUNT, Guido Casaretto’nun ‘Başıboşlar, Gergedanlar ve Yanlış Anlamalar Hakkında’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Topladığı atık malzemeleri at heykellerinin üretiminde kullanan sanatçı sergide Doğu’yla Batı arasındaki göçlerin bıraktığı izlere odaklanıyor. Sergi 15 Ağustos’a kadar açık.

*TİYATRO



-Çağdaş insanın değer kaybı

Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği ‘Ölüyor mu Ne?’ günümüz insanının değer kaybı, hafızasızlık ve ilkesizlik sorunlarını ironik bir dille ele alıyor. Studio Oyuncuları’nın ustalıkla sahneye taşıdığı oyunda trajedi ve komedi iç içe. Oyunda sahneyi Arda Kurşunoğlu, Nedim Zakuto ve Ahmet Sarıcan paylaşıyor. 17 Mayıs Cumartesi 20.30’da Alan Kadıköy’de izlenebilir. Bilet fiyatı 650 ve 750 lira.

-Mozart İzmir’de

Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği ‘Amadeus’ta Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz’i izliyoruz. Efsanevi besteciler Amadeus Mozart ve Antonio Salieri’nin arasındaki çatışmayı anlatan oyun 20 Mayıs Salı 21.00’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak. Bilet fiyatı 895 ila 2.995 lira.

-Eski bir Shakespeare aktörü

William Saroyan’ın kaleme aldığı ‘Yüreyim Dağlardır’ oyununu Tara Demircioğlu yönetiyor. Oyun 1914 yılının Kaliforniya’sında yolunu kaybetmiş, kendini dünyadan kopmuş gibi hisseden eski bir Shakespeare aktörü Mac Gregor’un, bir aileyle karşılaşmasını anlatıyor. İzleyiciyi kök, toprak, hafıza, aidiyet, hasret gibi kavramlar üzerinde düşünmeye davet ediyor. 21 Mayıs Çarşamba İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Habitat Sahne’de. Bilet fiyatı 450 ve 550 lira.

*ATÖLYE



-Finanskent Mahallesi’ndeki Harmony Gastronomi 17 Mayıs Cumartesi 11.00’de ‘Glütensiz Mayalı&Mayasız Ekmekler Atölyesi’ düzenliyor. Çölyak hastaları ve glütensiz beslenen herkes için güvenli ve pratik glütensiz ekmek yapımı öğretilecek. Bilet fiyatı 3.850 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi tatlı sevenler için 21 Mayıs Çarşamba 15.00’te ‘Cheesecake Atölyesi’ düzenliyor. Atölye kapsamında çeşitli cheesecake yapımı öğretilecek. Bilet fiyatı 2.500 lira.