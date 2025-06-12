Dans ve mÃ¼zik bir arada

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*KONSER



-Semicenk 14 Haziran Cumartesi 21.00â€™de Harbiye AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda sevenleriyle buluÅŸacak. Bilet fiyatÄ± 1.250 ila 5.250 (protokol) lira.

-DanimarkalÄ± metal grubu Saturnus 14 Haziran 21.30â€™da Holly Stone BeyoÄŸlu-FitaÅŸ Sahnesiâ€™nde. Bilet fiyatÄ± 750 lira.

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-Soft Analog 14 Haziran 21.30â€™da Blind Ä°stanbulâ€™da olacak. Bilet fiyatÄ± 550 lira.

-BengÃ¼ Beker 15 Haziran Pazar 21.30â€™da IF Performance Hall BeÅŸiktaÅŸâ€™ta konser verecek. Bilet fiyatÄ± 600 ve 900 lira.

-Efsanevi tenor Andrea Bocelliâ€™nin oÄŸlu Matteo Bocelli 17 Haziran SalÄ± 21.00â€™de Harbiye AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 995 ila 3.995 lira.

-Borusan Quartet ve MÃ¼ÅŸfik Galip Uzun 17 Haziran 21.00â€™de â€˜Yaz Sahneleriâ€™ konser serisi kapsamÄ±nda SwissÃ´tel The Bosphorusâ€™ta. Bilet fiyatÄ± 1.000 ve 1.200 lira.

-TuÄŸÃ§e ÅženoÄŸul 17 Haziran 21.30â€™da Blind Ä°stanbulâ€™da olacak. Bilet fiyatÄ± 300 lira.

-Geneva Camerata orkestrasÄ±nÄ±n dans ve mÃ¼ziÄŸi bir araya getiren â€˜Revoltaâ€™ (Ä°syan) adlÄ± performansÄ± 18 Haziran Ã‡arÅŸamba 20.00â€™de Zorlu PSM, Turkcell Sahnesiâ€™nde izlenebilir. 53. Ä°stanbul MÃ¼zik Festivali kapsamÄ±ndaki etkinliÄŸin bilet fiyatÄ± 1.500-3.000 lira arasÄ±nda.

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-YÄ±ldÄ±z Tilbe 18 Haziran 21.00â€™de Harbiye AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda konser verecek. Bilet fiyatÄ± 950 ila 7.000 (protokol) lira.

-AvustralyalÄ± mÃ¼zik grubu breathe. 18 Haziran 21.30â€™da Zorlu PSM %100 Studioâ€™da sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 750 ve 850 lira.

-AmerikalÄ± post-punk grubu Sextile 19 Haziran PerÅŸembe 20.00â€™de Blind Ä°stanbulâ€™da. Konser Ã¶ncesi GÃ¼lÅŸah Turgut setin baÅŸÄ±na geÃ§ecek. Bilet fiyatÄ± 750 lira.

-Selin GeÃ§it 20 Haziran Cuma 19.00â€™da â€˜Tek KiÅŸilik Masaâ€™ albÃ¼m tanÄ±tÄ±m konseri iÃ§in KÃ¼Ã§Ã¼kÃ‡iftlik Parkâ€™ta. Bilet fiyatÄ± 400 ve 600 lira.

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-Vokal Akademi Pop-Caz Korosu 20 Haziran 20.00â€™de Zorlu PSM Vestel Amfiâ€™de Ã¼cretsiz bir konser verecek. (KayÄ±t iÃ§in zorlupsm.com)

-Buray 20 Haziran 21.00â€™de BtcTurk Vadi AÃ§Ä±khavaâ€™da olacak. Bilet fiyatÄ± 950-3.000 lira arasÄ±nda.

-SÄ±la 20 Haziran 21.00â€™de Maximum UNIQ AÃ§Ä±khavaâ€™da konser verecek. Bilet fiyatÄ± 880 ila 5.500 lira.

-Melike Åžahin 20 Haziran 21.00â€™de Ä°zmir KÃ¼ltÃ¼rpark AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyecek. Bilet fiyatÄ± 990 ila 4.400 lira.

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-Emre AydÄ±n 20 Haziran 21.30â€™da Holly Stone BeyoÄŸlu-FitaÅŸ Sahnesiâ€™nde. Bilet fiyatÄ± 499 ve 899 lira.

GECE



-Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l 14 Haziran Cumartesi 22.00â€™de Ä°stanbul GÃ¼nayâ€™da. (0532) 443 33 33

-Ãœmit Besen 14 Haziran 23.00â€™te La Boucherie Depoâ€™da. (0532) 135 35 55

-BegÃ¼m Obiz 14 Haziran 00.30â€™da Terzi Ä°stanbulâ€™da. (0531) 290 24 34

-Baran Bayraktar 14 Haziran 00.00â€™da Korto Ä°stanbulâ€™da. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Okan Albayrak 14 Haziran 00.00â€™da Rise nâ€™ Fall Suadiyeâ€™de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

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-GÃ¼ven YÃ¼reyi 15 Haziran Pazar 00.30â€™da The Room Liveâ€™da. (0535) 018 60 93

-Derya BedavacÄ± 15 Haziran 23.00â€™te Cahide Palazzoâ€™da. (0212) 706 78 90

-Seda Mete 18 Haziran Ã‡arÅŸamba 00.00â€™da Lineup Suadiyeâ€™de. (0531) 498 80 93

-Alya 19 Haziran PerÅŸembe 23.00â€™te KuruÃ§eÅŸme Boaz Liveâ€™da. (0532) 154 25 87

-Deha Bilimlier 20 Haziran Cuma 22.00â€™de Muamma Plusâ€™ta. (0532) 501 08 88

*DJ



-Einmusik 14 Haziran Cumartesi 18.30â€™da KarakÃ¶y Pierâ€™da. Bilet fiyatÄ± 999 lira.

-Denis Horvat, Betical ve Black Batu 14 Haziran 21.00â€™de Klein PhÃ¶nixâ€™te. Bilet fiyatÄ± 600 ila 3.000 (sahne arkasÄ±) lira.

-Patrick Krause ve Gwen De Lien 20 Haziran Cuma 22.00â€™de Kalt Ä°zmirâ€™de kabinde. Bilet fiyatÄ± 450 ve 1.000 (sahne arkasÄ±) lira.

*SERGÄ°



-BeyoÄŸluâ€™ndaki Kairos galeri Irina Lunkovaâ€™nÄ±n â€˜KÄ±rÄ±k Aynalar KrallÄ±ÄŸÄ±â€™ baÅŸlÄ±klÄ± kiÅŸisel sergisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. SanatÃ§Ä± ilk kiÅŸisel sergisinde yansÄ±ma, kÄ±rÄ±lganlÄ±k ve kimlik temalarÄ±nÄ± portreler Ã¼zerinden ele alÄ±yor. 12 Temmuzâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.

-BeyoÄŸluâ€™ndaki PÄ° Artworks Ä°stanbul, RugÃ¼l Serbestâ€™in â€˜GÃ¶zlerime GÃ¼lÃ¼mserken Ã–ylece Ã–lsenâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± sergisini sanatseverlerle buluÅŸturuyor. Taner Ceylan kÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen sergi, aÅŸkÄ±n, arzunun ve toplumsal baskÄ±larÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nda gezinen duygusal bir dÃ¼nyayÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. 28 Haziranâ€™a kadar aÃ§Ä±k.

-BeyoÄŸluâ€™ndaki Galeri 77, â€˜Bir GÃ¼nÃ¼n HikÃ¢yesi, Bir Ã–mrÃ¼n Hakikatiâ€™ isimli sergiye ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Bayram Demir ve Ä°lker KayalÄ±â€™nÄ±n farklÄ± disiplinlerden beslenen eserlerinden oluÅŸan sergi, sÃ¶ze dÃ¶nÃ¼ÅŸmemiÅŸ iÃ§ sesleri evrensel simgeleri buluÅŸturarak resmi bir anlatÄ± alanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor. 28 Haziranâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.

*TÄ°YATRO



-Kara mizahÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Kemal AydoÄŸanâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi â€˜Kozmik Korku ya da Brad Pittâ€™in Paranoyaya KapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± GÃ¼nâ€™ oyunu Moda Sahnesi yapÄ±mÄ±. Oyun, Ã§evresel felaketler karÅŸÄ±sÄ±nda bireysel eylemlerin ve kolektif bilincin etkisini sorgulayan kara mizah dolu bir eleÅŸtiriyi sahneye taÅŸÄ±yor. Efsane OdaÄŸ, Hakan Can KargidanoÄŸlu ve Efe TaÅŸdelenâ€™in baÅŸrollerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± oyun 14 Haziran Cumartesi 20.30â€™da Moda Sahnesiâ€™nde izlenebilir.

-Ä°ki Ã§ocuk annesi Ayten

Alis Ã‡alÄ±ÅŸkanâ€™Ä±n yazÄ±p Hakan Emre Ãœnalâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi â€˜Herkes Kocama Benziyorâ€™ kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddeti iÅŸliyor. Oyundaki rolÃ¼yle 2022 Afife Tiyatro Ã–dÃ¼lleriâ€™nde â€˜En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼ alan PÄ±nar GÃ¼ntÃ¼rkÃ¼n pavyonda tuvaletÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan iki Ã§ocuk annesi Aytenâ€™i canlandÄ±rÄ±yor. 15 Haziran Pazar 16.00 ve 20.30â€™da Alan KadÄ±kÃ¶yâ€™de. Bilet fiyatÄ± 450 ve 700 lira.

-GÃ¼ldÃ¼rÃ¼yor, aÄŸlatÄ±yor

UÄŸur Kanbayâ€™Ä±n yazÄ±p yÃ¶nettiÄŸi â€˜EylÃ¼lâ€™de yine Kanbay tek kiÅŸilik etkileyici performansÄ±yla seyircinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Oyun 28 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ bir trans olan EylÃ¼lâ€™Ã¼n bir gÃ¼ldÃ¼rÃ¼p bir aÄŸlatan hikÃ¢yesini anlatÄ±yor. 17 Haziran SalÄ± 20.30â€™da Zorlu PSM %100 Studioâ€™da izlenebilir.

*ATÃ–LYE



-Finanskentâ€™teki Harmony Gastronomi 14 Haziran 10.00â€™da suÅŸi atÃ¶lyesi dÃ¼zenliyor. AtÃ¶lye kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli suÅŸilerin yapÄ±mÄ± ve eÅŸlikÃ§i soslarÄ±n hazÄ±rlama teknikleri anlatÄ±lacak. Bilet fiyatÄ± 3.575 lira.

-BeyoÄŸluâ€™ndaki Ä°stiklal AVM, Flyzone Sahnesiâ€™nde 14 Haziran Cumartesi 12.00â€™de â€˜Ritim AtÃ¶lyesiâ€™ var. â€˜DarbukanÄ± Ã‡al, Hediyeni Alâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± atÃ¶lyede GÃ¼lfan Ã‡ifdalÃ¶zâ€™Ã¼n eÄŸitmenliÄŸinde katÄ±lÄ±mcÄ±lar 2 saat eÄŸitim gÃ¶recek. Bilet fiyatÄ± 1.900 ve 2.750 (darbuka hediyeli) lira.