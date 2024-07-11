Dans etmenin gücü

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‘Göbecik atacağız’

“Yıllardır ‘Unutmayın bana hiçbir şey olmaz’ sihriyle kafama takmamayı, gülüp geçmeyi deneyimledim. Şimdi ‘nanik’ yapıyorum” diyerek duyurdu yeni şarkısını Gülben Ergen. Şarkıcının “En kötü kış kışlanacaksın/Üstüne göbecik atacaksın” dediği ‘Nanik’ bir Sezen Aksu parçası. Gülben Ergen daha önce de ‘Arka Sokaklar’, ‘Yasa’, ‘Yansın Bakalım’ gibi Aksu şarkıları seslendirmiş, çok da başarılı olmuştu. ‘Nanik’ de bir hit adayı.

‘Nanik’ (Tekli)

Gülben Ergen

DMC





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Yaralı balerin

Konserler aracılığıyla halkla buluşmayı çok seven Melek Mosso yaza enerji katacak hareketli bir tekli yayımladı. ‘Balerin’in söz ve müziği Onur Özdemir imzalı. Düzenlemeyse Ersay Üner’e emanet edilmiş. Şarkının nakaratındaki “Yaralı bir balerin var içimde/Eteklerimden tutma yeter” sözleri hemen dile dolanıyor.

‘Balerin’ (Tekli)

Melek Mosso

Piu Sound

21. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri’nde Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı ödülünü alan Ekin Alkan kesinlikle ilgiyi hak ediyor. Söz ve müziği kendisine ait yeni teklisi ‘Dans Etmem Lazım’ dansın iyileştirici ve yatıştırıcı gücüne odaklanıyor. House ritimleri barındıran şarkıyı dinlediğinizde tüm kötü hisleri bir kenara bıraktığınızı hissediyorsunuz.

‘Dans Etmem Lazım’ (Tekli)

Ekin Alkan

Gülbaba Records

El verdi

Dünyaca ünlü DJ/prodüktörümüz Mahmut Orhan ekolünden bir isim MFK. O da iyi bir DJ olmanın yanı sıra yeteneğini prodüktör olarak da kanıtlama yolunda emin adımlarla ilerliyor. MFK’nın Fransız sanatçı Faros’yla ortak çalışması, Kenan Doğulu’nun nefis sözlere sahip ‘Tükendim Ben’ şarkısının adeta ikinci doğuşunu müjdeliyor. Bu yaz kulüplerde sık sık karşımıza çıkacak.

‘Tükendim Ben’ (Remix)

MFK, Faros

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Doğulu Music

Redd yeni projesi için Hande Yener’in diskografisinin en güzel şarkılarından ‘Kibir’i yeniden yorumladı. Grup, söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkıyı elektronik öğelerle içeren indie rock tarzında düzenlemiş. 20’nci yılını kutlayan grup ilk kez cover şarkılardan oluşan bir seri hazırlanıyor. ‘Kibir’ de bu projenin ilk teklisi.

‘Kibir’ (Tekli)

Redd