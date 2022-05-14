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Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

#Haliç#Cl Bloom#Contemporary İstanbul
Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

Haliç’teki Tersane İstanbul’da devam eden Cl Bloom, bugün ve yarın da ziyarete açık olacak. Türkiye’deki çağdaş sanata odaklanan ve bu yıl ilki düzenlenen fuara 23 sanat galerisi katılıyor.

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Çağdaş sanat galerilerini, sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiren CI Bloom, Contemporary İstanbul tarafından bu yıl ilk

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

kez düzenleniyor. Haliç’in kıyısındaki Tersane İstanbul’da bugün ve yarın da devam eden fuarın amacı Türkiye’deki çağdaş sanata odaklanarak sanat piyasasına ivme kazandırmak.  

Contemporary İstanbul’un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ali Güreli, Türkiye’de sanat pazarının büyüyüp geliştiğine ve çeşitlendiğine dikkat çekerek CI Bloom’u neden düzenlediklerini şöyle anlatıyor: “Özellikle genç koleksiyoncuların, galerilerin ve sanatçıların pazara girmeleriyle yeni ve ölçüleri daha geniş, daha yaygın bir çağdaş sanat pazarını görüyoruz. Bu ortam bize bir yıl içinde, senenin ilk yarısını işaret etti ve CI Bloom böyle doğdu.”

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CI Bloom’a katılan 23 galeriden bazıları şöyle: Ambidexter, Anna Laudel, Art On, artSümer, Bozlu Art Project, Dirimart, MERKÜR, Galerist, Martch Art Project, Öktem Aykut, Piramid Sanat, Pi Artworks, Sanatorium, Vision Art Platform ve Zilberman Gallery.

 

Fuar biletleri 200-220 lira. Öğrenci bileti 120 lira. Biletleri mobilet.com’dan alabilirsiniz.

 

 

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#Haliç#Cl Bloom#Contemporary İstanbul

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