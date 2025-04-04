Çöllerde çiçek açtıran hikâyeler

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‘Feminizmin Yazgıları’

Nancy Fraser

(Ayrıntı Yayınları)

Mart 2025

Amerikalı düşünürün feminist hareketin geçirdiği evrimi sorguladığı önemli bir eser. Kitap, feminizmin özgürleştirici potansiyelini yeniden kazanabilmesi için toplumsal eşitlik

ve ekonomik adalet gibi temel değerlere geri dönmesi gerektiğini savunuyor.

‘Çok Kolay Bağlanırım’

Hervé Le Tellier

(DÜŞBAZ)

Şubat 2025

Fransız yazar bu eseriyle klasik kahraman anlatılarına ironik bir selam gönderiyor. Aşkı ve çaresizliği alaycı bir dille ele alan roman, karşılıksız aşka tutunan bir kahramanın kısa ama umutsuz yolculuğunu

düşündürücü

ve gülümsetici

bir dille anlatıyor.

‘Sen Anlatınca, Çöllerde Çiçekler Açıyor’

Rafik Schami

(Ayrıntı Yayınları)

Mart 2025

Kitap, okuyucuları Ortadoğu’nun zengin kültürel dokusuna ve sözlü geleneklerin büyüsüne davet ederek hikâye anlatımının gücünü gözler önüne seriyor. Romandaki öyküler sevgi, umut, hüzün ve insan ruhunun direnci gibi temalara dokunuyor.

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‘Fosforlu Cevriye’

Suat Derviş

(İthaki Yayınları)

Mart 2025

İlk olarak 1968’de yayımlanan eser, yeniden okurlarla buluştu. Toplumsal sınıflar arasındaki çelişkileri ve insan doğasının derinliklerini keşfeden bu roman, Türk edebiyatının önemli klasiklerinden biri olarak kabul ediliyor.