Çok sevilenler sahnede

Haberin Devamı

*KONSER



-‘Kobra Murat ile Roman Gecesi’ 22 Şubat Cumartesi 20.00’de Holly Stone Beyoğlu-Fitaş Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 280 lira.

-Levent Yüksel 22 Şubat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 2.000 ila 4.000 lira.

-Derya Bedavacı 22 Şubat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 2.850 ila 25.500 (4 kişilik loca) lira.

Haberin Devamı

-Caz sanatçısı Esra Kayıkçı 22 Şubat 21.30’da Hakan Kamalı (gitar), Ülkem Özsezen (piyano) ve Turgut Alp Bekoğlu’ndan (davul) oluşan müzik topluluğuyla Asa Khai Jazz Club’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 850 ve 1.000 lira.

-İsveçli metal grubu Draconian 22 Şubat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta izlenebilir. Bilet fiyatı 1.350 ila 3.350 (VIP) lira.

-BaBa ZuLa 22 Şubat 22.00’de Babylon’da. Bilet fiyatı 550 lira.

-Melis Fis 23 Şubat Pazar 15.00’te Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 721 ila 3.885 lira.

Haberin Devamı

-Çellist Ivan Skanavi 23 Şubat 20.30’da ‘Bach İstanbul’da’ konser serisi kapsamında Deniz Müzesi’nde sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 550 ila 990 lira.

-Melike Şahin 23 Şubat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 1.350 ila 5.000 (protokol) lira.

-İngiliz elektronik müzik grubu Kosheen 23 Şubat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta İstanbullularla buluşacak. Bilet fiyatı 1.100 ve 1.430 lira.

-İş Sanat’ın ‘Parlayan Yıldızlar’ serisi Melis Güney (viyola) ve Ceylin Ceylan (flüt) konseriyle devam ediyor. Konser 24 Şubat Pazartesi 20.30’da İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz izlenebilir.

Haberin Devamı

-Piyanist ve besteci Barış Büyükyıldırım 25 Şubat Salı 20.30’da Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde ünlü bestecilerin eserlerinin yanı sıra kendi bestesi ‘Tema ve Çeşitlemeler’i seslendirecek. Bilet fiyatı 250 ve 400 lira.

-Kerem Görsev Trio 26 Şubat Çarşamba 20.00’de CSO ADA Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatı 125 ila 475 lira.

-Aseton 26 Şubat 20.00’de Roxy’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 220 lira.

-Buika ve Kibariye’nin ertelenen konseri 26 Şubat Çarşamba 21.00’de Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. Bilet fiyatı 880 ila 84.500 (12 kişilik loca) lira.

Haberin Devamı

-Mabel Matiz 27 Şubat Perşembe 21.00’de Volkswagen Arena’da olacak. Bilet fiyatı 850 ila 4.000 lira.

-Nükhet Duru 27 Şubat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 513 ila 13.000 (4 kişilik loca) lira.

-Selin 27 Şubat 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da konser verecek. Bilet fiyatı 550 ila 750 lira.

-Simge akustik konseri için 28 Şubat Cuma 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 950 ila 3.200 lira.

Haberin Devamı

-Edis 28 Şubat 21.00’de Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 1.500 ila 1.900 lira.

-Adamlar 28 Şubat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 600 ila 950 lira.

Ah geceler



-Ebru Yaşar 22 Şubat Cumartesi 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

-Anıl Durmuş 22 Şubat 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

-Ayla Balyemez 22 Şubat 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Okan Albayrak 22 Şubat 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Mert Davran 23 Şubat Pazar 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Güven Yüreyi 23 Şubat 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Yıldız Tilbe 25 Şubat Salı 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Sıla 26 Şubat Çarşamba 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-Begüm Obiz 26 Şubat Çarşamba 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Kaan Yorulmaz 27 Şubat Perşembe 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

*ETKİNLİK



-Astroloji yazarımız Dinçer Güner ‘Astro Sahne’ etkinliği için 25 Şubat Salı 21.00’de Zorlu PSM touché’de olacak. Bilet fiyatı 570 ve 697 lira.

*FESTİVAL

-Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, Matthias Osterwold sanat yönetmenliğinde 6’ncı kez Arter’de gerçekleşiyor. Erwan Keravec’in kurduğu Sonneurs, Türkiye’deki ilk gösterisiyle festivali açacak. Ses yerleştirmeleri, intermedya performansları ve DJ setleriyle festival, avangart ve deneysel müziğin sınırlarını keşfedecek. 22 Şubat Cumartesi 19.30’daki festivalin bilet fiyatı 575 ve 825 lira.

*SERGİ



-Nişantaşı’ndaki Ferda Art Platform’da Doğu Özgün’ün ‘Apotheke’ sergisi var. Sergi, zorbalık, tahakküm ve güç ilişkilerinin birey ve toplum üzerindeki etkilerini araştırıyor. 8 Mart’a kadar görülebilir.

-Beyoğlu’ndaki Offgrid Art Project, Daire Sanat iş birliğiyle gerçekleşen ‘Tesirli Karşılaşmalar’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Can Memişoğulları’nın ses ve dijital çalışmalarının olduğu sergi ayrıca Kovan Project’in ekoloji ve sanatı bir araya getiren işlerini izleyiciyle buluşturuyor. 28 Mart’a kadar açık.

-Casa Botter’deki ‘Solo Botter: Burhan Uygur’ sergisi 20 Mayıs’a kadar devam ediyor. Levent Çalıkoğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği sergi Burhan Uygur’un eserlerindeki şiirsel hikâye anlatımını ve sanat pratiğini gözler önüne seren resimlerini içeriyor.

*DJ



-Nadav Dagon 360 derecelik şovuyla 22 Şubat Cumartesi 23.00’te Maslak’taki The Black Cave’de olacak. Bilet fiyatı 990 ila 1.500 lira.

-İtalyan DJ ve prodüktör 16:26, 28 Şubat Cuma günü Klein Phönix’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 600 ila 3.000 (sahne arkası) lira.

*TİYATRO



-Trajedi ve komedi

Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği ‘Ölüyor mu Ne?’ çağdaş insanın değer kaybı, hafızasızlık ve ilkesizlik sorunlarını ironik bir dille ele alıyor. Studio Oyuncuları’nın ustalıkla sahneye taşıdığı oyun trajedi ve komediyi iç içe geçiriyor. Oyunda sahneyi Arda Kurşunoğlu, Nedim Zakuto ve Ahmet Sarıcan paylaşıyor. 25 Şubat Salı 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda izlenebilir. Bilet fiyatı 255 ve 605 lira.

-Chaplin’in zirveye uzanan hikayesi

Aksel Bonfil’in yazıp Saim Güveloğlu’nun yönettiği ‘Chaplin’ beyazperdenin unutulmaz yıldızı Charlie Chaplin’in Londra’nın yoksul mahallelerinden Hollywood’un zirvesine uzanan hikâyesini konu alıyor. Özgür Daniel Foster, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Kodaş, Semi Ali Aksoy ve Çınar Yener’in oynadığı oyun 28 Şubat Cuma 21.00’de Maximum UNIQ sahnesinde izlenebilir. Bilet fiyatı 900 ve 1.900 lira.

*ATÖLYE



-Ataşehir, Finanskent Mahallesi’ndeki Harmony Gastronomi 23 Şubat Pazar 16.00’da ‘Cheesecake Çeşitleri Yapımı’ atölyesi düzenliyor. Cheesecake’in tarihinin anlatılacağı atölyede ayrıca farklı cheesecake yapma teknikleri gösterilecek. Bilet fiyatı 3.000 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 26 Şubat Çarşamba 15.00’te ‘Donut&Berliner’ atölyesi düzenliyor. Atölye katılım ücreti 2.000 lira