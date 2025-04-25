Çok sevdik, seviyoruz ve vazgeçemiyoruz

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Canlı müzik işinin miladı dönemin açık ara en popülerlerinden Emirgân’daki Gizli Kalsın’dı. Sonra Cihangir’deki Hazine, Nişantaşı’ndaki Müştemilat derken iş aldı başını gitti, adım başı yeni bir canlı müzik mekânı açıldı. Tabii bu saydıklarım şimdikilerden farklıydı çünkü ünlü müdavimleri, referansla gidilebiliyor olması gibi nedenlerle bu yerlere girebilmek gece hayatında bir statü meselesi sayılıyordu.

Sonrasında da peş peşe benzer mekânlar açıldı ama bu kez de mevzu bu yerlerin birbirine benzemesi hatta bazılarının kötü bir kopyadan öteye geçememesiydi. Hatta bir kısmında sahnedekiler izleyene “Ben daha iyi söylerim” dedirtiyordu. Bu dönemde bazı mekânlar da canlı müziği bıraktı, DJ’e geçti. “Canlı müzik bitiyor” sohbetleri aldı başını gitti.

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Ama zaman içinde gördük ki iyi veya kötü şu bir gerçek; ne olursa olsun canlı müzik işi bizde tutuyor, gecenin sonunda sahnedeki sanatçıyla beraber bağıra çağıra şarkı söylemekten çok memnunuz...

Şovu, sahnesi, repertuvarı...

Geçen haftalarda yaptığım söyleşide, gece hayatının başarılı işletmecilerinden, Cozy’nin marka yaratıcısı ve ortaklarından Emrah Gencer, kendi konseptinin dışındaki canlı müzik sahnelerinin gece hayatını ele geçirmesiyle ilgili şunları söylemişti: “İstanbul’un şu anda tek gerçeği meyhaneler, kebapçılar, gece de canlı müzik. Artık ilişkiler çok kısa sürüyor, bu yüzden herkes melankolik geziyor. Türkçe müzikle eğlenme ve o ruh halini atma peşindeler bence.”

Emrah mevzuyu günümüz yeni nesil ilişkilerine bağlasa da söylediği doğru; gece hayatında eğlence garantili tek gerçek canlı müzik kulüpleri. Ama bu durum pek de stabil devam etmiyor; kimileri önce kapılardan taşacak kadar doluyor ancak bir süre sonra hizmet bozulabiliyor. Ama şu sıralar yeni açılanlar, kendini yenileyen klasikler işi toparladı.

Yine de fark yaratmak gerekiyor. Peki nasıl? Şovu, dansı, repertuvarı sahnedeki isimlerin kendi kitlesini oluşturmasını sağlıyor. Müşteri mekândan çok çıkacak isme göre o geceki programını belirliyor. Ancak bu başarılı isimler taklit edilince işin tadı kaçıyor. Mesela çok sevdiğim bir ismin alıştığım sahnesinden sonra onun kopyası bir repertuvarı başka birinin programında dinleyince tadım kaçıyor. Eski sevgilimi yenisinde arıyormuş hissine kapılıyorum, canım sıkılıyor...

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İşin bir de işletme tarafı var tabii ki. İyi hizmet almak önemli. Canlı müzik adresleri şu sıralar klasikler ve yeniler diye ikiye ayrılmış durumda... Misal, Kuruçeşme’deki Korto İstanbul bu işi en iyi yapanlardan. Hafta sonları tıklım tıklım. Cahide Palazzo da Sibel Can, Özcan Deniz, Derya Bedavacı ve Gülşen gibi büyük isimleri sahneye çıkarıyor, rezervasyon hemen doluyor. Verdiği hizmeti yıllardır aynı kalitede sürdürüyor, müdavimini küstürmüyor, yazları Alaçatı’da yine kapalı gişe... Suadiye’deki Rise n’ Fall, Anadolu Yakası’nın en iyi adreslerinden Salıdan pazara kesintisiz hizmet veriyor. Yine referansla girilebilen Armutlu’daki The Room Live şehrin artık klasiklerinden. Sık gittiğim bir yer değil ama duyduğum kadarıyla tıklım tıklım...

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Yenilerde neler oluyor?

Geçen aylarda Etiler’deki Kütüphane başka bir yere taşındı. Yerine, gece hayatının başarılı işletmecilerinden Cihan Saylam’ın canlı müzik yeri Terapi geldi. Şu sıralar çok popüler, hafta sonları hareketli. Yine sezon başında Etiler’e Nuit Blanche açıldı. Önceleri yemekli canlı müzik yapıyorlardı ama sonra müziğin 00.00’da başladığı bir konsepte geçtiler, gözde adreslerden oldular. Klasiklerden La Boucherie uzun süre kapalıydı, şubat ortalarında açıldı, La Boucherie Depo oldu. İçini, menüsünü yeniledi. Asıl sürprizse Yeni Gazino’dan geldi. Maslak 1453’te yemekli canlı müzik konseptinde hizmet veren yer İzmir’e açılıyor. 3 Mayıs’ta Serkan Kaya konseri var; Mahsun Kırmızıgül, Bülent Ersoy ve Selami Şahin’i de sahnesinde misafir edecek.

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İşin özü aslında şu; bu canlı müzik işini çok sevdik, seviyoruz ve vazgeçemiyoruz...

Ah geceler

◊ Selami Şahin ve Alya bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da.

(0212) 706 78 90

◊ Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Yağmur Hızal bu gece 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

◊ Sakiler yarın 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

◊ Berk Sunal 30 Nisan Çarşamba 23.00’te Boop Kuruçeşme’de. Rezervasyon:

@boopkurucesme

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◊ Deha Bilimlier 2 Mayıs Cuma 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

◊ Seda Mete 30 Nisan Çarşamba 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93



7/24 yetmez

◊ Chalet Garden 3 Mayıs Cumartesi günü açılıyor. Benim çok sevdiğim mekânlardandır. Şehrin ortasında gizli bir bahçe burası. Yaz boyunca konserler, etkinlikler, festivaller düzenleniyor. Konser takvimini Instagram sayfası @chaletgarden üzerinden duyuruyorlar. (0542) 326 82 83

◊ Maslak’taki Ahmet Ustam Ocakbaşı son zamanların en popüler yerlerinden. Hal böyle olunca işletme sahipleri ocakbaşını yazın Bodrum’a açmaya karar vermiş, sezon boyunca Türkbükü’nde olacaklar.

◊ İstanbul Tükenmeden adlı tur şirketi günübirlik geziler düzenliyor. Özellikle İstanbul gezileri radarınızda olsun. 2 Mayıs Cuma günü ‘Aleksandır Masev ile Gece Gece Yedikule Zindanları’ turu var. 19.00’da Kazlıçeşme Zindan Kafe’deki buluşmayla başlayıp 21.30’da sona erecek. Tura katılım bedeli 1.250 lira. istanbultukenmeden.com