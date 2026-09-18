‘Çok değişken bir insanım, her sene farklı olduğumu hissediyorum’

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İki yıl önce Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda Edis ‘Mayhoş’ şarkısını söyledikten sonra ön sırada oturan genç bir adamı dinleyicilerine tanıtmıştı. Şarkının sözlerinde imzası olan isimlerdendi. O gün anlamıştık bu yetenekli ismin aklımızın bir köşesinde durması gerektiğini. Bu süreçte çok yol kat etti 21 yaşındaki Zeki Arkun. Müzik sektöründe hem şarkı sözü yazarı, besteci hem de prodüktör olarak iyi bir yer edindi. Ama onun iddiası sadece işin mutfağıyla sınırlı değil. 21 yaşındaki müzisyen geçen günlerde ilk albümü ‘Yaramaz’ı yayımladı. Müziğin kendisi için kaçınılmaz bir yol olduğunu söyleyen genç müzisyenle buluştuk.

◊ Senin için müziğin içine doğmuş demek yanlış olmaz değil mi?

Annem ve babam İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu. Rahmetli dedem Zeki Müren ve Muazzez Ersoy gibi birçok sanatçının orkestrasında klarnetçi olarak çalışmış, virtüöz bir müzisyendi. Dayım kanun çalıyor, amcalarım da müzisyen. Orta gelirli, müzisyen bir ailede büyüdüm.

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◊ Böyle bir ailede büyüyünce müziğe yönelmen çok şaşırtıcı gelmiyor...

Ben, ailede hiç çalınmayan bir enstrüman olan elektrogitarı görüp ona çok özendim. 5 yaşındayken konservatuvarda okumak istediğimi söylemişim. Bunu o yaşta nasıl söyledim, hatırlamıyorum bile. Babam sektörün zorluklarından dolayı başta istememişti. Ama çok ısrar edince beni konservatuvara kendi elleriyle hazırladı diyebilirim.

◊ Eğitim hayatın nasıl ilerledi?

6 yaşında çocuk konservatuvarına girdim. İlkokul üçüncü sınıfta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yarı zamanlı eğitime başladım. Ortaokulda tam zamanlı eğitime geçtim. Lisede İstanbul Üniversitesi’nin konservatuvarına girdim, son sınıfta bazı problemler oldu.

‘SİMGE MELEK GİBİ BİRİ’

◊ Ne gibi problemler?

Klasik müzik çok katı bir alan ve hocalar da bazı konularda çok katı. O dönemde Edis’le Gülşen’in şarkısını (Sor) yapmıştım. Farklı bir müzik alanına yöneldiğim için beni bilerek bıraktılar gibi hissediyorum. Liseyi başka bir okulda tamamladım. Sonra İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nı kazandım. Birinci sınıfta eğitimimi dondurmak zorunda kaldım. Ama bu sene devam etmek istiyorum.

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◊ İlk albümün ‘Yaramaz’ çıktı. Bu adın seninle bir ilgisi var mı?

Çok yaramazlık yaptığım için ‘Yaramaz’ (gülüyor)... Dinleyicilerin Zeki Arkun’u biraz daha tanımalarını sağlayacak bir albüm. Albümde çok hüzünlü şeyler de var, biraz ‘serseri’ şeyler de... Biraz yaramaz bir albüm ama tatlı bir yerden bu yaramazlık.

◊ Albümde Simge’yle de bir düetin var: ‘Yeni Biri’...

Simge melek gibi bir insan. Bundan 2-3 sene önce şarkıyı bana dinletti. “Bunu kimseye dinletme, bu artık benim” dedim. Sonrasında şarkıyı birçok sanatçı okudu ama olmadı. Bu albüm yapılırken bir gün bir anda stüdyoya girdik ve kaydettik. Albümdeki tek feat (işbirliği) Simge’yle oldu.

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◊ Gitaristlik, aranjörlük, söz yazarlığı... “Artık şarkı söyleyeceğim” dediğin kırılma anı neydi?

Benim birçok kırılma anım var aslında. Çok değişken bir insanım, her sene farklı olduğumu hissediyorum. 13-14 yaşlarında klasik müziğin dışında dizi ve film müziklerinin içinde olduğum bir gitaristlik dönemim var. Sonra babama aranjör olmak istediğimi söyledim. Hip-hop’a yöneldim. Motive’yle ve daha birçok isimle çalıştık. Ama aklım hep pop müzikteydi. Bir gün yaptığım pop demolardan biri Edis’e dinletilmiş. Beni aradı; “Çalışalım” dedi. Tabii ki kabul ettim. Aranjörlük ve bestecilik benim için çok önemli. Bana saygınlık kazandırdığını düşünüyorum ve asla bırakmam. Ama şu anda sanatçı olarak anılmayı daha çok seviyorum. Kendimi ona daha ait hissediyorum.

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◊ Sana “Gen Z’nin Edis’i” diyenler var...

Edis öz abim gibi. Bana her zaman çok destek oldu. Zamanında ona da ‘Tarkan’ diyorlardı, şimdi bana ‘Edis’ diyorlar. Her şarkıcının tarzı farklı. Ama yolun başında ona benzetilmek tabii ki benim için çok kıymetli.

◊ Artık müzik türlerinin sınırları da eskisi kadar kesin değil. Sen kendi müziğini nasıl tanımlıyorsun?

Popüler müzik olduğunu düşünüyorum. Biraz türler arasında da geziyorum gibi hissediyorum.

◊ Şarkı yazarken belli rutinlerin var mı?

İlham bana bir anda geliyor. ‘Arıyo’yu da, ‘Toz Pembe’yi de (Manifest’in şarkıları) maksimum bir saatte yapmıştım. Bir projenin üzerinde çok uzun süre durduğumda heyecanım kaçıyor gibi hissediyorum. Hit’ler de genellikle çok hızlı çıkıyor. Arkadaşlarımdan çok besleniyorum.

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◊ Birçok yeni kız ve erkek grupları çıktı. Z Kuşağı’nın Türkçe poptaki etkisini nasıl değerlendiriyorsun?

Hep birlikte popu geri getirdiğimize inanıyorum. Şu anda ana akım müziğin T-Pop (Türkçe pop) olması çok güzel.

◊ Peki, sen kendini hiç bir müzik grubunun parçası olarak düşündün mü?

Aslında çok isterdim ama bence o yapının içinde olamazdım. Çocukken rock gruplarım vardı, onları dağıtan da ben oldum.

‘Bekâr olmayı daha çok sevdiğime karar verdim’

◊ Şöhreti sevdin mi?

Yaptığım işin değer görmesini seviyorum. Göz önünde olmam gereken bir iş ve bunun getirisi şöhret. Bunu kabul ediyorum. Ama benim için asıl güzeli ilginin yaptığım işe olması, insanların işime sahip çıkması, konserlerime gelmeleri. Dışarı çıktığımda birçok insanla tanışıyorum, fotoğraf çektiriyoruz. Güzel oluyor çünkü ben de sosyal biriyim. Onlarla sürekli konuşuyorum. İletişim kurmayı seviyorum. Çok sevgi hissediyorum ve bu gerçekten çok hoşuma gidiyor. Sürekli yorumlarını okuyorum, çektikleri bütün videoları görüyorum.

◊ ‘Sosyal biriyim’ dedin... Eğlence anlayışın nedir?

Arkadaşlarımla dışarı çıkmayı seviyorum. Tatile gitmeyi, güzel yemekler yemeyi, toplu sofralarda buluşmayı...

◊ Aşkla aran nasıl?

Bir kere bir ilişkim oldu. Sonrasında aşka çok bir inancım kalmadı ve bekâr olmayı daha çok sevdiğime karar verdim.